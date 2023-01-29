Самый мистический день года: приметы и что нельзя делать 31 января

Что нельзя делать и как привлечь удачу 31 января.

Что нельзя делать 31 января / goodfon.ru

31 января церковь почитает память святителей Афанасия Великого и Кирилла — архиепископов из Александрии. В народе называли Афанасьев день.

31 января считали особым днем, который нужно провести в тишине и спокойствии, желательно в домашней обстановке.

Не планируйте на эту дату важные дела и проведение крупных финансовых операций. Лучше посвятите этот день отдыху и развитию.

Вообще 31 января считался особым мистическим днем. В этот день ведьмы совершали различные обряды.

Что нельзя делать 31 января

Нельзя 31 января начинать никакие судебные тяжбы.

Нельзя 31 января крестить мальчиков.

Нельзя 31 января переезжать на новое место жительства. Можно ждать ссоры и скандалы.

Нельзя 31 января допивать ни за кем воду.

Нельзя 31 января есть с ножа. Даже простой кухонный нож имеет боевую энергетику.

Нельзя 31 января смотреться в разбитое зеркало.

Приметы на 31 января

Если на Афанасия Ломоноса метель закружила, то зима продлится долго.

Если 31 января кружит вьюга, то весна придёт не скоро.

Если оттепель в этот день, то лето будет плохое и небогатый урожай картошки.

Читайте также: