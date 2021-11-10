Сексуальная и независима: астролог спрогнозировал финал проекта Холостячка и судьбу Златы Огневич

Астролог рассказал, чем закончится проект Холостячка для Златы Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

Певица и главная героиня телешоу Холостячка Злата Огневич является холостячкой по своей природе, и ей сложно оставаться вместе с одним и тем же мужчиной несколько лет. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Астролог отметил, что, когда в гороскопе женщины Луна в Водолее, ей особо никто не нужен – она свободолюбива и самодостаточна.

Также Влад Росс отметил, что в гороскопе певицы Луна в соединении с Юпитером, что, по словам астролога, говорит о том, что любой повод она готова использовать для пиара.

"Такой человек всегда стремится находиться в социуме, в центре внимания. Ей необходимо, чтобы ее снимали и брали у нее автографы. Так что Злата Огневич любит быть популярной. А Венера в соединении с Козерогом дает ей возможность целенаправленно добиваться популярности", – утверждает Влад Росс.

А вот избранником Златы Огневич, по мнению астролога, может стать далеко не каждый мужчина.

Реклама

"Венера в соединении с Солнцем в Козероге, а также Меркурий в Козероге указывают на то, что избранником этой женщины может стать только мультимиллионер. Потому вряд ли спутником всей ее жизни станет человек, участвующий в конкурсе и шоу. Потому за победителя проекта замуж Злата Огневич не выйдет", – убежден Росс.

Однако астролог добавил, что Злата Огневич – суперсексуальна.

"У Златы Огневич и Марс, и Плутон в Скорпионе. Она будет причинять много боли своим мужчинам и разбивать их сердца. Она очень сексуальна и очаровательна, но с одним и тем же мужчиной ей сложно оставаться дольше двух лет. По своей сути она очень независима и мало кому позволит руководить собой, а, тем более, помыкать. Она очень свободолюбива, истинная холостячка", – отметил Влад Росс.

Читайте такжеТоп-4 знака зодиака, наделенных природным шармом: астролог назвал секрет успеха каждого

Так что Злате Огневич не повторить историю своей предшественницы и участницы первого сезона Холостячки – актрисы Ксении Мишиной и победителя шоу юмориста Александра Эллерта, которые, по мнению астролога, созданы друг для друга.

Заказать персональный гороскоп у астролога Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.