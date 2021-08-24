Сегодня начинается самая сильная магнитная буря августа 2021: что делать

Магнитная буря с 24 августа 2021 - сколько продлится и когда пик / 1zoom.ru

Магнитные бури влияют на вязкость крови и провоцируют образование сгустков. Это ведет к образованию тромбов и сказывается на давлении. Недостаток кислорода в крови в период магнитных бурь может провоцировать панические атаки, головные боли и дискомфорт в районе сердца. Иногда из-за этого люди даже теряют сознание. Растет риск инсультов и других роковых последствий для здоровья.

Сегодня, 24 августа 2021 года, возмущение магнитного поля Земли достигнет трех-четырех баллов. Пик геомагнитных возмущений придется на ночное время.

25 августа 2021 года ситуация усугубится: магнитная буря выйдет на стабильную отметку в четыре балла.

Читайте такжеВысокое давление: расслабляющая деятельность, помогающая снизить риск гипертонииПик магнитной бури прогноз назначил на 26 августа 2021 года: начиная с ночи среды и в первой половине четверга людей ожидают скачки давления и проблемы со сном. Утром вероятны приступы усталости и раздражительности. В течение дня может болеть голова и преобладать панические настроения.

Первыми неприятные симптомы магнитных бурь ощущают на себе люди пожилого возраста и те, у кого есть хронические недуги (в первую очередь с сердцем, сосудами или давлением), например, те, кто жалуется на мигрени и вегетососудистую дистонию.

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Провести эти дни стоит в максимально спокойном темпе. Это касается всех жизненных аспектов: и работы, и занятий спортом, и даже привычек в еде (переедать категорически не рекомендуется).

Конец месяца должен быть спокойным – а вот магнитные бури в сентябре 2021 начнутся едва ли не с первых дней. Первая магнитная буря прогнозируется уже 2 сентября 2021. А 3 сентября 2021 года она выйдет на пик в четыре балла.

Напомним, ученые изменили норму артериального давления для женщин. Как выяснили исследователи из Smidt Heart Institute в Сидарс-Синай, нормальное артериальное давление у мужчин выше, чем у женщин.

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