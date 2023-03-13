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"Счастливый" цвет волос по дате рождения: как покраситься, чтобы порадовать судьбу

13 марта 2023, 20:43
В вашем знаке зодиака таится секрет не только внутреннего счастья, но и внешней привлекательности. Собрать их воедино совсем не трудно.
Цвет волос по знаку зодиака
Счастливый цвет волос по знаку зодиака / pexels.com

Не знаете, как подобрать цвет волос, и все оттенки кажутся вам неправильными? У каждого знака зодиака есть свой цвет, а значит он может вам подсказать, какой цвет волос принесет вам счастье.

Главред расскажет, как узнать, в какой цвет стоит выкрасить волосы согласно вашей дате рождения и знаку зодиака, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность и достигнуть внутренней гармонии.

Дерзким и решительным Овнам не стоит бояться ярких экспериментов с волосами. Их цвет удачи – красный поэтому, подбирая цвет волос, стоит обратить внимание на его оттенки. Впрочем, чем натуральней будут смотреться локоны Овна, тем ему лучше. Поэтому придется искать золотую середину.

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Спокойствие и размеренность Тельцов полностью отображается в их прическе – они неохотно меняют стиль, цвет волос, стрижку, и на протяжении жизни предпочитают ходить в один и тот же салон к одному и тому же парикмахеру. В цветах предпочтение отдают натуральным русым оттенкам с холодным подтоном. Но если уж душа Тельца жаждет чего-нибудь эдакого, то тут астрологи напоминают, цвет удачи этого знака зодиака – зеленый.

Естественную привлекательность Близнецов не затмить никакими окрашиваниями. Они от природы – натуры обаятельные, ведь их цвет удачи – самый солнечный, желтый. Не удивительно, что этому знаку зодиаку к лицу все оттенки блонда – от холодного с фиолетовыми и серыми подтонами, до мягкого, медового.

Романтичная натура Рака отражается в белом цвете удачи. Однако этому знаку зодиака подойдет более "мечтательный" оттенок для окрашивания волос. Астрологи рекомендуют Ракам поэкспериментировать с "клубничным блондом" - многогранным оттенком, который регулируется насыщенностью розового подтона. Его следует выбрать, исходя из цветотипа кожи.

Цвет волос по знаку зодиака
Цвет волос по дате рождения - как подобрать правильное окрашивание / Instagram

Золотые Львы всегда стремятся быть в центре внимания, поэтому и цвет волос стоит подбирать, исходя из этой их потребности. Этому знаку подойдет окрашивание в каштановые оттенки с золотистым подтоном, или же можно обратить свой пламенный взор на все разнообразие и великолепие палитры рыжего. В окрашивании "гривы" Львам робеть не стоит, покажите, кто здесь самое яркое событие.

Девам придают уверенности в себе классические оттенки – пепельный блонд, темно-каштановый, черный шоколад. Для них важно соблюдать баланс между их внешней чопорностью и внутренней степенностью. Поэтому астрологи советуют этому знаку зодиака не нарушать свои принципы и не изобретать велосипед: классика для Дев – лучший способ украсить себя.

Весам порой хочется отчаянных экспериментов – это именно тот знак зодиака, который на завтра может прийти на работу с оранжевыми дредами, хотя еще вчера носил сдержанное русое каре. Тем не менее такой "стих" нападает нечасто. В повседневной жизни Весам стоит обратить внимание на каштановые оттенки с теплыми подтонами. Но в периоды экспериментов – на розовый и голубой.

Загадочная душа Скорпиона способна на различные чудеса – в них масса противоречий, которая, впрочем, не мешает жить этому знаку зодиака. Скорпионам будет комфортно с глубокими темными оттенками волос, с синим или фиолетовым отливом для большего интригующего эффекта.

Цвет волос по знаку зодиака
Какой цвет волос приносит счастье / Instagram

Кому повезло с выбором цвета волос по знаку зодиака, так это Стрельцам. Им идет все – от пепельно-русого и до кислотно-зеленого. И Стрельцы в общем экспериментируют с большим азартом. Однако, если этому знаку хочется остепениться, они обращают свой взор на приглушенные фиолетовые оттенки, которые, впрочем, им также очень к лицу.

Экспрессивным Козерогам драмы и в жизни хватает, поэтому по их внешнему виду никогда не скажешь, какая буря страстей бурлит в их душе. Впрочем, для них это – защитная оболочка, за которой можно спрятаться от недоброжелателя, или приоткрыть для того, кого этот знак зодиака стремится удивить. Поэтому Козерогам советуют окрашивать волосы в оттенки русого. Еще лучше – с холодным подтоном, если позволяет цветотип кожи.

Водолеи, как и все яркие индивидуальности, обожают впадать в крайности. Выбор окрашивания в данном случае – не исключение. Этот знак зодиака может не красить волосы принципиально и пропагандировать натуральную седину, а может до глубокой старости бережно выкрашивать каждую прядь волос в свой (но непременно зубодробительно яркий) цвет. Цвет удачи у Водолеев – синий, так что тут сами звезды благоволят к экспериментам.

Сколько бы не было лет Рыбам, они всегда – миловидные барышни со светлыми волосами. Платиновый блонд подходит им по характеру, он же приносит им удачу. С возрастом, разве что, меняются предпочтения в цветах – сперва это льняные оттенки на границе с белоснежным, позже – более натуральные, с мягким подтоном. Конечно, Рыбы могут "психануть" и выкраситься в черный, но такие эпизоды за всю жизнь этого знака зодиака можно пересчитать по пальцам одной руки.

Цвет волос по знаку зодиака
Как узнать, какой цвет подойдет по знаку зодиака / Instagram

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