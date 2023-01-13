Сделайте 5 шагов и уберите не нужные вам "штуки": что отключить для экономии батареи

Если вы не знаете, что садит батарею вашего мобильного телефона, проверьте приложения, которые работают в фоновом режиме и потребляют много энергии.

Экран тратит много зарядки, поэтому лучше, чтобы его яркость не стояла на максимуме / ua.depositphotos.com

В Украине из-за атак агрессора России на энергетику мы нередко сталкиваемся с вынужденными отключениями электроэнергии в самый неудобный момент. В таких случаях возникают вопросы, как ограничить работу приложений, которые расходуют много энергии, или как сэкономить заряд батареи на телефоне. Выход прост – нужно отключить/ограничить работу некоторых функций.

Что нужно отключить в телефоне, чтобы не садилась батарея

Приложения, которые работают в фоновом режиме

Когда вы думаете о том, какие настройки отключить на Андроиде для экономии батареи или же на устройстве с iOS, вспомните о работе приложений в фоновом режиме. Вы их перестали использовать, но они все еще потребляют энергию. Часто много зарядки уходит на игры или GPS-приложения, которые все время пытаются отследить, где вы находитесь.

На iPhone их можно просто удалить с экрана или выключить в настройках им доступ к сотовой связи и другим функциям телефона. На андроид настройки более детальные и часто эксперты не советуют самостоятельно останавливать работу приложений.

Впрочем, на Андроид 9 или более поздних версиях ОС можно использовать Adaptive Battery – функцию операционной системы, которая находится в разделе Аккумулятор в системных настройках.

Отключайте определение местоположения

Что отключить в айфоне для экономии электроэнергии, как и на андроиде – это GPS. Если вы сомневаетесь в том, нужно ли отключать местоположение для экономии батареи, то отбросьте такие мысли. GPS очень удобно, когда вам нужно проложить какой-то маршрут, но в реальности эта функция полезна далеко не всем пользователям. Поэтому ее лучше отключить, чтобы сэкономить заряд своей батареи.

Выявите приложения, которые садят батарею

Какие приложения быстро разряжают батарею – это Facebook, WhatsApp, стриминговые сервисы. Зачастую таких приложений может быть очень много. Их работа может стремительно разрядить ваш телефон. Также много энергии батареи потребляют и приложения для прогноза погоды.

Чтобы выключить их на Андроид, нужно открыть раздел Батарея в системных настройках телефона и нажать на Использование батареи. Далее жмем рядом с любым приложением, которым мы чаще всего пользуемся и проверяем, как часто оно расходует энергию батареи в фоновом режиме. После этого нужно посмотреть в настройках самого энергоемкого приложения, есть ли возможность выключать его какие-либо фоновые функции. К примеру, новостные приложения обновляют ленту очень часто – вне зависимости от того, читаете ли вы эти обновления.

В том случае, если у вас на телефоне установлена операционная система Android 9 и выше, вы можете ограничить работу приложения в фоновом режиме на уровне системы. Для этого нужно в разделе Аккумулятор найти параметр Фоновое ограничение.

Яркость экрана лучше оставить минимальной

Слишком яркий экран не полезен для зрения и быстро садит батарею. Лучше уменьшить его до оптимального и минимального уровня, который будет комфортным.

Отключайте графику и анимацию

Анимация и спецэффекты – это то, что садит батарею в телефоне стремительным образом. Очень сложная графика становится тяжелой для процессора и графического чипа смартфона, которым нужно больше энергии для ее обработки.