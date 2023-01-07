glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Семь мужских имен, владельцам которых на роду написано стать начальником

7 января 2023, 15:49
Как говорят специалисты, сильные имена для мальчиков, данные им родителями, могут всерьез повлиять на дальнейшую судьбу их отпрысков.
Мужчина, Босс
Мужчина, Босс / Flickr.com / Frank Fullard / Dafydd Penguin

Сильные мужские имена

Среди сотен и сотен мужских имен есть различные. Есть привычные, есть необычные и редкие. Но, говорят специалисты, есть такие имена, у чьих обладателей больше всего шансов сделать карьеру.

Александр. Очень древнее имя. Еще античного происхождения и оно означает "защитник". Человек слова и дел. Старательный и кропотливый в работе. Честолюбив, добивается больших жизненных успехов. Немногословен, доброжелателен, не злопамятен, но раним. Обладает ярко выраженными творческими способностями и тонкой интуицией, поэтому легко добивается успехов в профессиональной деятельности, спорте и бизнесе, а также хорошего положения в обществе. И почти всегда спокоен и уравновешен.

Алексей. В переводе с античных языков − "защитник людей". Знает себе цену, упорно идет к намеченной цели. Не лишен тщеславия и жажды власти. Александр способен успешно руководить хоть маленьким, хоть большим коллективом (с опорой на способных подчиненных). Строгий, но справедлив. Иногда стороннему наблюдателю может показаться, что Александры недостаточно эмоциональны, на самом деле он часто просто боится потерять лицо. В любви часто азартны, ныряют в нее с головой, но спутницу жизни выбирают крайне осмотрительно.

Дмитрий. В переводе с древнегреческого − "принадлежащий Деметре". То есть богине земли и плодородия. Умный, настойчивый и изобретательный, хорошо ориентируется в новой обстановке. Крайне неуступчив, всегда настаивает на своем. Но его упрямство, как правило, безобидно. Потому-то у него много друзей, доброжелателей и порой даже покровителей. Общительность и трудолюбие обеспечивают ему продвижение по служебной лестнице. Добивается успеха в любой сфере деятельности.

Николай. В переводе с древнегреческого "победитель народов". Упорный в работе, смекалистый, уравновешенный, добрый человек. Никогда не откажется от возможности заработать. Если Николай становится начальником, его характер меняется - он сосредоточенно молчалив, подвержен вспышкам гнева, способен на непредсказуемые поступки, и подчиненные его побаиваются. Его работоспособности просто нет предела. Любит женщин и не страдает от недостатка их внимания.

Павел. Происходит от латинского слова "Паулус" − малыш, маленький. Умеет сочувствовать людям и хранить их тайны, на него во всем можно положиться. Стойкий человек, сильный и мужественный. Эмоционален, обаятелен, не очень разговорчив, хотя и молчуном его не назовешь. Не отказывается от дополнительного заработка, если это не потребует от него нарушения размеренного уклада жизни.

Глеб. Происходит от древнескандинавского имени Готлиб, что означает "любимец Бога", "под божественной защитой". Глебы — очень сильны духом, настырны и уверенны в себе. Мужчина с таким именем старается всего добиваться сам, не любит чрезмерного внимания к своей персоне, и быстро принимает даже трудные решения. И это помогает ему сделать хорошую карьеру в будущем.

Назар. В переводе с иврита имя "Назар" означает "обет" либо "посвящение себя Богу". Также в переводе с арабского такое имя можно трактовать как "дальновидный". Назар — очень яркая, сильная, противоречивая и крайне воинственная душа. Его необыкновенный и загадочный характер с детства притягивает к нему людей. И от этого у Назаров много друзей и знакомых. Назары − очень коммуникабельны и подвижны. Они стремятся достигать высоких результатов, идти к своим целям самостоятельно и хочет материального достатка. В людях ценят прежде всего верность, покладистость, честность.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Другие новости:

имена мужские имена интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:49

Семь мужских имен, владельцам которых на роду написано стать начальником

15:41

"Газовикам" звонить бесполезно: почему газ в конфорке становится оранжевымВидео

15:13

Влад Яма ошарашил длинной шевелюрой с челкой

15:06

Понадобится лишь один ингредиент: как сделать обувь водонепроницаемой

14:49

Что добавляли в Винегрет, чтобы он стал божественно вкусным: рецепт салата, который никто не зналВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:39

Отстранение Путина от власти и военная операция ВСУ: Жданов назвал два пути освобождения КрымаВидео

14:25

Почему 8 января нельзя никому считать деньги: приметы и что запрещено делать в большой праздникВидео

14:22

Собчак "похоронила" Михалкова, россияне в истерикеВидео

14:19

Стало хуже: Михалкова перевели в реанимацию

Реклама
13:53

Военный эксперт объяснил, подойдут ли ВСУ немецкие БМП MarderВидео

13:39

Митрополит ПЦУ Епифаний впервые провел Рождественскую литургию в главном храме Киево-Печерской ЛаврыВидео

13:04

Кокаин, потеря девственности и отмороженный пенис: принц Гарри ошарашил новой порцией откровений

12:53

Жданов спрогнозировал, как повлияет на войну отстранение или сильная болезнь ПутинаВидео

12:49

Гороскоп Таро на неделю 9-15 января: Близнецам – наказание врагов, Весам - выгораниеВидео

12:45

"На Западе до сих пор боятся победы Украины": Жданов объяснил, почему капитуляция РФ неизбежнаВидео

12:43

"Хватит на нас нападать и ненавидеть": злобная участница "Холостяка" оскандалилась заявлением об украинском языке

12:35

Украине могут дать батарею ПВО SAMP-T: они поражают цели на дальности более 100 км и сильны как ПРОВидео

12:05

Как сделать невероятно сочную и вкусную домашнюю колбасу: обалденные секреты приготовленияВидео

12:04

Православное ПВО: на базу Энгельс РПЦ привезла икону от "бавовны"

12:01

ВСУ одним махом уничтожили 150 военных РФ, в том числе 10 офицеровВидео

Реклама
12:00

Война так обескровит РФ, что она согласится на границы 1991 года и отдаст ядерное оружие – ЖдановВидео

11:46

"В Бахмут едет волонтерить": Ступку высмеяли за тусовки в Маями с новой пассией

11:32

Армия Украины наступает на Луганщине, войска РФ в ответ могут взорвать дамбу в Сватово – ЦНСВидео

11:20

Массовку решили не собирать: Путин был один на рождественском богослуженииВидео

11:12

Румяная корочка обеспечена: как правильно жарить картофель, чтобы все попросили добавкиВидео

10:42

Пропавшая "Валюха" из "Сватов" вышла на связь: что случилось

10:42

Войска РФ нарушили фейковое "перемирие", которое объявил Путин – ПентагонВидео

10:40

Обои можно не срывать: как убрать плесень на стенах

10:37

С вами живет синоптик: почему кошки закрывают нос лапами или хвостом

09:55

На сколько у России хватит ресурса: Гудков рассказал, как долго может длиться войнаВидео

09:31

"Смелый и решительный шаг к капитуляции": Путина разнесли в РФ за "перемирие" – ISWВидео

09:30

Гороскоп на неделю 9-15 января 2023: горящие сроки, нервы и конфликты принесет судьбаВидео

09:30

Поздравление с Днем ангела Марии - картинки и открытки, Собор Пресвятой БогородицыФото

09:07

Кричал не только "Героям слава": выступление Галкина в Дубае заставило россиян плеваться желчьюВидео

08:32

"Перемирие" от Путина – цинизм: Россия хочет паузу, чтобы снова напасть на Украину – Госдеп СШАВидео

08:30

Барахлу на кухне не место: как часто нужно менять сковородкиВидео

08:28

ВСУ ликвидировали сына представителя КадыроваВидео

08:20

Что россияне будут делать, когда Су-25 и Ка-52 закончатся?мнение

08:00

Светлый праздник Рождества: что пожелать близким в этот волшебный день

07:34

Финляндия передаст Украине танки Leopard 2: в Хельсинки назвали условиеВидео

Реклама
06:20

Почему Путину вдруг захотелось "нормально отпраздновать Рождество"мнение

03:13

"Главное кормилицу не испачкать": Волочкова ушла в отрыв на МальдивахВидео

02:10

Резкое похолодание до - 20°: синоптики назвали украинцам сроки ледяного прогнозаВидео

01:33

Повторное наступление РФ на Киев: российский оппозиционер оценил риск вторжения из БеларусиВидео

01:00

Любовный гороскоп на неделю 9-15 января 2023: Тельцам – романтический ужин, Весам – вихрь событий

00:10

Гудков рассказал, почему распад России опасен для УкраиныВидео

06 января, пятница
23:35

Путин хочет мобилизовать еще полмиллиона россиян для нового наступления: в ГУР раскрыли план КремляВидео

23:06

"Будут немедленно предоставлены": в США раскрыли детали крупного пакета военной помощиВидео

23:05

Гороскоп на завтра 7 января 2023: Овнам – активность, Ракам – беспокойство, а Рыбам – ссоры

22:25

Трибунал над Путинным станет ударом для российских элит: оппозиционер назвал последствияВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять