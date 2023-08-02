Секрет опытных хозяек: почему баклажаны замачивают в воде перед готовкой

Баклажаны - один из наиболее универсальных и вкусных ингредиентов в кулинарии. Вы могли слышать, что их часто окунают в воду перед готовкой, но зачем замачивают баклажаны? Мы ответим на этот вопрос.
Сколько по времени нужно вымачивать баклажаны?
Длительность замачивания баклажанов зависит от конкретного рецепта и вашего желания смягчить горечь. Обычно рекомендуется вымачивать баклажаны в прохладной воде с добавлением соли от 15 до 30 минут. Этот процесс позволяет соли проникнуть в мякоть баклажанов, извлекая некоторые горькие вещества.
Как убрать горечь из баклажанов?
После замачивания баклажанов рекомендуется их тщательно промыть холодной водой, чтобы удалить соль и избыточную влагу. После этого можно приготовить блюдо по рецепту.
Как убрать горечь из замороженных баклажанов?
Замороженные баклажаны также можно освободить от горечи. Для этого, после размораживания, их можно вымочить в воде с солью, как описано выше. После замачивания и промывания, баклажаны готовы к использованию.
Как убрать горечь из баклажанов кипятком?
Еще одним способом убрать горечь из баклажанов является обработка кипятком. После замачивания, опустите баклажаны на несколько минут в кипяток и затем промойте холодной водой.
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