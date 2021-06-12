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Сбежит и поставит клеймо "вульгарная": маникюр, который бесит мужчин

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

12 июня 2021, 04:22

Если ваши ногти слишком длинные, покрашены слишком ярким лаком, и при этом щедро украшены камушками, цветочками и узорами, то не ждите комплиментов.

  • Маникюр, который бесит мужчин
    Маникюр, который бесит мужчин Instagram
  • Маникюр, который бесит мужчин
    Маникюр, который бесит мужчин Instagram
  • Маникюр, который бесит мужчин
    Маникюр, который бесит мужчин Instagram
  • Маникюр, который бесит мужчин
    Маникюр, который бесит мужчин Instagram
  • Маникюр, который бесит мужчин
    Маникюр, который бесит мужчин Instagram
  • Маникюр, который бесит мужчин
    Маникюр, который бесит мужчин Instagram
  • Маникюр, который бесит мужчин
    Маникюр, который бесит мужчин Instagram
  • Маникюр, который бесит мужчин
    Маникюр, который бесит мужчин Instagram
  • Маникюр, который бесит мужчин
    Маникюр, который бесит мужчин Instagram

Некрасивый и даже страшный маникюр – это не чьи-то выдумки или просто неудачный опыт, а вполне реальная история, след которой можно найти в Instagram. И прикрываться старой избитой истиной "Чем страшнее, тем моднее" в случае с ногтями неуместно. Потому что "привлекать внимание" и быть "привлекательной" не одно и то же.

Но многие девушки и женщины упорно не замечают разницы между шоком и приятным удивлением: когда смотрят на их руки, им кажется, все в восторге от маникюра. На самом деле, не стоит питать иллюзий по поводу того, какое впечатление на окружающих, и, в первую очередь, на мужчин, производит ваш "дикий" маникюр.

Если ваши ногти слишком длинные, покрашены слишком ярким лаком, и при этом щедро украшены камушками, цветочками и узорами, то не ждите комплиментов. Только шок и чувство стыда испытают те, кто увидит ваши ногти, а главный их вывод будет неутешительным: у вас просто нет вкуса.

Читайте такжеСамый модный французский маникюр лето 2021: идеи, которые наполнят вдохновениемДа, каждый имеет право делать то, что считает нужным, но если вы не хотите распугать мужчин и не хотите их раздражать, то никогда не делайте страшный маникюр.

Маникюр, который бесит мужчин

Ногти "балерина", или "гробы" раздражают мужчин

Мужчины не в восторге от слишком длинных ногтей, а если эти ногти похожи на гробы, то даже мечтать о подобном нельзя. Сколько бы вам не нахваливали в салоне красоты такую форму ногтей, знайте, что они ужасные, и вряд ли вы сможете растопить чье-то сердце, ведь ногти-гробы – страшный сон мужчин.

Маникюр, который бесит мужчин
Маникюр, который бесит мужчин / Instagram

Ногти-стилеты бесят мужчин

Длинные ногти под названием стилеты не только чрезвычайно неудобны, но и безобразные. Тем не менее, Instagram буквально завален фотографиями такого маникюра – его делают женщины во всем мире, и это несмотря на то, что такие ногти постоянно цепляются, так как слишком острые.

Читайте такжеЛегкий маникюр на лето 2021, который завораживает с первого взглядаМужчин ногти-стилеты отталкивают, ведь женщина с таким маникюром им кажется агрессивной.

Маникюр, который бесит мужчин
Маникюр, который бесит мужчин / Instagram

Маникюр со стразами и золотом пугает мужчин

Да, золотой маникюр – в моде, но он уместен только на Новый год. Хотя многие женщины воспринимают золотистые ногти как украшения на руках – иначе и не объяснишь, почему в повседневной жизни ногти светятся как огоньки.

Маникюр, который бесит мужчин
Маникюр, который бесит мужчин / Instagram

Мужчины такую красоту не понимают, и мысленно ставят на женщине клеймо: "вульгарная". Такой же эффект и от ногтей со стразами.

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