Семь областей Украины могут попасть в "красную" зону

Карантин в Украине / УНИАН

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев призвал усиливать противоэпидемические мероприятия и наращивать темпы вакцинации, чтобы избежать "красной" зоны.

Так, по его словам, кроме Сумской области, которая переходит в "красную" зону 23 октября, "красными" могут стать еще семь областей, если там не усилят противоэпидемические мероприятия.

В "красную" зону могут попасть:

Житомирская,

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Ровенская,

Хмельницкая,

Черниговская области.

Чернышев призвал громады усиливать противоэпидемические мероприятия и наращивать темпы вакцинации, чтобы замедлить рост заболеваемости COVID-19.

"Эпидемическая ситуация требует максимальной консолидации усилий центральной власти и органов местного самоуправления. Показатель заболеваемости, к сожалению, ежедневно растет. Количество госпитализаций и тяжелых случаев - очень высокое. 94% пациентов, которых госпитализировали с COVID-19 за неделю были не вакцинированы. Массовая вакцинация во всем мире призвана помочь избежать критических ситуаций и сохранить жизни людей", - отметил министр.

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Напомним, в некоторых областях Украины предоставил возможность нового заработка для вакцинированных от коронавируса. Непривитым жителям Кривого Рога, Днепра, Львова, Николаева, Харькова и других городов, страдающих от локдауна, те, кто успел вовремя сделать прививку предлагают услуги своего рода курьеров.

По состоянию на утро вторника, 19 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 18 912 жителей страны. В том числе заболели 1447 детей и 435 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 5468 человек; летальных случаев - 495; выздоровели - 7 605 человек