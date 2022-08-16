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Самый полезный завтрак для похудения: что нужно есть

16 августа 2022, 11:40

Как говорят специалисты ‒ любое похудение в плане питания начинается именно что завтрака. Каким должен быть правильный завтрак ‒ Главред подобрал варианты.

Завтрак
Завтрак / novochag / recepty-vduhovke

Самый полезный завтрак для похудения

Качественные блюда стоит подбирать для разных режимов питания. Вредность завтраков для организма, ясное дело, нужно понижать поеданием блюд, в которых немного калорий, но при этом они очень сытные.

Краткий список таких блюд выглядит примерно так:

  • постные каши (особенно овсяная);
  • диетические рыбы и мясо;
  • куриные яйца с зеленью;
  • творог;
  • салат;
  • оладьи на овощах;
  • фруктовая нарезка.

Что лучше есть на завтрак для желудка

Многие люди спрашивают у диетологов ‒ что самое полезное на завтрак для желудка. Во-первых, отвечают специалисты, нужно выпивать не кофе крепкий или там чай, а стакан теплой воды. Потому что сперва нужно "вставить ключ зажигания" в пищеварение. А потом уже обеспокоиться основным завтраком.

Хорошо использовать при этом мед ‒ не более чайной ложки. Им можно заправлять чаи, каши, фруктовый салат. Дело в том, что в меде очень много всяких штук, полезных для организма.

Кроме того, в завтраке должно колебаться от 300 до 400 килокалорий. Утром человеку безопасно для организма останавливать собственное решение на углеводах ‒ легкие овощи или фрукты, а также злаки.

Также нужно закидывать в тело различного рода белки. Для такого нужно поедать вареные куриные яйца, грецкие орехи, "молочку".

Жиры на завтрак нужно употреблять только легкие ‒ их много в оливковом масле, авокадо, орехах и так далее.

Завтрак

Самый полезный завтрак для женщин

Каши

В ранние часы дня для дам нет ничего лучше, чем съесть пять-десять ложек каши. Причем подойдет и овсянка, и гречка, и перловка. Можно легко приготовить овсянку на воде, а затем легко засыпать солью или, например, закидать тыквенными семечками. Правда, есть ее нужно строго без масла.

Белки в молочных продуктах

Женский завтрак должен состоять на 50% из углеводов, на 40% из белков и на 10% из жиров. Их много в грецких орехах. В целом женскому организму подойдет в качестве завтрака нежирное мясо, творог либо йогурт, вареные куриные яйца, кефир, брынза, рыба (только не копченая).

Овощи, фрукты и ягоды

Утром организм хорошо реагирует на сладкий перец, помидоры, брюссельскую капусту, брокколи, морковь. Если овощи подавать как гарнир или как салат, то фрукты и ягоды можно добавлять в каши, мюсли, творог, йогурт или употреблять отдельно.

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Автор: Егор Бунин
диета завтрак похудение
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