Секреты богатого урожая: самые важные и обязательные работы для огородника и садовода в декабре

Самые важные работы в саду и огороде в декабре / Соцсети

Многие ошибочно считают, что начало зимы - это повод отдохнуть и забыть о всех работах на участке и начинают морально настраиваться на новый сезон труда.

Отдыхать, конечно, нужно, но важно перед этим выполнить все обязательные работы в декабре, чтобы ваш урожай был богатым весной, летом и осенью.

В первую очередь важно проверить качество укрытия грядок, где зимуют растения. Стоит помнить, что это не только защита от мороза, но и от грызунов и вредителей. Саженцы можно обматывать нетканным материалом.

Если вы не успели раньше обрезать ягодные кустарники, а на улице комфортная погода, тогда это можно сделать и в декабре. Что окажется даже лучше, чем весной. Стоит обратить внимание на калину, крыжовник и смородину.

То же самое касается и подзимнего посева. При плюсовых температурах в этот период еще можно засевать грядки подзимними семенами - морковь, мелкий лук, чеснок, петрушка.

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Если вы планируете сеять рассаду, тогда декабрь - самое время для заготовки почвы для нее. Земля должна хорошо прогреться, чтобы из нее вышли все вредители. Поэтому ее нужно заготовлять заранее.

Также декабрь самый хороший месяц для черенкования хвойных, особенно - можжевельника.

В последнем месяце года стоит в очередной раз повнимательнее осмотреть свой сад на предмет наличия вредителей, которых в это время еще можно победить.

Календарь садовода и огородника - работы в декабре

И, конечно же, стоит убраться в сарае для того, чтобы также в декабре купить семена рассады. Эксперты говорят, что это самый "дешевый" месяц для таких покупок, да и выбор будет побольше, ведь все только начинают готовиться и аншлага в магазинах садоводов и огородников еще нет.