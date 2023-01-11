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Самый несчастливый день: 10 очень строгих запретов на пятницу 13, которые принесут беду

11 января 2023, 23:06
Когда пятница 13 в 2023 году и что нельзя никому делать в этот опасный день.
Пятница 13 в 2023 году
Пятница 13 в 2023 году что нельзя делать / pixabay

Многие суеверные люди верят в приметы и с опаской относятся к числу - 13. В 2023 году первая пятница 13 наступит уже в январе.

Пятницу 13 считают неприятным днем, когда случаются самые непредвиденные обстоятельства. Во многих странах мира сложилось суеверие, что именно в этот день происходят плохие вещи.

Эксперты советуют быть очень осторожным в этот день и стараться не нарожать себя на неприятности.

Когда пятница 13 в 2023 году

Большая редкость, когда число 13 может выпасть именно на пятницу. В среднем, пятница 13-го происходит каждые 212,35 дней.

В 2023 году будет два дня, когда ждать пятницы 13. Первая пятница 13 в 2023 году выпадает в январе, следующую ждать в октябре.

Что нельзя делать и приметы на пятницу 13

  • Нельзя никому 13 января собирать чемоданы и ехать в путешествие. В дороге может ждать беда.
  • Нельзя в пятницу 13 января рисковать своей жизнью, деньгами, ценными вещами.
  • Нельзя 13 января проводить совещания и начинать новые дела.
  • Категорически нельзя в пятницу 13 одалживать деньги. Можно потерять все.
  • Нельзя 13 січня стричь волосы, ногти, и посещать салон красоты. Все процедуры будут напрасны.
  • Нельзя в пятницу 13 покупать дорогостоящие вещи.
  • Не стоит в пятницу 13 января свататься, жениться и венчаться.
  • Нельзя в пятницу 13 января садиться за руль автомобиля. Вероятность попасть в ДТП большая.
  • Нельзя 13 января работать в доме, делать ремонт или брать в руки острые предметы. Можно сильно пораниться.
  • Нельзя в этот день проводить важные мероприятия. Можно попасть в скандал.

Что говорят астрологи про пятницу 13

Астролог Рената Раевская говорит, что число 13 состоит из двух цифр и остерегаться его не стоит.

"1 - знак лидера, победителя, успешного человека. 3 - это богатство. Соединить эти две цифры, будет 4. Цифра 4 - это успех", - сказала астролог.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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