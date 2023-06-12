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Счастья не будет, сколько не пытайся: 3 самых несовместимых пары знаков зодиака

Елизавета Бельмас
12 июня 2023, 18:49 обновлено 12 июня, 19:08
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Астрологи рассказали, какие знаки зодиака не совместимы в любви и никогда не будут счастливы вместе.
Какие знаки зодиака не совместимы
Какие знаки зодиака не совместимы / коллаж: Главред, фото: pexels

Эксперты по звездам без остановки продолжают исследовать знаки зодиака и их особенности. Они рассказали, кто из знаков никогда не будет счастлив в паре.

Какие знаки зодиака не совместимы - сталкиваются энергии

Овен и Дева никогда не поладят. Энергии двух знаков слишком сильно сталкиваются. Овен невероятно позитивен, радостен и оптимистичен во всех аспектах жизни. Дева склонна быть крайне пессимистичной, резкой и критической по отношению к людям и обстоятельствам. С такой разницей во взглядах им может быть очень сложно поддерживать гармонию в отношениях. Поскольку у него большие мечты и сильное желание добиться успеха в жизни, Овну потребуется большая поддержка. Дева просто не может им этого обеспечить. Вы только расстроите друг друга.

Какие знаки зодиака не подходят друг к другу - отсутствие доверия

Единственным объяснением таких сложных отношений между Тельцом и Скорпионом является простой принцип, называемый доверием.

В отношениях Телец всегда будет требовать доверия и верности, однако маловероятно, что Скорпион сможет дать их достаточно, чтобы удовлетворить Тельца. Требуется много усилий, чтобы завоевать доверие Тельца, но как только они это сделают, они получат его на всю жизнь. Тем не менее, Скорпион не очень хочет выставлять себя напоказ. Вы не хотели бы делать себя уязвимым ради Тельца.

Несовместимые знаки зодиака в любви - общие недостатки

Водолей и Близнецы слишком похожи. Оба являются независимыми мыслителями и свободными духами. Оба ценят индивидуальность и свободу. Оба выделяются. Однако это не всегда хорошо. Если они слишком похожи, это указывает на то, что они не подвергают друг друга воздействию других вещей. Наличие большого количества общих положительных моментов также означает, что у них много общих недостатков.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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