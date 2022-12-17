Сантехник станет вашим другом: 6 вещей, которые нельзя смывать в раковину

Забитая раковина - это не приговор. Однако этой неприятности можно избежать, если не смывать в нее несколько вещей.

Вещи, которые нельзя смывать в раковину / ua.depositphotos.com

Каждая хозяйка хотя бы раз в жизни страдала от проблем с сантехникой на кухне. Для того, чтобы не стать друзьями с сантехником и избежать неурядиц с забитой раковиной – достаточно запомнить несколько простых правил.

Что нельзя бросать в раковину

Большинство людей привыкли к тому, что отработанное масло, например, всегда можно вылить в раковину, или смыть туда муку. Также многие "грешат" и бросают в раковину остатки еды. Оказывается, такие привычные вещи все время вредят сантехнике, постепенно приводя ее к разрушениям и неисправной работы. Сантехники бьют тревогу, когда видят эти вещи в канализационных стоках.

В раковину нельзя смывать яичную скорлупу

Почистить яйцо в раковину, выбросить в помойку большую скорлупу, а мелкие осколки смыть в раковину – такое привычное действие, что приводит к большим проблемам.

Маленькие и острые куски яичной скорлупы в канализационном стоке играют роль клея. Они собирают на себя несколько более крупных кусочков пищи и таким образом образуют целую грудку отходов, который не дает воде легко проходить по трубе.

Нельзя выливать кофе в раковину

Трудно поверить, но именно кофейная гуща едва ли не самый большой враг для вашей раковины. Мелкие крошки кофе кажутся безопасными, но проблема в том, что они нерастворимы. Постоянное смывание гущи от кофе в раковину в конце концов приводит к тому, что она оседает на стенках труб, образуя целую кофейную прослойку, которая, оказывается, является самой главной причиной засоров кухонной сантехники.

Остатки муки наносят вред раковине

После приготовления вареников или пирожков всегда наступает момент уборки. Какую-то часть муки можно убрать и выкинуть в мусор, но остатки, которые остаются на поверхностях проще всего, конечно, собрать губкой и смыть в раковину. Однако мука, которая вступает во взаимодействие с водой, превращается в тесто, которое может впитывать в себя влагу и увеличиваться в размерах, постепенно забивая канализацию. Результат такого привычного для всех действия – неотвратимое засорение труб.

Отработанное масло забивает кухонные трубы

Смыть отработанное масло в отверстие раковины – это действительно первое решение, которое приходит в голову, когда нужно его убрать. Однако такие действия - большая ошибка. Масло попадает в холодную воду, не растворяется, а затвердевает и остается твердым на стенках труб. Каждое смывание масла или жира в раковину будет увеличивать слои в сливных трубах и вода будет уходить из раковины все медленнее.

Примечание: отработанное масло лучше вылить в пакет и выбросить в помойку.

Утилизация лекарств приводит к загрязнению воды

Большинство лекарственных препаратов прекрасно растворяются в воде, но проблема такой утилизации несколько глубже. Большое количество лекарств, которое растворяется после сливания в раковину – загрязняет именно воду. Растворенные в воде лекарства насыщают ее таким количеством химических веществ, которое неподвластно любым очистительным фильтрам. Таким образом, неосмотрительность человека приводит к загрязнению воды.

Бумажные наклейки на овощах и фруктах загрязняют кухонную раковину

Иногда во время обработки и мытья фруктов и овощей в канализацию попадают бумажные наклейки, которые отмечают марку продуктов. Эта проблема не так распространена как, например, с кофейной гущей или мукой, но со временем она тоже приводит к плохим последствиям. Клей на обратной стороне наклейки помогает ей задерживаться в трубах и присоединять к себе другую грязь.

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