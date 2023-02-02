Счастливчики февраля 2023 года: астролог назвал 4 знака зодиака, к которым успех будет плыть рекой

Самым успешным знаком Зодиака в феврале 2023 станет Козерог. С ним подобную судьбу разделят еще три знака, которым будет чрезвычайно везти в этом месяце.

Счастливчиками в феврале 2023 станут представители четырех знаков зодиака/ ua.depositphotos.com, Главред

Текущий месяц станет самым счастливым и самым удачным для четырех знаков зодиака. Об этом рассказывает гороскоп на февраль 2023 года, который составил известный астролог Влад Росс.

Успех будет преследовать эти знаки зодиака как в карьере, так и в личной жизни и состоянии здоровья. Однако всё же есть моменты, в которых нужно быть осторожными.

Гороскоп Дева на февраль 2023

Для представителей знака зодиака Дева февраль 2023 года будет очень хорошим и продуктивным месяцем. Важно помнить о том, что на успех Девы могут запрограммировать сами себя благодаря поступкам и мыслям. Но не стоит рассказывать всем о своих планах.

В карьере представителям знака не стоит ставить перед собой слишком глобальные цели на этот месяц. Однако финансовое продвижение будет обеспечено. Главной задачей на февраль будет придерживаться взятых на себя обязательств.

В первой половине месяца Деве лучше избегать конфликтов – они могут привести к задержкам с выплатами.

Вторая половина месяца обещает быть более позитивной и спокойной. Дева сможет решить текущие задачи, исправить давние ошибки и просчеты.

В конце месяца может ждать настоящий успех в сфере карьеры. Успех в финансовых вопросах будет зависеть от коммуникации с заказчиками и партнерами.

Относительно личной жизни, то свободным Девам в этом месяце лучше сосредоточиться на себе, заняться самоанализом, работой с психологом и астрологом, общением с друзьями и родственниками. Также астролог отмечает, что нужно не строить иллюзий, а постараться реально оценить свои перспективы.

Состоящие в браке Девы в этом месяце будут иметь спокойное время в кругу семьи. Однако в первой декаде месяца нужно будет проявить терпимость, ведь могут возникнуть ссоры даже между близкими людьми.

Здоровье Дев может "подкачать" в феврале – есть риск обострения хронических болезней. Слабым местом будет желудочно-кишечный тракт. Также возможны аллергия, снижение иммунитета и ОРВИ. В этот период нужно будет поддерживать организм правильным питанием и витаминами, избегать стрессов, учиться спокойно реагировать на неприятности. Также стоит стараться избавиться от привычек держать всё под контролем и перетруждаться.

Этот период времени не самый лучший для занятий спортом, нужно будет поберечь силы. Но пассивно лежать на диване тоже не стоит – будет необходимо найти золотую середину.Читайте такжеГороскоп на февраль 2023 года для Дев: служба в армии, популярность и прибыль

Гороскоп Весы на февраль 2023

Весов в феврале ждет огромный успех. Они будут в хорошем настроении и всегда "на коне". Однако не стоит торопить события, чтобы не нажить себе завистников. Лучше просто сосредоточиться на своих делах.

Этот месяц будет благоприятным для Весов в карьере. Представители знака будут полны энтузиазма, новых идей и планов, и всё это будет воплощаться в жизнь. Во многих случаях удастся найти нестандартные решения проблем.

Стоит быть осторожными до 10 февраля. В этот период времени будет сложнее достичь взаимопонимания, снизится бдительность, будет риск возникновения ссор и споров. Особенно этот риск возрастет вблизи 5 февраля. Но Весы смогут преодолеть такие трудности и после 10 февраля им удастся раскрыть свои таланты и завоевать признание окружающих.

В последние дни месяца появится возможность достичь глобальных целей.

В феврале-2023 личная жизнь Весов может невероятно очаровывать. Они могут стать очень привлекательными, изменить свой имидж и притягивать к себе представителей противоположного пола как магнит. По словам астролога, Весам можно наслаждаться общением, однако не стоит терять голову.

Весам, которые еще не имеют пары, вряд ли удастся найти свою вторую половинку в первой половине месяца. Даже если они заведут роман, он вряд ли счастливо продолжится потом. А вот отношения, которые начнутся во второй половине месяца, могут перерасти в длительный и прочный союз. Есть шанс найти своего избранника/ избранницу на всю жизнь.

Женатым Весам стоит быть мудрее и не провоцировать ссоры. Во второй половине месяца семейные Весы с удовольствием будут проводить время в кругу семьи.

Здоровье у Весов "не подкачает" в феврале. Представители этого знака будут в прекрасной физической форме: энергии хватит и на работу, и на деятельность, и на личную жизнь, и на увлечения. Однако не стоит расслабляться и терять бдительность, в противном же случае есть риск получить травму.

Этот месяц будет склонять Весы к излишествам – может потянуть на злоупотребление сладким, любимыми блюдами или вином. Стоит контролировать такие вещи. Если собирались сесть на диету, то стоит это делать сейчас. Но делать это нужно осторожно, чтобы не навредить организму.Читайте такжеГороскоп на февраль 2023 для Весов: астролог назвала даты суперпериода в жизни

Гороскоп Стрелец на февраль 2023

Этот месяц окажется весьма благоприятным для Стрельцов. Они даже могут удивиться своей работоспособности и умению всё успевать. В феврале будет шанс закрыть все задолженности по делам.

Энергичность и напор приведут Стрельца к прекрасным результатам в карьере. Он сможет добиться профессионального и духовного роста, стать прекрасным руководителем, подняться. Однако стоит избегать конфликтов с сослуживцами, которые могут ему завидовать.

Февраль станет для Стрельцов началом продуктивного периода в 2023 году. Если Стрелец имел мечту, которая казалась недостижимой – то сейчас самое время, чтобы ее воплотить в жизнь. Он сможет заработать деньги, занимаясь любым делом. Однако стоит быть осторожным и всё рассчитывать, ведь есть риск возникновения потерь.Читайте такжеГороскоп на февраль 2023 года для Стрельцов: астролог назвала самые удачные дни месяца

В личной жизни одиноким Стрельцам нужно будет приложить усилия, чтобы найти свою вторую половинку. Для этого стоит расширить круг знакомств и больше времени общаться с другими людьми. Особенно благоприятной ситуация будет около 15 февраля. 14-16 февраля – это прекрасный романтический момент в жизни Стрельца.

В феврале здоровье не создаст Стрельцу проблем. К нему не будут липнуть никакие болезни, даже грипп. А если он заболеет, то это может пройти за несколько дней. Однако стоит следить за своим эмоциональным состоянием, ведь есть риск возникновения нервного срыва на работе.

Гороскоп Козерог на февраль 2023

Козерог станет самым успешным знаком Зодиака в феврале 2023-го, отмечает астролог влад Росс. У представителей этого знака воплотится в жизнь всё, что они запланировали. Фундамент успеха был заложен еще в январе. Однако Козерогам всё равно нужно постоянно работать и непрерывно добиваться намеченных целей, ведь они не воспринимают положительно успех, который не был добыт упорным трудом.

В этом месяце Козерогам будет легче найти помощь в реализации самых сложных проектов. Такую помощь могут оказать деловые партнеры и друзья.

В профессиональной деятельности у Козерога всё будет складываться очень благоприятно. Ему будет удаваться всё хорошо организовать и даже открыть новый бизнес. Это поможет добиться поставленных целей, заслуженно пользоваться уважением начальства и сотрудников.

Читайте такжеГороскоп на февраль 2023 года для Козерогов: откроется тайна и придут хорошие деньгиОднако внутри февраля может возникнуть напряженный период в работе. Но этот период завершится положительно – получением достойных результатов и соответствующих материальных поощрений. Есть возможность подписать большое успешное финансовое соглашение в середине месяца.

В личной жизни у Козерогов тоже всё будет хорошо. Будет возможность улучшить качество личных отношений или вернуть любимого человека, особенно ближе к 14 февраля. Будет легче достигать полного взаимопонимания со второй половинкой.

Козерогу нужно не сомневаться в себе и других. Если есть к кому-то чувства, то стоит открыться, показать их и продемонстрировать, настолько они сильны.

Со здоровьем у Козерога в феврале тоже всё будет хорошо, прогнозирует астролог. Однако нужно быть осторожными во время гололеда, ведь кости и суставы являются слабым местом представителя этого знака и есть риск травм. В конце месяца может усилиться аппетит, но не стоит переедать, чтобы не набрать лишний вес.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобному. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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