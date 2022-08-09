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Секрет сочного фарша раскрыт: изобретательные хозяйки добавляют в него сахар

9 августа 2022, 01:33

Котлеты и чебуреки получатся просто идеальными.

Фарш
Фарш / скриншот

При подготовке фарша для различных блюд многие хозяйки пользуются своими добавками для сочности.

Одним из самых популярных из них является макиш батона, но его можно заменить манной крупой, тертым кабачком, морковью или даже свеклой.

Если же у вас не оказалось под рукой вышеперечисленных ингредиентов, то можно смело брать сахар. Важно не переборщить с ним.

Мясной фарш не должен получится слишком рассыпчатым. Сладкие котлеты тоже вряд ли понравятся членам семьи или вашим гостям.

Чтобы не допустить чрезмерной сладости, необходимо соблюдать следующую пропорцию: одна столовая ложка сахара без горки на один килограмм фарша.

Сочными получаться не только котлеты

Также в фарш можно добавить немного кипятка - так сахар будет "работать" еще лучше, а котлеты получатся максимально сочными.

Сахара можно добавлять в фарш и при приготовлении других блюд. Он придаст приятный аромат фрикаделькам, а также мясу в беляшах и чебуреках.

Как сделать фарш вкусным

Мясной фарш любит лук, чеснок, специи, травы и не терпит сухости. Рыбный фарш будет гораздо вкуснее, если его приготовить из жирной рыбы, не имеющей крупных костей, и добавить в него немного лимонного сока, а также лук или перец по вкусу.

Сочности в этом случае могут добавить сливки или тертый картофель. В куриный фарш для мягкости добавляют лук, яйца и хлеб. Вкус диетической индейки обычно рекомендуют разнообразить жареными грибами или тертым сыром, а в фарш из баранины часто добавляют масло, муку и сушеную мяту.

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