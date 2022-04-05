УкрРус
  1. Главная
  3. Новости

Сделали накладной живот, чтобы не убили и не издевались: история семьи из Киевской области

5 апреля 2022, 11:49

Нас предупредили, что они будут ходить по домам. Сказали открыть калитки.

обстрел, война
обстрел, война / Фото Reuters

Если ты женщина и априори слабее - ты можешь стать жертвой российского солдата. Если ты без оружия - ты можешь стать жертвой российского солдата. Если ты пожилой или больной - ты можешь стать жертвой российского солдата. Даже если ты собака или корова, которая еще слабее и беззащитнее - ты можешь стать жертвой российского солдата.

Читайте также"Тебе смерть звонит": грабившие Украину оккупанты-мародеры РФ получают неожиданные звонки

"Нас предупредили, что они будут ходить по домам. Сказали открыть калитки, чтобы их не злить. В доме была я и дочка, 25 лет. ей сделали накладной живот, чтобы казалось будто она в положении", - рассказывает жительница киевской области на условиях анонимности.

"Я подумала, что выйду первая. Если будут стрелять или издеваться над моим ребёнком, я лучше сразу умру", - добавляет она.

Она рассказывает, что своего мужа она спрятала в погребе, который на улице. "Несколькими минутами раньше у соседей была слышна автоматная очередь. Стреляли они по мужчинам или нет, мы не знали. Но на всякий случай, решили, что он посидит в погребе", - добавляет она. "Когда к дому подъехал БТР, у меня дрожало все. В окно мы увидели, что они перепрыгивают через калитку. Когда они оказались на нашем участке, я не стала ждать, пока постучат в дверь. Я вышла на встречу и сказала "здравствуйте". Несколько человек пошли осматривать дом, остальные остались сидеть на БТРе. Дуло было направлено на наш дом", - говорит она.

"Враг задавал короткие вопросы, обходил все комнаты. Его интересовало, почему есть свет и чем обогревается дом, есть ли в доме мужчины. Они отобрали наши телефоны, сказав, что это необходимо для нашей и их безопасности. Когда мы попытались снять чехлы, он резко выхватил их. Короткое "не надо", и наши телефоны поехали на подарки русским самкам", - вспоминает женщина.

Очевидица говорит, что когда он потребовал показать погреб, она сообразила, что в доме есть ещё один погреб с консервацией. В том погребе не прятался ее муж. "Выйдя на улицу, враг спросил чья машина. Услышав ответ, что машину оставили наши родственники, порезал все четыре колеса. Когда он потянулся к двери, где сидел муж, мы услышали свист над головой и страшный шум. Другие русские, которые сидели на БТР, стали кричать, бегите в дом, это "осколочная", видимо, имея ввиду ракету", - рассказывает она. "Они быстро позапрыгивали в БТР и поехали дальше. Это спасло и жизнь моего мужа и наши. Ещё насколько дней после того случая, я боялась. Боялась, что вернутся проверить, не соврали ли мы, не вернутся ли в нашу хату, ведь там было только две женщины. А потом соседи рассказывали, уже по телефону, что русня ходила по домам и спрашивала, где тут молодые девчонки живут. Видимо, у русни настало время развлечений", - делится она.

По ее словам, их БТР-ы уходили из села с коврами и телевизорами, свисающими с бронетехники холодильниками. По-истине, самая великая армия мира.

viber
война в Украине
Реклама
Популярное
Война в Украине ненадолго, российская армия продержится еще два-три месяца – Юрий КасьяновВойна в Украине ненадолго, российская армия продержится еще два-три месяца – Юрий Касьянов "Пришлось рожать в перерывах между взрывами": звезда Танцев со звездами стала мамой"Пришлось рожать в перерывах между взрывами": звезда Танцев со звездами стала мамой Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2022: Львам – денежные поступления, Девам – старые проблемыГороскоп на сегодня, 5 апреля 2022: Львам – денежные поступления, Девам – старые проблемы Сделала могилку во дворе: в Буче матери пришлось хоронить жестоко убитую россиянами дочьСделала могилку во дворе: в Буче матери пришлось хоронить жестоко убитую россиянами дочь Награбленное в Украине всплыло в РФ: беженка из Ирпеня вычислила мародераНаграбленное в Украине всплыло в РФ: беженка из Ирпеня вычислила мародера

Последние новости

12:03

Россия может атаковать Украину даже после мирного договора - Зеленский

11:54

Нет списка стран, которые 100% готовы вступиться за внеблоковую Украину – Зеленский

11:49

Сделали накладной живот, чтобы не убили и не издевались: история семьи из Киевской областиВидео

11:49

Зеленский объяснил, как хотят решить вопрос Крыма за 10-15 лет

11:47

Если Украине завтра предложат вступить в НАТО, она согласится – ЗеленскийВидео

Реклама
11:28

Статус беженца в Португалии для украинцев 2022: как оформить ВНЖ и на что можно рассчитывать

11:27

Война в Украине показала, что у России нет армии – есть сборище скотовмнение

11:05

"Отца маленькой девочки убили на ее глазах": медик рассказала о зверствах оккупантов на Киевщине

11:05

Зеленский не исключил, что встречи с Путиным может и не быть

11:02

Отведенные войска РФ не могут сейчас бросить на Донбасс, им нужно переоснащение – разведка Британии

10:41

Отрезали волосы и бесились из-за украинского: освобожденные из плена военные рассказали о пытках в РФВидео

10:30

Гороскоп на завтра, 6 апреля 2022: Львам – выигрыш, Весам – ссоры, Водолеям – неприятности

10:11

Новой целью Путина может стать атака на Днепр – экс-командующий сил НАТО в ЕвропеВидео

09:56

Украинский Хатико: в Буче пес много дней просидел рядом с телом убитого оккупантами хозяинаВидео

09:50

Россия погибнет, уже погибает: почему Украина уцелеет в войне и усилится как государствомнение

09:38

Уничтожил генерала и много бронетехники РФ: в ВСУ рассказали о героизме раненого украинского снайпераВидео

09:28

Печенье через мясорубку: как приготовить угощение

09:06

Возле Конотопа нашли тела трех замученных орками мирных жителей, людей просят не ходить в лесВидео

08:57

Путин напал на Украину, чтобы не дать ей жить лучше Россиимнение

08:23

Конгрессмены требуют, чтобы Байден дал Украине больше самолетов и ракет – CNNВидео

Реклама
07:39

Поразили зверства РФ в Буче: миллионер из Чехии пожертвовал 4 млн долларов на оружие для ВСУВидео

07:03

"Уже скоро они не выдержат и выдохнутся": Арестович назвал сроки окончания войныВидео

06:29

В Мариуполе украинские военные уничтожили 2 танка и много российскиой пехотыВидео

06:29

Судьба войны с Россией будет решаться под Харьковом и на Донбассемнение

06:22

Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2022: Львам – денежные поступления, Девам – старые проблемы

05:46

Готовимся к жестокой активности оккупантов на Донбассе и возле Харькова – ЗеленскийВидео

05:30

Захватчики обстреляли химзавод в Донецкой области: подробности

05:03

В США дали прогноз по новой фазе войны России против Украины

04:35

"На твоей могиле споем мы дружно гимн Украины": Потап "припечатал" пропагандиста КрасовскогоВидео

04:05

Награбленное в Украине всплыло в РФ: беженка из Ирпеня вычислила мародераВидео

03:35

ВСУ разбили оккупантов РФ в Харьковской области и показали более 50 единиц уничтоженной техникиФото

03:05

4 женские стрижки на тонкие волосы для заветного объема, которые легко укладывать

02:41

Авторка "Никогда мы не будем братьями" обратилась к РФ с жутким пророчествомВидео

01:58

Тела не опознать: Россия лишилась целого танкового батальона "освободителей"

01:28

Когда в Украине ждать настоящей жары, синоптики назвали датуВидео

01:00

Пленный капитан российской армии решил воевать против ПутинаВидео

00:33

"Тебе смерть звонит": грабившие Украину оккупанты-мародеры РФ получают неожиданные звонкиВидео

00:16

ВСУ повредили фрегат российского флота - Арестович

04 апреля, понедельник
23:58

Нападение россии на Украину: что будет со здоровьем украинцев и их детейВидео

23:57

Оккупантов поймали на лжи: убитые неделями находились на улицах БучиВидео

Реклама
23:31

Нечеловеческая жестокость: оккупанты зверски расправились с защитниками БучиВидео

23:25

Орки обстреляли кассетными боеприпасами Николаев: 10 погибших, много раненых

22:43

Зеленский сформировал делегацию для переговоров с РФ о завершении войны

22:37

"Ничего человеческого в ней больше нет": дочь фанатки Путина Егоровой призвала предать ее забвению

22:33

В подвале детского санатория Бучи обнаружили пыточнуюВидео

22:30

Буча по всей Украине: Зеленский потребовал трибунала над военными преступниками РФВидео

22:13

"Я ошибался": президент Германии резко изменил свою позицию по СП-2

21:51

Арест и камера строгого режима: прокурор из Гааги объяснил, что ждет ПутинаВидео

21:23

Лавров высказался о возможности проведения переговоров Путина с Зеленским

20:58

Отправили тонны награбленного в Украине: в Беларуси слили данные мародеров РФВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять