Семь мужских имен, владельцам которых на роду написано стать начальником

Как говорят специалисты, сильные имена для мальчиков, данные им родителями, могут всерьез повлиять на дальнейшую судьбу их отпрысков.

Мужчина, Босс / Flickr.com / Frank Fullard / Dafydd Penguin

Сильные мужские имена

Среди сотен и сотен мужских имен есть различные. Есть привычные, есть необычные и редкие. Но, говорят специалисты, есть такие имена, у чьих обладателей больше всего шансов сделать карьеру.

Александр. Очень древнее имя. Еще античного происхождения и оно означает "защитник". Человек слова и дел. Старательный и кропотливый в работе. Честолюбив, добивается больших жизненных успехов. Немногословен, доброжелателен, не злопамятен, но раним. Обладает ярко выраженными творческими способностями и тонкой интуицией, поэтому легко добивается успехов в профессиональной деятельности, спорте и бизнесе, а также хорошего положения в обществе. И почти всегда спокоен и уравновешен.

Алексей. В переводе с античных языков − "защитник людей". Знает себе цену, упорно идет к намеченной цели. Не лишен тщеславия и жажды власти. Александр способен успешно руководить хоть маленьким, хоть большим коллективом (с опорой на способных подчиненных). Строгий, но справедлив. Иногда стороннему наблюдателю может показаться, что Александры недостаточно эмоциональны, на самом деле он часто просто боится потерять лицо. В любви часто азартны, ныряют в нее с головой, но спутницу жизни выбирают крайне осмотрительно.

Дмитрий. В переводе с древнегреческого − "принадлежащий Деметре". То есть богине земли и плодородия. Умный, настойчивый и изобретательный, хорошо ориентируется в новой обстановке. Крайне неуступчив, всегда настаивает на своем. Но его упрямство, как правило, безобидно. Потому-то у него много друзей, доброжелателей и порой даже покровителей. Общительность и трудолюбие обеспечивают ему продвижение по служебной лестнице. Добивается успеха в любой сфере деятельности.

Николай. В переводе с древнегреческого "победитель народов". Упорный в работе, смекалистый, уравновешенный, добрый человек. Никогда не откажется от возможности заработать. Если Николай становится начальником, его характер меняется - он сосредоточенно молчалив, подвержен вспышкам гнева, способен на непредсказуемые поступки, и подчиненные его побаиваются. Его работоспособности просто нет предела. Любит женщин и не страдает от недостатка их внимания.

Павел. Происходит от латинского слова "Паулус" − малыш, маленький. Умеет сочувствовать людям и хранить их тайны, на него во всем можно положиться. Стойкий человек, сильный и мужественный. Эмоционален, обаятелен, не очень разговорчив, хотя и молчуном его не назовешь. Не отказывается от дополнительного заработка, если это не потребует от него нарушения размеренного уклада жизни.

Глеб. Происходит от древнескандинавского имени Готлиб, что означает "любимец Бога", "под божественной защитой". Глебы — очень сильны духом, настырны и уверенны в себе. Мужчина с таким именем старается всего добиваться сам, не любит чрезмерного внимания к своей персоне, и быстро принимает даже трудные решения. И это помогает ему сделать хорошую карьеру в будущем.

Назар. В переводе с иврита имя "Назар" означает "обет" либо "посвящение себя Богу". Также в переводе с арабского такое имя можно трактовать как "дальновидный". Назар — очень яркая, сильная, противоречивая и крайне воинственная душа. Его необыкновенный и загадочный характер с детства притягивает к нему людей. И от этого у Назаров много друзей и знакомых. Назары − очень коммуникабельны и подвижны. Они стремятся достигать высоких результатов, идти к своим целям самостоятельно и хочет материального достатка. В людях ценят прежде всего верность, покладистость, честность.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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