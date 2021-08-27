Седые волосы не всегда имеют доброкачественную причину: фармацевт предупреждает о серьезной причине

Недостаток витамина B также может вызвать поседение волос. / Pixabay

Все помнят момент, когда они впервые обнаружили единственную прядь седых волос. Для многих это начало процесса старения.

Согласно Harvard Health, "ваши волосяные фолликулы с возрастом окрашиваются меньше, поэтому, когда волосы проходят естественный цикл отмирания и регенерации, они с большей вероятностью станут седыми, начиная с 35 лет".

Однако поседение не всегда имеет доброкачественную причину, пишет Express.co.uk.

По словам Парвиндер Сагу, ведущего медицинского консультанта и клинициста Simply Meds, это может быть признаком заболевания щитовидной железы.

Реклама

"Седые волосы также могут быть признаком заболевания щитовидной железы, которое является серьезным заболеванием, которое следует диагностировать как можно скорее", - предупредила Сагу.

Когда ваша щитовидная железа вырабатывает слишком много или слишком мало гормонов, это называется заболеванием щитовидной железы.

"Чтобы попытаться предотвратить заболевания щитовидной железы или проблемы с щитовидной железой, вы должны убедиться, что у вас достаточно белка, кальция, магния и йода, которые помогают вашей щитовидной железе", - посоветовал Сагу.

Как он объяснил, важны также витамины B, A и C.

По словам Сагу, недостаток витамина B также может вызвать поседение волос.

"Недостаток витамина B может вызвать поседение волос, это, конечно, можно предотвратить или обратить вспять, если вы обеспечите достаточное количество витамина B в своем рационе или принимаете добавки", - сказал он.

Хорошими источниками витамина B являются яйца и молочные продукты, темные листовые овощи, фрукты, семена и орехи, мясо (предпочтительно красное мясо или птица) и цельнозерновые продукты.

Другие причины поседения

Иногда седые волосы могут сигнализировать о витилиго - состоянии, которое вызвано нехваткой пигмента, известного как меланин, в коже, с медицинской точки зрения известного как меланоциты, отмечает Сагу.

"Это может вызвать появление белых пятен на коже и волосах, а также может означать, что ваши волосы станут полностью белыми или седыми", - пояснил он.

По словам Сагу, есть несколько способов вылечить витилиго и предотвратить его.

К ним относятся использование солнцезащитного фактора широкого спектра действия (SPF), скрытие пораженных участков кожи и использование различных кремов и мазей.

"Однако, когда волосы поседеют, их будет сложно исправить", - добавила Сагу.

Более того, седые волосы могут быть симптомом аутоиммунного заболевания.

"Седые волосы также могут быть признаком того, что у вас очаговая алопеция, распространенное аутоиммунное заболевание", - поясняет Сагу.

Его причины неизвестны, поэтому трудно понять, как это предотвратить.

"Однако есть несколько факторов, объясняющих, почему это происходит, например, генетика, факторы образа жизни и другие кожные заболевания", - отметила Сагу.

Другие возможные причины включают:

Нейрофиброматоз (также называемый болезнью Фон Реклингхаузена): эта группа наследственных заболеваний вызывает рост опухолей по нервам и аномальное развитие костей и кожи.

Туберозный склероз: редкое наследственное заболевание, вызывающее доброкачественные опухоли во многих органах (включая мозг, сердце, почки, глаза, легкие и кожу).

"На то, когда и насколько сильно ваши волосы поседеют, в основном влияют гены, которые вы унаследовали от своих родителей", - добавили в Harvard Health.