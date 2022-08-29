Сделайте генеральную уборку своей жизни: 10 вещей, которые стоит выбросить из дома очень быстро

Негативные вещи в доме приметы / pixabay

В вашем доме одни скандалы и неприятности, тогда нужно обратить внимание на эти предметы. Чтобы избавиться от негатива, нужно начинать с вещей.

Как отмечают эксперты, ненужный хлам, который вы копите годами, просто испытывает вас на прочность.

Старые книги, изношенная обувь, посуда и многое другое. Энергетика вашего дома очень сильно влияет на вас, потому в вашей жизни появляются неудачи.

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Специалисты предлагают провести генеральную уборку и выбросить эти 10 предметов. Вы моментально почувствуете прилив положительной энергии, денег и похвалы от близких.

Какие 10 вещей нужно выбросить из дома

Разбитые зеркала или сломанные вещи нужно выбрасывать очень быстро. Такие вещи моментально впитывают негатив в вашу жизнь и способны принести огромную беду.

Неприятный подарок. Вам подарили вещь, которая у вас вызывает негативные эмоции и отталкивает, от такого сувенира стоит избавиться. Это говорит о том, что вам завидуют и желаю зла.

Изношенная обувь никогда не принесет вам удачи. Постарайтесь ее выбросить, а не починить. Как говорят эзотерики, энергия человека проходит через руки и ноги. Потому вы должны иметь только удобную для вас обувь.

Порванная одежда уже не станет для вас талисманом. Не стоит носить в ателье любимые штаны, которым уже 10 лет, или кофточку. Каждая одежка имеет свой срок, даже ваша любимая и счастливая.

Чтобы в вашем доме никогда не было ссор и проблем с деньгами, выбросите всю битую посуду. Все тарелки со сколами, треснувшие чашки, бокалы с налетом стоит убрать.

Растения-вампиры в вашей спальне. К ним относятся кактусы, монстера, плющ, папоротник. Вы притягиваете к себе одиночество и проблемы в личной жизни.

Избавьтесь от мебели с острыми углами. Такие вещи в доме накапливают в себе много отрицательных эмоций и не дают владельцу жилища расслабиться.

Картины со злыми животными или неприятными взглядами людей. Такие вещи магнитом притягивают бедность в ваш дом и растраты становятся в два раза больше.

Вещи в доме, которые символизируют плохие воспоминания об умерших людях. Лучше от таких вещей избавиться побыстрее.

А еще, эксперты советуют не привозить из путешествия вещи, истории которых вы не узнали. Например, статуэтки с разными видами птиц, рога животных или магниты на холодильник.

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