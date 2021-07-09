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У Януковича родился ребенок от новой молодой жены – астролог

9 июля 2021, 06:47

Влад Росс считает, что вскоре все вновь услышат об экс-президенте-беглеце, причем благодаря новостям о его личной жизни.

По прогнозу астролога, Янукович может вернуться на Донбасс
Астролог считает, что Янукович скоро удивит всех новостями о личной жизни / УНИАН

Бывший президент Украины, сбежавший в Россию, Виктор Янукович 9 июля отмечает свой 71-ый день рождения. Он давно не давал о себе знать, и российское руководство давно не выводило его к прессе, однако уже совсем скоро – в течение года – Янукович напомнит о себе. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По словам астролога, положение Луны в гороскопе Януковича (а она в зените) указывает на всплеск популярности, а положение Меркурия – о сплетнях.

"Мы опять услышим о Викторе Януковиче и увидим его", – заверил Влад Росс.

Астролог отметил, что в гороскопе экс-президента-беглеца сильно выражен Дом детей.

"Похоже, у Януковича родился ребенок. Не внук, а именно ребенок. И, похоже, что у него появилась новая молодая жена, не та, с которой он уехал из Украины. Все указывает на большие перемены в его личном счастье. Янукович – восходящий Лев, и в его Дом брака вошли Юпитер и Сатурн. Так что он – счастливый семейный Рак. Для него политика не важна, он занимался ею только ради денег", – рассказал Росс.

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По словам астролога, Виктор Янукович ведет жизнь обычного украинского пенсионера, только живущего в Сочи "возле самых крутых людей вроде жены Путина Алины Кабаевой". Влад Росс не исключает, что именно эта информация о личной жизни Януковича и его ребенке всплывет и заставит о нем говорить.

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"Естественно, он будет на слуху, когда все узнают, что у Януковича новый сын подрастает", – добавил астролог.

Кроме того, Влад Росс считает, что Виктор Федорович бросил пить, хотя раньше у него были серьезные проблемы с алкоголем.

"У него Сатурн три года находился в Доме здоровья, что всегда указывает на пьянство. Когда Сатурн выходит, человек резко завязывает, и у него налаживается жизнь", – подчеркнул Росс.

Также астролог отметил, что Виктор Янукович мечтает вернуться в Украину, и это может случиться.

"Он – Рак, а этот знак всегда сильно привязан к родине. В гороскопе Януковича нет показателей к эмиграции, он беспомощен вдали от родных мест. Потому он всегда будет мечтать вернуться в Украину. И, в принципе, Янукович может перебраться на Донбасс, когда закончится война", – резюмировал Росс.

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