Сделали накладной живот, чтобы не убили и не издевались: история семьи из Киевской области

обстрел, война / Фото Reuters

Если ты женщина и априори слабее - ты можешь стать жертвой российского солдата. Если ты без оружия - ты можешь стать жертвой российского солдата. Если ты пожилой или больной - ты можешь стать жертвой российского солдата. Даже если ты собака или корова, которая еще слабее и беззащитнее - ты можешь стать жертвой российского солдата.

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"Нас предупредили, что они будут ходить по домам. Сказали открыть калитки, чтобы их не злить. В доме была я и дочка, 25 лет. ей сделали накладной живот, чтобы казалось будто она в положении", - рассказывает жительница киевской области на условиях анонимности.

"Я подумала, что выйду первая. Если будут стрелять или издеваться над моим ребёнком, я лучше сразу умру", - добавляет она.

Она рассказывает, что своего мужа она спрятала в погребе, который на улице. "Несколькими минутами раньше у соседей была слышна автоматная очередь. Стреляли они по мужчинам или нет, мы не знали. Но на всякий случай, решили, что он посидит в погребе", - добавляет она. "Когда к дому подъехал БТР, у меня дрожало все. В окно мы увидели, что они перепрыгивают через калитку. Когда они оказались на нашем участке, я не стала ждать, пока постучат в дверь. Я вышла на встречу и сказала "здравствуйте". Несколько человек пошли осматривать дом, остальные остались сидеть на БТРе. Дуло было направлено на наш дом", - говорит она.

"Враг задавал короткие вопросы, обходил все комнаты. Его интересовало, почему есть свет и чем обогревается дом, есть ли в доме мужчины. Они отобрали наши телефоны, сказав, что это необходимо для нашей и их безопасности. Когда мы попытались снять чехлы, он резко выхватил их. Короткое "не надо", и наши телефоны поехали на подарки русским самкам", - вспоминает женщина.

Очевидица говорит, что когда он потребовал показать погреб, она сообразила, что в доме есть ещё один погреб с консервацией. В том погребе не прятался ее муж. "Выйдя на улицу, враг спросил чья машина. Услышав ответ, что машину оставили наши родственники, порезал все четыре колеса. Когда он потянулся к двери, где сидел муж, мы услышали свист над головой и страшный шум. Другие русские, которые сидели на БТР, стали кричать, бегите в дом, это "осколочная", видимо, имея ввиду ракету", - рассказывает она. "Они быстро позапрыгивали в БТР и поехали дальше. Это спасло и жизнь моего мужа и наши. Ещё насколько дней после того случая, я боялась. Боялась, что вернутся проверить, не соврали ли мы, не вернутся ли в нашу хату, ведь там было только две женщины. А потом соседи рассказывали, уже по телефону, что русня ходила по домам и спрашивала, где тут молодые девчонки живут. Видимо, у русни настало время развлечений", - делится она.

По ее словам, их БТР-ы уходили из села с коврами и телевизорами, свисающими с бронетехники холодильниками. По-истине, самая великая армия мира.