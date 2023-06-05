Секрет выдвижного ящика под духовкой, о котором мало кто знает

Многие из нас используют ящик под духовкой не по прямому назначению.

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Для чего нужен нижний ящик в печке / фото: скриншот YouTube

Нижний ящик в печке – это не просто пустое пространство, а функциональный элемент, который может оказаться очень полезным. Давайте разберемся, для чего предназначен этот ящик и что можно хранить в нем.

Что можно хранить в ящике под духовкой?

Ящик под духовкой предлагает дополнительное место для хранения кухонных принадлежностей и предметов. Вот несколько идей о том, что можно хранить в этом удобном пространстве:

Кухонные принадлежности: Ящик может использоваться для хранения различных кухонных принадлежностей, таких как формы для выпечки, противни, сковороды, решетки и другие инструменты, которые могут быть полезны при готовке.

Ящик может использоваться для хранения различных кухонных принадлежностей, таких как формы для выпечки, противни, сковороды, решетки и другие инструменты, которые могут быть полезны при готовке. Посуда: Вы можете использовать ящик для хранения дополнительной посуды, например, тарелок, кружек или столовых приборов. Это удобно, особенно если у вас ограниченное пространство на кухне.

Вы можете использовать ящик для хранения дополнительной посуды, например, тарелок, кружек или столовых приборов. Это удобно, особенно если у вас ограниченное пространство на кухне. Сыпучие и специи: В ящике можно хранить специи, муку, соль, сахар и т.д.

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"Скрытая" функция выдвижного ящика под духовкой

В некоторых руководства к кухонным плитам он называется "ящик для подогрева" и это вовсе не случайно. Если у вас нет микроволновки или вы экономите на электроэнергии, то это может послужить вам достойной альтернативой.

Дело в том, что во время готовки в духовке ящик нагревается и в нем можно легко подогреть блюда, или оставит их там, чтобы они не остыли.

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