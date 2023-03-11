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Самый опасный день в году: приметы и что нельзя делать 13 марта

11 марта 2023, 20:10
Что нельзя делать 13 марта и почему день считают опасным. Приметы и все запреты 13 марта.
весна, приметы
Что нельзя делать 13 марта / goodfon.ru

13 марта церковь почитает память преподобного Василия Исповедника. Преподобного называли Исповедником.

За свое число 13 марта считается еще одним из самых несчастливых дней в году.

В этот день люди были предельно осторожными, пытались любыми способами защитить себя и свою семью от зла.

видео дня

Женщины в этот день по традиции пекли калачи, которые по форме напоминали сосульки. Ими угощали всех родных и соседей. По поверьям, если калач съесть утром, то год пройдет удачно, будешь жить в достатке.

Чтобы в семье счастье не переводилось, приносили сосульки домой, топили их, а затем талой водой обрызгивали все углы. Оставшуюся воду выливали у входной двери и не вытирали.

Если сосулек нет на улице, в доме нужно все углы побрызгать святой водой.

Что нельзя делать 13 марта

Нельзя 13 марта работать. Все операции, заключения сделок и новые проекты старались перенести на другую дату.

Нельзя 13 марта выходить из дома без надобности. День Василия Капельника считается несчастливым, согласно приметам, надо быть особенно осторожным.

Нельзя 13 марта лить воду в костер, чтобы его затушить, и плевать в него. У того, кто это сделает, начнутся проблемы с суставами.

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Приметы на 13 марта

Если дождь идет, то лето будет мокрым.

Если солнце в кругах, то к хорошему урожаю.

Если длинные сосульки висят, то к затяжной весне.

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