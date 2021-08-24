УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Сегодня начинается самая сильная магнитная буря августа 2021: что делать

24 августа 2021, 05:50

Прогноз магнитных бурь на август 2021 утверждает, что самый сильный метеоудар ожидает нас на этой неделе.

Магнитная буря с 24 августа 2021 сколько продлится и когда пик
Магнитная буря с 24 августа 2021 - сколько продлится и когда пик / 1zoom.ru

Магнитные бури влияют на вязкость крови и провоцируют образование сгустков. Это ведет к образованию тромбов и сказывается на давлении. Недостаток кислорода в крови в период магнитных бурь может провоцировать панические атаки, головные боли и дискомфорт в районе сердца. Иногда из-за этого люди даже теряют сознание. Растет риск инсультов и других роковых последствий для здоровья.

Сегодня, 24 августа 2021 года, возмущение магнитного поля Земли достигнет трех-четырех баллов. Пик геомагнитных возмущений придется на ночное время.

25 августа 2021 года ситуация усугубится: магнитная буря выйдет на стабильную отметку в четыре балла.

Читайте такжеВысокое давление: расслабляющая деятельность, помогающая снизить риск гипертонииПик магнитной бури прогноз назначил на 26 августа 2021 года: начиная с ночи среды и в первой половине четверга людей ожидают скачки давления и проблемы со сном. Утром вероятны приступы усталости и раздражительности. В течение дня может болеть голова и преобладать панические настроения.

Первыми неприятные симптомы магнитных бурь ощущают на себе люди пожилого возраста и те, у кого есть хронические недуги (в первую очередь с сердцем, сосудами или давлением), например, те, кто жалуется на мигрени и вегетососудистую дистонию.

Реклама

Провести эти дни стоит в максимально спокойном темпе. Это касается всех жизненных аспектов: и работы, и занятий спортом, и даже привычек в еде (переедать категорически не рекомендуется).

Конец месяца должен быть спокойным – а вот магнитные бури в сентябре 2021 начнутся едва ли не с первых дней. Первая магнитная буря прогнозируется уже 2 сентября 2021. А 3 сентября 2021 года она выйдет на пик в четыре балла.

Напомним, ученые изменили норму артериального давления для женщин. Как выяснили исследователи из Smidt Heart Institute в Сидарс-Синай, нормальное артериальное давление у мужчин выше, чем у женщин.

Ранее мы писали про давление: симптомы, причины и лечение. Гипертония обычно развивается в течение нескольких лет.

viber
здоровье магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Кардиолог рассказал, почему сосуды быстро стареют и как этого избежатьКардиолог рассказал, почему сосуды быстро стареют и как этого избежать Названо самое опасное печенье, которое продают в украинских магазинахНазвано самое опасное печенье, которое продают в украинских магазинах Гороскоп на 20 августа для всех знаков Зодиака: самый удачный день месяца или происки недруговГороскоп на 20 августа для всех знаков Зодиака: самый удачный день месяца или происки недругов Удар по должникам: в Украине за долги по ЖКХ хотят отключать от тепла домамиУдар по должникам: в Украине за долги по ЖКХ хотят отключать от тепла домами Усидеть на двух стульях не получится: Зеленский потребовал от ФРГ сделать выбор между Украиной и РФУсидеть на двух стульях не получится: Зеленский потребовал от ФРГ сделать выбор между Украиной и РФ

Последние новости

05:50

Сегодня начинается самая сильная магнитная буря августа 2021: что делать

05:03

Медик объяснила, каким людям нельзя добавлять в пищу уксус

04:50

Тело мечты уже близко: как похудеть в ногах быстро и эффективно

04:22

В Вашингтоне назвали условие размещения в Украине базы США с ПРО Видео

03:53

Вызывают ожоги, отравление и летальный исход: биологи назвали самые опасные растения Украины

Реклама
03:30

Не надо так: диетолог назвала пять самых распространенных ошибок при похудении

03:11

День Независимости 2021 в Украине: поздравления и открытки к празднику

02:55

Наталья Могилевская мечтает изменить строки гимна Украины

02:47

Вера Брежнева топлес в белых трусиках показала, как принимает душ

02:35

Кому нельзя есть рис - ответ диетолога

02:20

Продукты, из-за которых быстрее всего темнеют зубы - объяснение диетолога

01:50

Самый вкусный старинный рецепт варенья на зиму из ревеня Видео

01:48

"Проблемы Газпрома": в ФРГ назвали главные препятствия на пути запуска Северного потока – 2 Видео

00:45

Гороскоп на 24 августа для всех знаков Зодиака: долги, измена или романтическое свидание

00:20

Убивает миллионы бактерий и яйца глистов: как правильно мыть зелень и ягоды Видео

23 августа, понедельник
23:55

Виктория Бекхэм восхитила фото своей 10-летней дочери

23:28

Визит Меркель в Киев: ухудшатся ли отношения с Германией и какая судьба у СП-2 Видео

22:57

Зеленский сделал предложение президенту Польши из-за Северного потока-2 Видео

22:48

Врачи рассказали, почему нельзя отсыпаться по выходным Видео

22:45

Что для украинских звезд значит День независимости Украины

Реклама
22:43

Кулеба назвал главные достижения Крымской платформы Видео

22:20

Названы три наихудших низкокалорийных продукта для похудения Видео

21:50

В Киеве приземлился второй самолет из Афганистана: кого эвакуировали Видео

21:49

Крымская платформа: почему лучше поздно, чем никогда мнение

21:38

Нет смысла: у Путина обвинили Украину и высказались о встрече в нормандском формате Видео

21:27

Певица МакSим после выписки из больницы исхудала, ей тяжело дышать Видео

21:12

МВФ безвозмездно перечислил Украине почти 3 миллиарда Видео

21:11

Спасатели не могут потушить огонь: Турцию и Грецию охватили новые лесные пожары Фото Видео

20:45

Стоит всего 17 гривен: названа самая полезная утренняя каша Видео

20:24

В Кабуле вспыхнул пожар в аэропорту, есть жертва

20:17

В перинатальном центре Запорожья новорожденный малыш получил ожоги из-за медсестры

20:04

В географическом центре страны при участии Зеленского забилось "сердце Украины"

19:36

"Вернулись к стадии глубокой обеспокоенности": что показала Крымская платформа

19:33

Известный шоумен трогательно поздравил украинцев

18:58

В Киевской области мужчина зверски изнасиловал 16-летнюю девушку и выбросил Видео

18:55

Ирина Федишин получила травму на концерте в Киеве

18:45

Президент Польши на Крымской платформе заговорил на украинском языке Видео

18:40

Врач назвал пять лучших натуральных средств от кашля Видео

18:30

Рада приняла обращение к иностранным партнерам по Крыму Видео

18:21

"Вы - расисты, я позвоню Байдену": в Одессе американец ходил в футболке "Россия" и грубил копам Видео

Реклама
17:48

Синоптики рассказали, когда в Украине резко похолодает до +9 Видео

17:48

В Хмельницком флаг Украины на самый высокий флагшток поднял сын погибшего Героя

17:24

Звезда Голливуда Робин Райт прилетела в Киев на саммит первых леди и джентльменов

17:15

В Минздраве спрогнозировали, когда в Украине состоится новая вспышка коронавируса

17:14

Терри Гиллиама госпитализировали сразу после скандала на Одесском кинофестивале

17:13

В Украине электронный паспорт официально приравняли к бумажному Видео

16:51

Елена Зеленская покорила невероятным образом на саммите первых леди и джентльменов Видео

16:23

США, Германия и Украина высказались об угрозах Северного потока-2 и шантаже РФ Видео

16:09

День Независимости с дождями и грозами: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео

16:03

Дарина Эрвин в бикини показала плоский животик на фоне слухов о беременности

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять