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Самый красивый нюдовый новогодний маникюр 2022, который подойдет под любой праздничный наряд

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

22 декабря 2021, 05:29

Если слишком яркий маникюр, щедро усыпанный украшениями и рисунками, - это не для вас, то нюдовый маникюр на Новый год тигра станет для вас идеальным решением.

  • Нюдовый маникюр на Новый год 2022
    Нюдовый маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Нюдовый маникюр на Новый год 2022
    Нюдовый маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Нюдовый маникюр на Новый год 2022
    Нюдовый маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Нюдовый маникюр на Новый год 2022
    Нюдовый маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Нюдовый маникюр на Новый год 2022
    Нюдовый маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Нюдовый маникюр на Новый год 2022
    Нюдовый маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Нюдовый маникюр на Новый год 2022
    Нюдовый маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Нюдовый маникюр на Новый год 2022
    Нюдовый маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Нюдовый маникюр на Новый год 2022
    Нюдовый маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Нюдовый маникюр на Новый год 2022
    Нюдовый маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Нюдовый маникюр на Новый год 2022
    Нюдовый маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Нюдовый маникюр на Новый год 2022
    Нюдовый маникюр на Новый год 2022 Instagram

Многие женщины сейчас мечтают сделать самый красивый маникюр на Новый год 2022. При этом не все готовы на смелые эксперименты с цветом. Тем более, что в последние несколько лет лаконичный дизайн ногтей и минимализм в тренде.

Если слишком яркий маникюр, щедро усыпанный украшениями и рисунками, - это не для вас, а праздника на руках хочется, то нюдовый маникюр на Новый год тигра станет для вас идеальным решением. Тем более, что хозяин грядущего года – Черный Водяной Тигр - не любит вычурности и помпезности.

Кроме того, праздничный маникюр 2022 нюдовый отлично подойдет под любой наряд, в котором вы захотите встречать Новый год, ведь он незамысловатый и непринужденный.

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Простой новогодний маникюр 2022 нюдовый – это, по сути, такой модный дизайн ногтей, для создания которого не потребуется особых усилий и вашего драгоценного времени, которое в преддверии праздников имеет свойство утекать, как песок сквозь пальцы.

Кроме того, новогодний маникюр нюд отлично подходит женщинам любого возраста и статуса. И он красиво смотрится на ногтях любой формы и длины.

Также важным преимуществом нюдового маникюра является то, что он не перегружает образ, а только дополняет его.

Нюдовый маникюр на Новый год 2022 – на что обратить внимание

Нюдовый маникюр с серебром или золотом

Если всего лишь один ноготок покрыть серебряным или золотым лаком, то получится роскошный нюдовый маникюр на год тигра. Можете также сделать потрясающий френч – для этого основу покрасьте нюдовым лаком, а улыбку сделайте серебряной.

Нюдовый маникюр на Новый год 2022
Нюдовый маникюр на Новый год 2022 / Instagram

Нюдовый маникюр с ярким акцентом

Рисунок на ногтях или наклейка на новогоднюю тематику станет чудесным дополнением ваших нюдовых ногтей. Снежинки, елочные игрушки, елочки, зимние узоры и снеговики подарят вам отличное праздничное настроение и ни на миг не сделают ваш маникюр вульгарным.

Нюдовый маникюр на Новый год 2022
Нюдовый маникюр на Новый год 2022 / Instagram

Роскошный новогодний маникюр с блестками

Крупные и мелкие блестки – самый простой способ добавить ногтям праздничного сияния. Можете слегка украсить блестками несколько ногтей, или щедро рассыпать их на всех ногтях – выбор за вами, а результат вас точно впечатлит.

Нюдовый маникюр на Новый год 2022
Нюдовый маникюр на Новый год 2022 / Instagram

Новогодний маникюр нюд на короткие ногти

Женщины все чаще отдают предпочтение коротким ногтям, ведь они выглядят более естественно, а природная красота в моде. На коротких ногтях гармонично и стильно смотрится нюдовый маникюр минимализм, в основе которого – телесная основа и несколько праздничных акцентов.

Нюдовый маникюр на Новый год 2022
Нюдовый маникюр на Новый год 2022 / Instagram

Нюдовый маникюр на Новый год 2022 с тигром

Если хотите, чтобы хозяин будущего года был к вам добрым и приветливым, тогда нарисуйте на своих ногтях тигра. Также на ваших ногтях может красоваться эффектный животный принт - тигровый маникюр на Новый год 2022 уместен, как никогда.

Нюдовый маникюр на Новый год 2022
Нюдовый маникюр на Новый год 2022 / Instagram

Смотрите видео, как сделать новогодний маникюр 2022:

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