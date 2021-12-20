Сбудутся все мечты: кто из знаков станет главным счастливчиком в Новый год 2022

Гороскоп на 2022 год - топ-4 счастливчика знаков Зодиака / depositphotos.com/

Под бой курантов мы, с первым глотком игристого вина, загадываем самые сокровенные желания. И каждый надеется на то, что в Новый год его желание непременно сбудется. Каким четырем знакам зодиака посчастливится воплотить в жизнь все задуманное в наступающем году?

Ранее мы писали как правильно загадать желание и послать запрос во Вселенную, чтобы она услышала ваши мечты и помогла воплотить их в жизнь.

Астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые могут рассчитывать на то, что их желания сбудутся.

Овен

Новый 2022 год подарит Овнам не только воплощение самых заветных желаний, но и интересные встречи и знакомства. Общение поможет привлечь в жизнь приятных собеседников и завести как деловые, так и личные контакты. Свободные представители знака имеют все шансы встретить человека, который сыграет важную роль в их жизни. Однако не стоит бросаться в омут с головой и принимать поспешные решения.

Реклама

Лев

Если 2021 был для Львом годом серьезных испытаний и проверки на прочность, то в наступающем 2022 году им улыбнется удача. Для того чтобы как следует отдохнуть Львам необходимо разобраться с нерешенными делами. Новый год 2022 дарит представителям огненного знака блестящие перспективы и возможности. Вы сможете воплотить в жизнь все задуманное. Важно только помнить, что не все всегда должно идти как вы того желаете. Наслаждайтесь жизнью и не забывайте благодарить вселенную за то, что имеете.

Читайте такжеРетроградная Венера 2021: Овнам - переживания, Девам - испытания, Водолеям - интриги

Стрелец

В 2022 году осуществится мечта Стрельцов о путешествиях. Весь год будет наполнен поездками, которые останутся в вашей памяти надолго и принесут массу положительных эмоций. Возможно, это будут командировки, а может путешествия с семьей или друзьями. Также представители знака могут рассчитывать на укрепление финансового положения. Ваши карьерные успехи оценит начальство, вы сумеете проявить свои лучшие стороны и добиться повышения по службе и новую должность.

Рыбы

2021 год был непростым для Рыб в карьерном плане. Некоторые упустили выгодные перспективы, а то и вовсе оказались без работы. Однако 2022 год принесет головокружительные изменения для представителей знака стихии Воды в профессиональной сфере. Ваши трудолюбие и настойчивость в достижении желаемого принесут свои плоды. Не исключено, что вам удастся покорить желаемые карьерные вершины или достичь успеха в бизнесе. Звезды советуют не распыляться на несколько дел одновременно, сосредоточьтесь на одном.

Читайте также: