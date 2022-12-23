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Самый красивый новогодний маникюр на короткие ногти 2023, который покорит ваше сердце

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

23 декабря 2022, 22:10
Новогодний маникюр на короткие ногти очарует всех вокруг яркими красками, он излучает тепло и заставит поверить в магию приближающихся праздников.

  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2023
    Новогодний маникюр на короткие ногти 2023 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2023
    Новогодний маникюр на короткие ногти 2023 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2023
    Новогодний маникюр на короткие ногти 2023 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2023
    Новогодний маникюр на короткие ногти 2023 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2023
    Новогодний маникюр на короткие ногти 2023 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2023
    Новогодний маникюр на короткие ногти 2023 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2023
    Новогодний маникюр на короткие ногти 2023 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2023
    Новогодний маникюр на короткие ногти 2023 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2023
    Новогодний маникюр на короткие ногти 2023 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2023
    Новогодний маникюр на короткие ногти 2023 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2023
    Новогодний маникюр на короткие ногти 2023 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2023
    Новогодний маникюр на короткие ногти 2023 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2023
    Новогодний маникюр на короткие ногти 2023 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2023
    Новогодний маникюр на короткие ногти 2023 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2023
    Новогодний маникюр на короткие ногти 2023 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2023
    Новогодний маникюр на короткие ногти 2023 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2023
    Новогодний маникюр на короткие ногти 2023 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2023
    Новогодний маникюр на короткие ногти 2023 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2023
    Новогодний маникюр на короткие ногти 2023 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2023
    Новогодний маникюр на короткие ногти 2023 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2023
    Новогодний маникюр на короткие ногти 2023 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2023
    Новогодний маникюр на короткие ногти 2023 Instagram

Короткие ногти вовсе не повод отказываться от праздничного нейл-арта. Наоборот, красивый новогодний маникюр на короткие ногти сделает руки более нежными и подарит вам ощущение радости.

Новый год 2023 Черного Водяного Кролика вот-вот наступит, но еще есть время поколдовать и создать сказку на ногтях. Маникюр на Новый год 2023 покорит всех вокруг яркими красками, он излучает тепло и заставит поверить в магию приближающихся праздников.

Обратите внимание, что главный цвет маникюра на новый год 2023 — красный, а также розовый, синий, зеленый и, конечно же, черный. Это самая удачная и подходящая основа для идеального маникюра, ведь эти цвета – счастливые, их одобрит животное-хозяин следующего года.

Мы сегодня поведаем вам о том, какой маникюр сделать на Новый год 2023, если у вас короткие ногти, а в нашей фотогалерее вы найдете стильные и актуальные образцы для вдохновения, которые покорят ваше сердце.

Новогодний маникюр на короткие ногти 2023 — что заслуживает внимания

Маникюр с зайчиком на короткие ногти

Если хотите, чтобы Черный Водяной Кролик был к вам благосклонен, тогда нарисуйте на своих ногтях маленького зайчика. Такой маникюр точно поднимет вам настроение и настроит на праздничный лад.

Новогодний маникюр на короткие ногти 2023
Новогодний маникюр на короткие ногти 2023 / Instagram

Новогодний маникюр с блестками

Маникюр на очень короткие ногти можно щедро украсить разными блестками – не все ноготки, а несколько. Такой простой трюк поможет вмиг сделать образ праздничным. Тем более, что зима — лучшее время для всего блестящего.

Новогодний маникюр на короткие ногти 2023
Новогодний маникюр на короткие ногти 2023 / Instagram

Простой новогодний маникюр на короткие ногти

Для этого покрасьте ногти одним из оттенков лака, которые считаются идеальными для встречи 2023 года - красным, розовым, синим, зеленым или черным. А потом на одном или двух ноготках сделайте рисунок, который у вас ассоциируется с зимой и новогодними праздниками.

Новогодний маникюр на короткие ногти 2023
Новогодний маникюр на короткие ногти 2023 / Instagram

Нежный новогодний маникюр со снежинками

Маленькие снежинки на ногтях будут очень уместными в новогоднюю ночь. Они станут легким напоминанием о детстве и чуде, которого когда-то ждали. Если в качестве основы используете светлые лаки, то получится очень нежный маникюр Новый год 2023.

Новогодний маникюр на короткие ногти 2023
Новогодний маникюр на короткие ногти 2023 / Instagram

Новогодний френч на короткие ногти

Будете приятно удивлены, но французский маникюр и короткие ногти — это чудесный дуэт. Только не останавливайтесь на классике, а обязательно украсьте ногти каким-то новогодним рисунком или узором.

Новогодний маникюр на короткие ногти 2023
Новогодний маникюр на короткие ногти 2023 / Instagram

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