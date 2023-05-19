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Секретный рецепт СССР: почему тогда шашлык мариновали именно в уксусе

Сергей Кущ
19 мая 2023, 02:52
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Уксус был ключевым ингредиентом для приготовления шашлыка в Советском Союзе.
Почему в СССР шашлык мариновали в уксусе
Почему в СССР шашлык мариновали в уксусе / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Маринование шашлыка в уксусе - это не только традиция, но и способ достичь неповторимого вкуса и аромата. В СССР такой маринад был самым популярным и на это есть несколько причин.

Мы разбирались, почему уксус был важным ингредиентом для приготовления шашлыка и какие преимущества он давал этому великолепному блюду.

Традиция и наследие

Маринование шашлыка в уксусе имеет глубокие корни в традициях Советского Союза. Этот способ приготовления шашлыка был широко распространен и передавался из поколения в поколение.

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Мясо было мягче и вкуснее

Дело в том, что уксус помогает размягчить мясо и сделать его более сочным. Кислотность уксуса способствует разрушению нежелательных волокон, что приводило к более мягкому и нежному мясу после приготовления. Кроме того, уксус также помогал придать шашлыку характерный кисловатый оттенок вкуса.

Антисептические свойства

Также уксус обладает антисептическими свойствами, которые помогали предотвратить рост бактерий на мясе и обеспечить его безопасность для употребления. В условиях СССР, где доступ к холодильникам и современным консервационным методам был ограничен, маринование в уксусе было одним из способов сохранить мясо свежим и предотвратить его порчу.

Неповторимый вкус и аромат

Кислотность уксуса сочетается с пряными и ароматными специями, которые добавлялись в маринад. Этот традиционный способ готовки шашлыка в СССР стал любимым блюдом многих и популярен до сих пор.

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