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Сбудутся все мечты: названы самые фартовые знаки зодиака, которым необычайно повезет в Новый год 2022

29 декабря 2021, 18:07

Кто из знаков станет большим везунчиком в год Тигра.

гороскоп 2022
Гороскоп на 2022 год - топ-3 счастливчика / depositphotos.com/

Приближения Нового года с нетерпением ожидают и взрослые и дети. Под бой курантов в магическую ночь загадывают миллионы желаний: здоровья, счастья, благополучия, достатка. Каждый хочет заручиться поддержкой фортуны, однако необычайно повезет только трем знакам зодиака, которым удача будет сопутствовать целый год.

Финансовый гороскоп на 2022 год расскажет, кому стоит рассчитывать на денежный успех, а кто рискует прожить год в режиме тотальной экономии.

Астрологи выделили трех представителей зодиакального круга, у которых в год Тигра получиться заручиться поддержкой полосатого. Им будет сопутствовать удача в любых начинаниях.

Овен

В 2022 году Овны будут баловнями судьбы. Представители знака стихии огня могут рассчитывать не только на стабильное финансовое положение, но и на солидные денежные поступления. В этом году вы будете удачливы в деньгах. Благоприятный год Тигра для начала новых проектов, ваши усилия не пропадут даром. Реализовывать задуманное можно уже в самого начала года.

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Лев

Хищные собратья Тигра – Львы смогут рассчитывать на поддержку Черного Водяного Тигра. Особенной удачи стоит ожидать в профессиональной деятельности. Ваши трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей оценят по достоинству. Заманчивое предложение поможет укрепить финансовое положение. Порадуют Львов и победы на любовном фронте. В личной жизни возможно все: от судьбоносной встречи до рождения детей.

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Козерог

В течении 2022 года в руках у Козерогов будет сосредоточено большое количество энергии. Это поможет им показать максимальные результаты и проявить свои профессиональные навыки. Такая трудоспособность и продуктивность принесет свои плоды – карьерные успехи могут вскружить голову. Финансовое положение также улучшится и это позволит совершить долгожданные покупки или отправиться в путешествие. Большие шансы у Козерогов в год Тигра встретить свою вторую половинку – человека с которым будет связывать родство душ.

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