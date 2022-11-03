УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Самый счастливый день месяца: 2 знакам зодиака мощно повезет в полнолуние 8 ноября

3 ноября 2022, 19:14

Полнолуние 8 ноября станет счастливым временем для двух знаков зодиака.

Гороскоп ноябрь 2022
Гороскоп на ноябрь 2022 - знаки, которым повезет в полнолуние 8 ноября / ua.depositphotos.com/

Двум представителям зодиакального круга в день пика лунной активности не придется жаловаться на судьбу. День полнолуния для них будет наполнен яркими моментами, перед ними откроются возможности, которые могут кардинально изменить их жизнь.

О том, для кого из знаков последний месяц осени станет счастливым временем, читайте в материале: Гороскоп на ноябрь 2022: Львам – успехи, Скорпионам – опасные соблазны, Стрельцам – деньги.

Астрологи назвали два знака гороскопа, для которых полнолуние 8 ноября станет наиболее благоприятным периодом месяца.

Решение проблем

Представителям воздушного знака день полнолуния подарит шанс решить важный вопрос или проблему, которая не давала покоя. Весы смогут укрепить свое материальное положение. Не исключены солидные денежные поступления, премии или ценные подарки. О себе напомнят старые друзья. Вы хорошо проведете время. Некоторые могут задуматься о начале собственного дела. Однако прежде чем предпринимать решительные шаги, нужно проконсультироваться со специалистом в данной сфере.

Читайте такжеГороскоп на неделю 7-13 ноября: Львам – испытания, Стрельцам – интриги, Водолеям – ссоры

Счастливая встреча

Для Козерогов день максимальной активности небесного светила будет наполнении приятными событиями. Их ждут интересные предложения, можно проводить важные переговоры, заводить деловые знакомства и укреплять профессиональные связи. Удача на вашей стороне, вы легко находите общий язык с окружающими и способны убедить их в своей правоте. Вы сможете реализовать свой профессиональные амбиции и, возможно добиться карьерного повышения. Порадует и финансовое положение, вы сможете совершить долгожданную покупку. Свободным представителям знака улыбнется удача в делах любовных. Они смогут встретить человека, с которым захотят связать свою судьбу.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

гороскоп Козерог гороскоп Весы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:20

Россиянам на левом берегу Херсонщины остается только терпеть

19:18

"Более 1000 единиц": Россия заключила контракт с Ираном на поставку баллистических ракет - ГУРВидео

19:14

Самый счастливый день месяца: 2 знакам зодиака мощно повезет в полнолуние 8 ноябряВидео

19:00

Гороскоп на завтра, 4 ноября 2022: Девам – обман, Весам – неприятный разговор, Водолеям – тратыВидео

18:52

Украину накроет снегопад и ударит мороз: синоптики рассказали о приходе холодрыгиВидео

Реклама
18:50

День железнодорожника 2022: поздравления и картинки к празднику

18:35

Как готовить голубцы, которые не разваливаются: рецепт и советыВидео

18:16

Зеленский поставил условие для участия в саммите G20: дело в ПутинеВидео

18:07

Хотели решить "проблему Украины": Патрушев и Бортников уговорили Путина начать войну - The TimesВидео

17:44

"Обломки разлетелись на два квартала": ВСУ уничтожили базу ФСБ в МелитополеВидео

17:41

Бывший военный ВСУ обстреливает Украину с российского корабля

17:41

Путин обсуждал с Эрдоганом применение ядерного оружия: появились подробностиВидео

17:22

Россию разоблачили во лжи из-за истерии о "грязной бомбе" и дико опозорилиВидео

17:08

Больше никакой вони: как избавиться от неприятного запаха из унитаза

16:43

Как номер квартиры влияет на судьбу и какой подходит именно вам

16:38

Кожа трескается, шелушится и печет: как правильно ухаживать за лицом и руками в холодное время годаВидео

16:28

Россию ждет распад, война или отстранение Путина от власти в случае громкой победы ВСУ – ГозманВидео

16:23

Гребенщиков похвалил Пугачеву за ненависть к путинской России

16:14

Олимпийская чемпионка Элина Свитолина впервые показала новорожденную крошку-дочьВидео

16:02

Приметы на 4 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы всех денег не лишитьсяВидео

Реклама
15:52

Быстрый и простой завтрак из яиц за 15 минут: рецепт, от которого невозможно оторватьсяВидео

15:50

Иран могут наказать за поддержку России в войне против Украины: эксперт раскрыл хитрый сценарийВидео

15:37

Греческая богиня: бывшая жена Виталия Кличко дерзко выставила идеальные ножки у бассейна

15:34

Умерла украинская певица Наталья Романенко

15:31

Замороженная война в Украине или остановка поставок оружия: чем для нас опасен конфликт на Среднем ВостокеВидео

15:30

Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник для фронта

15:30

В Херсоне со здания ОГА пропал флаг РФ: оккупанты ждут наступления ВСУ и готовят провокацииВидео

15:20

Иран проиграет войну, если развяжет её на Близком Востоке - экспертВидео

15:19

Когда враг лучше, чем друг: как понять, что вас использует близкий человек

15:02

Вторжение Беларуси в Украину: в Генштабе назвали сроки возможного нападенияВидео

14:38

Усы и декольте нараспашку: дочь Варум и Агутина поразила внешним видом

14:32

Рада приняла бюджет на 2023 год: что важно знать каждому украинцуВидео

14:26

В США предложили Украине отказаться от территорий: Подоляк жестко разнес такой призывВидео

14:22

Почему Иран не прекратит поставки оружия России: эксперт назвал две причиныВидео

14:19

Даша Малахова рассказала о разводе с мужем-ватником

14:05

Денис Казанский. Эрдоган отвесил Путину смачную оплеухуВидеоблоги

13:54

"Не получат Ладу": в РФ родственникам не отдают тело "демилитаризованного" оккупанта

13:49

"Последний аргумент Путина": генерал сказал, почему РФ блокирует зерновой коридор и бьет по энергообъектамВидео

13:43

"Украли все": Гарик Кричевский рассказал, что сделали россияне с его домом

13:33

Ракета HIMARS попала в кабинет "головы": в Голой Пристани уничтожено здание оккупационной администрацииВидео

Реклама
13:15

Угроза наступления России на Киев из Беларуси: в ВСУ намерены опередить врагаВидео

13:14

Все были ранены и 12 часов шли босиком по полям: разведчик рассказал, как с побратимами спасся из пленаВидео

13:02

Столкновение Ирана с Западом чревато для Украины заморозкой войны или уступками России – Куса

12:45

Мария Бурмака раскрыла подробности трагической смерти мужа, за которого выходила дваждыВидео

12:18

Бойцы ВСУ сокрушили Панцирь-С1 войск РФ: ЗРПК оккупантов за $15 млн стал металлоломомВидео

11:50

Со здания администрации в Херсоне исчез флаг РоссииВидео

11:31

"Мамка еще огого!": певица MamaRika похвасталась упругими формами в нижнем белье

11:22

Невесты, которым не повезло: 7 женских имен, делающих своих владелиц одинокимиВидео

11:22

Интересы внешних игроков относительно войны в Украине: чат с экспертом-международником Илией Кусой

11:21

В МИД разнесли слова Путина о "гарантиях" по зерну: Украина не брала на себя новых обязательствВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять