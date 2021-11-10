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Сексуальная и независима: астролог спрогнозировал финал проекта Холостячка и судьбу Златы Огневич

10 ноября 2021, 06:50

Астролог Влад Росс рассказал, выйдет ли Злата Огневич замуж за победителя телешоу Холостячка.

Астролог рассказал, стоит ли кому-то из участников шоу Холостячка рассчитывать на брак со Златой Огневич
Астролог рассказал, чем закончится проект Холостячка для Златы Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

Певица и главная героиня телешоу Холостячка Злата Огневич является холостячкой по своей природе, и ей сложно оставаться вместе с одним и тем же мужчиной несколько лет. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Астролог отметил, что, когда в гороскопе женщины Луна в Водолее, ей особо никто не нужен – она свободолюбива и самодостаточна.

Также Влад Росс отметил, что в гороскопе певицы Луна в соединении с Юпитером, что, по словам астролога, говорит о том, что любой повод она готова использовать для пиара.

"Такой человек всегда стремится находиться в социуме, в центре внимания. Ей необходимо, чтобы ее снимали и брали у нее автографы. Так что Злата Огневич любит быть популярной. А Венера в соединении с Козерогом дает ей возможность целенаправленно добиваться популярности", – утверждает Влад Росс.

А вот избранником Златы Огневич, по мнению астролога, может стать далеко не каждый мужчина.

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"Венера в соединении с Солнцем в Козероге, а также Меркурий в Козероге указывают на то, что избранником этой женщины может стать только мультимиллионер. Потому вряд ли спутником всей ее жизни станет человек, участвующий в конкурсе и шоу. Потому за победителя проекта замуж Злата Огневич не выйдет", – убежден Росс.

Однако астролог добавил, что Злата Огневич – суперсексуальна.

"У Златы Огневич и Марс, и Плутон в Скорпионе. Она будет причинять много боли своим мужчинам и разбивать их сердца. Она очень сексуальна и очаровательна, но с одним и тем же мужчиной ей сложно оставаться дольше двух лет. По своей сути она очень независима и мало кому позволит руководить собой, а, тем более, помыкать. Она очень свободолюбива, истинная холостячка", – отметил Влад Росс.

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Так что Злате Огневич не повторить историю своей предшественницы и участницы первого сезона Холостячки – актрисы Ксении Мишиной и победителя шоу юмориста Александра Эллерта, которые, по мнению астролога, созданы друг для друга.

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