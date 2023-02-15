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Самый красивый весенний маникюр 2023: 5 вариантов, в которые можно влюбиться с первого взгляда

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

15 февраля 2023, 23:45
Пришло время подобрать себе нежный маникюр на весну 2023, чтобы встретить долгожданную солнечную пору достойно!

  • Весенний маникюр 2023
    Весенний маникюр 2023 Instagram
  • Весенний маникюр 2023
    Весенний маникюр 2023 Instagram
  • Весенний маникюр 2023
    Весенний маникюр 2023 Instagram
  • Весенний маникюр 2023
    Весенний маникюр 2023 Instagram
  • Весенний маникюр 2023
    Весенний маникюр 2023 Instagram
  • Весенний маникюр 2023
    Весенний маникюр 2023 Instagram
  • Весенний маникюр 2023
    Весенний маникюр 2023 Instagram
  • Весенний маникюр 2023
    Весенний маникюр 2023 Instagram
  • Весенний маникюр 2023
    Весенний маникюр 2023 Instagram
  • Весенний маникюр 2023
    Весенний маникюр 2023 Instagram
  • Весенний маникюр 2023
    Весенний маникюр 2023 Instagram
  • Весенний маникюр 2023
    Весенний маникюр 2023 Instagram
  • Весенний маникюр 2023
    Весенний маникюр 2023 Instagram
  • Весенний маникюр 2023
    Весенний маникюр 2023 Instagram
  • Весенний маникюр 2023
    Весенний маникюр 2023 Instagram
  • Весенний маникюр 2023
    Весенний маникюр 2023 Instagram
  • Весенний маникюр 2023
    Весенний маникюр 2023 Instagram
  • Весенний маникюр 2023
    Весенний маникюр 2023 Instagram

Уже вот-вот наступит весна. Без преувеличения можно сказать, что все мы ждем ее с нетерпением, а в воздухе витают наши надежды на чудо. Дело в том, что все мы очень сильно соскучились по теплу и ярким краскам. А они точно будут, в частности, нас ждет невероятный весенний маникюр 2023.

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Уже сегодня можете попрощаться с лаконичным и холодным нейл-артом, который был в тренде в последнее время, и подобрать себе красивый маникюр на весну 2023, чтобы встретить долгожданную солнечную пору достойно!

Вскоре на вершине модного Олимпа будет шикарный весенний маникюр, в который можно влюбиться с первого взгляда. Мы собрали для вас свежие идеи дизайна маникюра на весну 2023, а в нашей фотогалерее вы найдете стильные образцы для вдохновения.

Итак, самый красивый маникюр 2023 весна – 5 необыкновенных вариантов, которые дух захватывают:

1. Велюровый маникюр весна 2023

Если хотите выглядеть модно весной, сделайте бархатные ногти. Это удивительное решение для теплой поры, ведь бархатный маникюр такой живой и объемный! Для того, чтобы он выглядел еще более шикарно, добавьте камни, фольгу или блестки.

Весенний маникюр 2023
Весенний маникюр 2023 / Instagram

2. Нежный весенний маникюр омбре

Какой бы цвет лака вы не взяли, если использовать технику омбре – на выходе получится фантастический переход от темного оттенка к светлому. Такой маникюр станет находкой для тех, кто хочет видеть на своих ногтях несколько оттенков красного, голубого, розового, желтого. А рисунки на одном-двух ноготках станут "изюминкой" вашего образа.

Весенний маникюр 2023
Весенний маникюр 2023 / Instagram

3. Маникюр с тюльпанами

Если весна для вас немыслима без цветов, то не стоит выдумывать велосипед – на пороге теплой поры для вас идеально подойдет маникюр с цветами. Не важно, какой цвет лака вы выберете в качестве основы – благодаря цветам, которые расцветут на ваших ногтях, ваш маникюр приведет в восторг всех вокруг.

Весенний маникюр 2023
Весенний маникюр 2023 / Instagram

4. Весенний разноцветный маникюр 2023

Скоро проснется природа, солнце начнет светить ярко, и актуальными станут светлые, нежные и легкие наряды, а вместе с ними и разноцветный маникюр. В сезоне весна 2023 в тренде будут мятный, фисташковый, небесно-голубой, лавандовый, молочный и карамельный оттенки, и все они могут запросто "ужиться" в одном маникюре.

Весенний маникюр 2023
Весенний маникюр 2023 / Instagram

5. Микрофренч весна 2023

Если вас утомили длинные ногти и вас не привлекает обилие красок, то обратите внимание на потрясающий французский маникюр на короткие ногти. В его основе – нейтральные и спокойные цвета, очень лаконичный дизайн и минимум украшений. Фишкой такого маникюра является очень тонкая линия у края ногтя.

Весенний маникюр 2023
Весенний маникюр 2023 / Instagram

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