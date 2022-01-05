Самый красивый зимний маникюр 2022, который позволит в мороз и стужу выглядеть элегантно

В начале нового года вполне естественно у многих женщин возникает желание начать все с чистого листа, и первое, что, вероятно, хочется сделать – зимний маникюр 2022. Нужно позволить себе выйти за рамки привычного, чтобы старт оказался сильным и эффектным.

Откройтесь для потрясающих темных оттенков лака для ногтей, а также уникальных цветовых оттенков, которые заставят вас почувствовать себя неотразимой. Яркие и теплые цвета оставьте на потом – их подарит вам весна. А зимний маникюр на каждый день – уютный и одновременно впечатляющий, и он позволит вам в холодную пору уверенно идти по жизни вперед – к своим заветным мечтам и целям.

Конечно, если хотите продолжения банкета, и чтобы праздник не заканчивался как можно дольше, можете и дальше "разливать" на своих ногтях новогодние мотивы. Только лучше в этом амплуа не задерживаться, ведь ничто так не портит образ, как неуместный и устаревший дизайн ногтей. В то же время маникюр зима 2022 – словно глоток свежего воздуха, подарит вам неописуемое чувство новизны и будет вдохновлять.

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Мраморный маникюр на зиму 2022

Одним из лучших решений для холодной поры могут стать мраморные ногти. Для создания такого дизайна ногтей несколько капель лака добавляют в воду и перемешивают с ней, а потом в эту смесь окунают ноготь. На выходе получается фантастический узор. Сейчас можете ориентироваться на синие или зеленые лаки – они превратят ваш зимний маникюр мраморный в нечто незабываемое.

Зимний маникюр 2022 / Instagram

Бордовые ногти зима 2022

Бордовый маникюр и маникюр марсала - просто находка для зимы, ведь эти оттенки в холодное время года позволяют выглядеть женственно и неповторимо. Это альтернатива для любительниц красного цвета, которые сейчас не хотят становиться магнитом для окружения и слишком выделяться. А чтобы насладиться потрясающим бордовым оттенком, сделайте элегантный зимний маникюр кошачий глаз – в его основе лак с металлическим пигментом. Такой маникюр 2022 зимний поразит вас невероятным сиянием и блеском.

Зимний маникюр 2022 / Instagram

Зимний маникюр с блестками

Блестящие ногти – прекрасное дополнение к любому зимнему образу, поэтому глиттер и шиммер могут стать вашими надежными спутниками в этот период. Вы можете как полностью покрыть ногти блеском или блестками, или только несколько ногтей, или просто кончики ногтей. При этом старайтесь в качестве базы использовать лаки приглушенных нейтральных оттенков. И помните: меньше значит лучше!

Зимний маникюр 2022 / Instagram

Красивый зимний маникюр на короткие ногти

Если вы любите выделяться из толпы, то контрастные цвета лаков и необычные детали - то, что вам нужно, чтобы ваши короткие ногти вас радовали. А если вы предпочитаете классику, тогда мечтательные пастельные и нюдовые тона помогут вам создать дизайн своей мечты. И обязательно добавьте небольшой штрих или рисунок, чтобы выразить себя. Не забывайте, что нейл-арт – это самый легкий и самый простой способ что-то в себе изменить.

Зимний маникюр 2022 / Instagram

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