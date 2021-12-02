"Сделал Беларусь враждебной": Кулеба выдвинул обвинения Лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко недавно объявил о планах посетить оккупированный Россией Крымский полуостров.
Непризнанный лидер Беларуси Александр Лукашенко своими заявлениями об оккупированном Крыме сжег мосты в отношениях с Украиной, а также сделал Беларусь враждебной страной, заявил в интервью министр иностранных дел Дмитрий Кулеба для латвийского портала sargs.lv.
По его словам, ситуацию на украинской границе нельзя рассматривать в отрыве от событий в других местах.
"Белорусский диктатор Александр Лукашенко недавно объявил о планах посетить оккупированный Россией Крымский полуостров. Это небольшая, но важная деталь гораздо более широкой картины. Что таким образом достигается? Этим заявлением Лукашенко сжигает практически все мосты в отношениях с Украиной, делая Беларусь враждебной Украине страной", - отметил Кулеба.
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Скандальные заявления Лукашенко
Напомним, ранее Лукашенко заявил о том, что в случае обострения российско-украинского конфликта Минск окажет поддержку россиянам.
"У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в частности я, об этом знали бы. Нам бы сообщили", - отметил Лукашенко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в эмоциональном интервью рассказал о том, что для россиян, которые оккупировали Крым, эта земля не является родной, в отличие от украинцев. Поэтому, по его словам, захваченный полуостров никогда не будет "русской территорией".
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