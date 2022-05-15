Счастье в любви или успех во всех делах: трем знакам повезет в день лунного затмения 16 мая

Три знака зодиака в этот день поймают удачу за хвост.
Лунное затмение 16 мая – Кровавая луна – закрывает первый коридор затмений 2022. Это энергетически мощный день, который может обернуться большими проблемами и неприятностями. Однако для трех знаков зодиака затмение Луны станет окошком удачи.
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Астрологи назвали три знака, для которых день лунного затмения окажется счастливым днем и подарит везение.
Овен
Активные и динамичные Овны смогут достичь невероятных успехов в профессиональной деятельности. Ваши труды будут давать свои плоды, вам удастся сдвинуть с мертвой точки казалось бы безнадежное дело. Будут удачными новые начинания, они вскоре начнут приносить прибыль. Обдуманный риск поможет укрепить финансовое благосостояние. Четкий план поможет избежать досадных ошибок и убытков.
Скорпион
В день полнолуния и лунного затмения Скорпионы смогут испытать счастье в любви. Те, кто в отношениях могут решиться на более серьезный шаг – начало совместного проживания, предложение руки и сердца или рождение ребенка. Одинокие представители знака смогут встретить свою вторую половинку в самом неожиданном месте. Отношения, которые начнутся в этот день, имеют все шансы перерасти в красивую историю большой любви.
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Водолей
Водолей смогут продемонстрировать свои сильные профессиональные стороны и показать наилучшие результаты. Хорошо будет удаваться коллективная работа, вы сможете внести ощутимый вклад в общее дело. Не исключены денежные поступления и премии. Начальство оценит ваш труд.
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