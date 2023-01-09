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Самый Страшный день года: приметы на 11 января и что нельзя делать, чтобы несчастье не привлечь

9 января 2023, 20:10
Что нельзя делать 11 января и как привлечь большую удачу.
зима, приметы
Что нельзя делать 11 января / goodfon.ru

11 января церковь почитает память Иосифа Обручника, мужа Девы Марии и воспитателя Иисуса Христа. Святой был покровителем семьи и брака. Ему молятся, если хотят встретить свою любовь.

Также памятной датой у православных является День святых невинных младенцев Вифлеемских (он же Страшный день).

В этот день принято было посещали церковь, где в первую очередь молились за своих детей, просили для них доброго здравия и долгих лет жизни.

Категорически запрещено весь день 11 января на своих детей кричать, ругаться с ними и обижать их. Перед сном малышам рассказывали добрые сказки, чтобы таковыми были и их сновидения.

В Страшный день нужно проявлять свои лучшие качества, нести в мир добро и позитив, помогать, проявлять милосердие, побольше улыбаться, быть искренними.

Девушки гадали и старались узнать свое будущее.

Что нельзя делать 11 января

Нельзя 11 января после захода Солнца выходить из дома. Считалось, что в семью придет настоящая беда.

Нельзя 11 января загадывать желания. Может все случиться наоборот.

Нельзя 11 января сквернословить, ругаться и выяснять отношения.

Нельзя 11 января стричь волосы. В семье могут возникнуть финансовые проблемы.

Нельзя 11 января начинать новые дела. Могут принести несчастье.

Приметы на 11 января

Если ветер дует с севера, то следует ждать морозов.

Если 11 января светит ясное солнце, то ждать теплой весны.

Если в этот день на улице сильная метель, то в июле будет много осадков.

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