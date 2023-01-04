Самый светлый день месяца: приметы на 6 января и что нельзя делать в Святой вечер

6 января в Украине отмечают Сочельник или Святой вечер. Это последний день поста и до первой звезды трапеза не разрешалась.
Хозяйки с самого утра готовили традиционные 12 блюд к Рождеству. Семья старалась провести день с мире и согласии, тогда и удача будет в вашем доме весь год.
Только приступать к праздничному ужину можно после появления первой звезды на небе. Если к вам пришли гости, то старались накрывать богатый стол.
Что нельзя делать 6 января
Нельзя 6 января жадничать и быть скупым.
Нельзя 6 января ругаться и ссориться. Можно все удачу спугнуть.
Нельзя 6 января встречать Рождество в грязной одежде.
Нельзя 6 января шить, вязать, вышивать.
Нельзя 6 января убирать в доме.
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Приметы на 6 января
Если на Святой вечер начать шить, то несчастье будет всю жизнь.
Если звезды в небе яркие, то к большому урожаю черники.
Если иней, то к урожаю хлеба.
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