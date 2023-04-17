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Секреты красоты волос турецких женщин: "тайное" оружие ухода за собой

Алена Кюпели
17 апреля 2023, 08:55 обновлено 17 апреля, 08:55
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волосы
волосы / Instagram

Турчанки известны своей избалованностью и тем, что уделяют исключительное внимание своей внешности. Особенно, они активно используют домашние ритуалы красоты. Узнавая о них больше, мы тоже можем извлечь выгоду из их вековых трюков по уходу за собой, которые включают лечебную розовую воду и грязевые маски.

Кроме того, особой популярности набирают турецкие процедуры по уходу за волосами.

Чем моют волосы турчанки?

Вы когда-нибудь задумывались, почему у турок такие роскошные волосы, и списали это на хорошие гены? Несмотря на то, что по общему признанию, турки, как правило, имеют здоровые и блестящие волосы, такой эффект может также давать ряд "трюков", которые турки практикуют веками.

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Миндальное масло, удобно продаваемое в аптеках в маленьких бутылочках, уже давно стало популярным косметическим средством, используемым в качестве укрепляющего средства для волос, чтобы придать им блеск. Просто вотрите его и оставьте на столько, сколько сможете выдержать, и когда вы моете волосы, вы почувствуете, как они становятся шелковистыми.

Такое же лечение можно провести с использованием оливкового масла, если оно есть в вашем распоряжении. Уксус также является продуктом, который используется для волос, но в данном случае в качестве ополаскивателя перед мытьем головы, который делается в душе. Это средство придает волосам блеск.

Если вы хотите получить эффект мелирования и вид выгоревших на солнце волос, то заварите крепкий ромашковый чай и окуните в него волосы. Затем постарайтесь найти немного солнечного света, будь то балкон или окно, так как считается, что сочетание этих двух факторов создает естественные светлые блики.

Какой косметикой пользуются турчанки?

Знаете ли вы, что Турция является одним из крупнейших производителей розового масла и розовой воды в мире? Что ж, это так, и со всеми его замечательными целебными свойствами пришло время воспользоваться этим фактом. Розовая вода имеет замечательные преимущества, от лечения боли в горле до облегчения головной боли, но особенно заманчиво выглядит ее использование в качестве тонизирующего средства для лица.

Его противовоспалительные свойства помогают уменьшить покраснение раздраженной кожи и прыщей, а также облегчить дерматит и экзему. Также считается, что розовая вода предотвращает появление морщин, и поэтому это идеальное время, чтобы использовать розовую воду в виде спрея или даже тонизирующего средства.

Зверобой - для тела и души

В то время как экстракты зверобоя стали модным натуральным антидепрессантом в западном мире, его цветы имеют гораздо более популярное и широкое применение в Турции. Возможно, вы видели бутылки с ярко-красным маслом, продаваемым на местных фермерских рынках, которое по-турецки называется "Sarı Kantaron Yağı".

Масло щедро наносится на тело, чтобы предотвратить появление растяжек, и, таким образом, это практика, которую мы все должны попробовать на себе, чтобы убедиться, что в наши дни вес, набранный из-за сидячего образа жизни, не оказывает длительного воздействия на наш организм.

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