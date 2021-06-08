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Самый модный французский маникюр лето 2021: идеи, которые наполнят вдохновением

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

8 июня 2021, 11:45

Одним из модных летних вариантов французского маникюра является разноцветный дизайн. Также в тренде французский маникюр с рисунками.

  • Модный французский маникюр лето 2021
    Модный французский маникюр лето 2021 Instagram
  • Модный французский маникюр лето 2021
    Модный французский маникюр лето 2021 Instagram
  • Модный французский маникюр лето 2021
    Модный французский маникюр лето 2021 Instagram
  • Модный французский маникюр лето 2021
    Модный французский маникюр лето 2021 Instagram
  • Модный французский маникюр лето 2021
    Модный французский маникюр лето 2021 Instagram
  • Модный французский маникюр лето 2021
    Модный французский маникюр лето 2021 Instagram
  • Модный французский маникюр лето 2021
    Модный французский маникюр лето 2021 Instagram
  • Модный французский маникюр лето 2021
    Модный французский маникюр лето 2021 Instagram
  • Модный французский маникюр лето 2021
    Модный французский маникюр лето 2021 Instagram
  • Модный французский маникюр лето 2021
    Модный французский маникюр лето 2021 Instagram
  • Модный французский маникюр лето 2021
    Модный французский маникюр лето 2021 Instagram
  • Модный французский маникюр лето 2021
    Модный французский маникюр лето 2021 Instagram
  • Модный французский маникюр лето 2021
    Модный французский маникюр лето 2021 Instagram
  • Модный французский маникюр лето 2021
    Модный французский маникюр лето 2021 Instagram
  • Модный французский маникюр лето 2021
    Модный французский маникюр лето 2021 Instagram
  • Модный французский маникюр лето 2021
    Модный французский маникюр лето 2021 Instagram
  • Модный французский маникюр лето 2021
    Модный французский маникюр лето 2021 Instagram

К маникюру в последнее время немного изменилось отношение. Не в последнюю очередь это произошло из-за того, что длительное время женщины во всем мире вынуждены были сидеть дома на карантине. Поэтому канули в лету сложные дизайны ногтей, требующие кропотливой работы нейл-мастера. Да и кому нужны камушки и узоры неописуемой красоты на ногтях, когда жизнь не слишком активная?!

Но сдержанный и изысканный французский маникюр сохранил свое очарование – в любой ситуации он уместен. Самое главное, что он красиво смотрится на ногтях любой формы и длины – благодаря этому армия поклонниц у него по-прежнему колоссальная.

Если вы любите френч, то ознакомьтесь с нашей подборкой лучших и самых актуальных вариантов дизайна ногтей на лето 2021.

В летнем сезоне просто необходимо покрыть ногти красочными и выразительными лаками. К ним относятся синий, оранжевый, розовый, желтый. Сделайте "улыбки" яркими и контрастными, и получите оригинальный французский маникюр лето 2021.

Читайте такжеПовседневные ошибки, которые ужасно портят наши ногтиПочти каждая модница уже открыла для себя матовый дизайн ногтей. Это покрытие может полностью украсить все ногтевые пластины. Маникюр френч в матовой версии смотрится очень эффектно, поэтому обязательно попробуйте его сделать этим летом.

Одним из модных летних вариантов французского маникюра является разноцветный дизайн. Яркие и сочные оттенки лака на каждом ноготке - идеальное решение, тем более, что все сочные тона вполне подойдут для отпуска и вечерних прогулок вдоль побережья.

Модный французский маникюр лето 2021
Модный французский маникюр лето 2021 / Instagram

Какой маникюр может обойтись без рисунка? Летний френч 2021 станет еще более интересным, если вы украсите ногти рисунками – это могут быть цветы, орнаменты или даже фрукты. Все, что лично у вас ассоциируется с летом, и что вас вдохновляет, имеет право появиться на ваших ногтях.

Модный французский маникюр лето 2021
Модный французский маникюр лето 2021 / Instagram

Читайте такжеВ моде вдохновляющий акварельный маникюр с цветами: красивые идеиМаникюр французский с двойной улыбкой считается самым популярным среди современных модниц. Сейчас мастера подчеркивают основную линию французского маникюра дополнительной полоской, которая по цвету может отличаться от предыдущей. Например, можно сочетать белый и серый лак, но для лета лучше выбирать светлые оттенки.

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