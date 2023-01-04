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Самый светлый день месяца: приметы на 6 января и что нельзя делать в Святой вечер

4 января 2023, 16:21
Что нельзя делать 6 января и как привлечь удачу в Рождественский Сочельник.
Святой вечер приметы, Рождество приметы
Что нельзя делать на Святой вечер 6 января / pixabay

6 января в Украине отмечают Сочельник или Святой вечер. Это последний день поста и до первой звезды трапеза не разрешалась.

Хозяйки с самого утра готовили традиционные 12 блюд к Рождеству. Семья старалась провести день с мире и согласии, тогда и удача будет в вашем доме весь год.

Только приступать к праздничному ужину можно после появления первой звезды на небе. Если к вам пришли гости, то старались накрывать богатый стол.

Что нельзя делать 6 января

Нельзя 6 января жадничать и быть скупым.

Нельзя 6 января ругаться и ссориться. Можно все удачу спугнуть.

Нельзя 6 января встречать Рождество в грязной одежде.

Нельзя 6 января шить, вязать, вышивать.

Нельзя 6 января убирать в доме.

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Приметы на 6 января

Если на Святой вечер начать шить, то несчастье будет всю жизнь.

Если звезды в небе яркие, то к большому урожаю черники.

Если иней, то к урожаю хлеба.

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