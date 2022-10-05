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Сапоги и ботинки сказочной красоты для любой погоды: самая модная зимняя обувь 2022 2023

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

5 октября 2022, 23:12

Модная обувь осень-зима 2022 2023 превратит каждую прогулку в настоящее удовольствие. 6 потрясающих трендов, которые приятно удивят многих женщин.

модная зимняя обувь 2022 2023
Модная зимняя обувь 2022 2023 / Instagram

Модные сапоги - самый быстрый способ обновить свой образ на осень-зиму. Более того, обновка подарит вам невероятное ощущение уверенности в себе и радости, ведь хорошая женская обувь, в которой комфортно, без преувеличения можно сказать - дарит крылья.

Сейчас, когда хулиганка-осень уже практически не оставила нам надежд на теплые солнечные деньки, самое время поискать обувь на зиму 2022, которая позволит в любую погоду не отказываться от приятных неспешных прогулок и в то же время выглядеть стильно и эффектно.

Конечно, когда дождь и снег, вряд ли кому-то будет дело до ваших ног, в то же время обувь женская зимняя вовсе не должна быть безликой. Наоборот, когда осень и зима ежедневно ведут баталии и удивляют погодными сюрпризами, красивые сапоги или очаровательные ботинки позволят пройти сквозь все "испытания" уверенно и с высоко поднятой головой.

Будете приятно удивленны, но модная обувь осень-зима 2022 2023 очень крутая. Более того, вполне возможно, в вашем шкафу уже есть то, что поднимается на вершину модного Олимпа в этом году - ее величество Мода не упускает возможности нас ошеломить, но и не рубит с плеча, оставляя возможность быть в тренде всем без исключения.

Мы сегодня расскажем вам о том, какая зимняя обувь женская 2022 2023 заслуживает особого внимания в эту холодную пору - эти 6 замечательных трендов сказочной красоты позволят вам в мороз и стужу выглядеть на миллион долларов.

Итак, модная обувь зима 2022 женская - 6 трендов для эффектного образа в любую погоду:

1. В моде ковбойские сапоги

Они не выходят из моды уже несколько лет, и эта зима - не исключение. Их обожают за комфортный подъем и удобный каблук - ковбойские сапоги 2022 2023 можно носить весь день и не чувствовать усталости. Самые популярные модели - ниже колена, стеганные и с косым каблуком. При этом в тренде не только классические коричневые или черные варианты - чем ярче и оригинальнее сапоги, тем лучше.

ковбойские сапоги
В моде ковбойские сапоги / Instagram

2. Боевые сапоги - хит сезона

В сезоне осень-зима 2022 вы можете продолжать носить свои любимые грубые ботинки на шнуровке, которые благодаря своей практичности – вне конкуренции. Эта зимняя женская обувь создана для тех, кто хочет выгодно вложить деньги и получить решение на несколько сезонов. В таких ботинках можно идти хоть на край света - настолько они хороши!

Боевые сапоги
Боевые сапоги - хит сезона / Instagram

3. В моду возвращается острый носок

Эти стильные сапоги только пытаются завоевать сердца женщин во всем мире и пока сложно сказать, насколько успешным будет этот "поход". Женские сапоги с острым носком - скорее вариант для тех, кто любит эксперименты и легко принимает что-то необычное и новое. Особого внимания заслуживают модели, щедро украшенные металлическими деталями - крупными кольцами или цепочками.

4. В моду входят сапоги металлик

Изюминкой осени-зимы станут яркие женские сапоги в стиле металлик. Именно в это время, когда вместе с первым снегом в наших душах появляется надежда и вера в чудо, как в детстве, можно смело носить чудесную обувь, которая ассоциируется с праздником и сказкой.

5. Ботинки на платформе опять на высоте

Обувь на платформе настолько полюбилась современным женщинам, что вот уже который год она не выходит из моды. Самая популярная модель в осенне-зимнем сезоне 2022-2023: черная и до колен. Модные черные ботинки на платформе отлично сочетаются с юбками и станут шикарным дополнением любого образа в стиле total black.

Ботинки на платформе
Ботинки на платформе опять на высот / Instagram

6. В тренде - ботинки челси с цветной подошвой

Классные ботинки челси с эластичными манжетами чудесным образом заставляют наши ноги казаться стройнее. И чем объемнее и грубее подошва, тем более тонкими и изящными мы выглядим. Этой осенью и зимой на вершине моды оказались модели с цветной подошвой неонового цвета: синей, желтой, красной, зеленой, а также женские ботинки челси с цепочкой спереди.

модная зимняя обувь 2022 2023
В тренде - ботинки челси с цветной подошвой / Instagram

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