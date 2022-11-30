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Самый красивый новогодний маникюр 2023 френч, который очарует всех вокруг

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

30 ноября 2022, 01:15

Стильный французский маникюр на Новый год 2023 может стать удачным дополнением вашего образа и подарит вам чудесное настроение.

  • Новогодний маникюр 2023 френч
    Новогодний маникюр 2023 френч Instagram
  • Новогодний маникюр 2023 френч
    Новогодний маникюр 2023 френч Instagram
  • Новогодний маникюр 2023 френч
    Новогодний маникюр 2023 френч Instagram
  • Новогодний маникюр 2023 френч
    Новогодний маникюр 2023 френч Instagram
  • Новогодний маникюр 2023 френч
    Новогодний маникюр 2023 френч Instagram
  • Новогодний маникюр 2023 френч
    Новогодний маникюр 2023 френч Instagram
  • Новогодний маникюр 2023 френч
    Новогодний маникюр 2023 френч Instagram
  • Новогодний маникюр 2023 френч
    Новогодний маникюр 2023 френч Instagram
  • Новогодний маникюр 2023 френч
    Новогодний маникюр 2023 френч Instagram
  • Новогодний маникюр 2023 френч
    Новогодний маникюр 2023 френч Instagram
  • Новогодний маникюр 2023 френч
    Новогодний маникюр 2023 френч Instagram
  • Новогодний маникюр 2023 френч
    Новогодний маникюр 2023 френч Instagram
  • Новогодний маникюр 2023 френч
    Новогодний маникюр 2023 френч Instagram
  • Новогодний маникюр 2023 френч
    Новогодний маникюр 2023 френч Instagram
  • Новогодний маникюр 2023 френч
    Новогодний маникюр 2023 френч Instagram
  • Новогодний маникюр 2023 френч
    Новогодний маникюр 2023 френч Instagram
  • Новогодний маникюр 2023 френч
    Новогодний маникюр 2023 френч Instagram
  • Новогодний маникюр 2023 френч
    Новогодний маникюр 2023 френч Instagram

Если вы обожаете французский маникюр, то наверняка на Новый год 2023 вы уже подыскиваете для себя какой-то яркий вариант. Но даже если френч маникюр не является вашим фаворитом, то праздники - хороший повод сделать выбор в его пользу.

Эффектный французский маникюр на Новый год 2023 станет изюминкой вашего образа и подарит вам хорошее настроение, ведь каждый раз при взгляде на свои руки вы будете думать о приятном. Вот почему нужно выкроить немного времени в предновогодней суете и сделать модный новогодний френч 2023.

Маник френч хорош тем, что шикарно выглядит на ногтях любой формы и длины. При этом даже короткие ногти не являются преградой. В любом случае французский новогодний маникюр 2023 – это удачный дуэт элегантной классики и необыкновенного современного дизайна. Поэтому результат всегда завораживает и вызывает восхищение.

Мы сегодня расскажем вам о том, какой должен быть френч на Новый год 2023, а в нашей фотогалерее вас ждут стильные образцы для вдохновения.

Матовый французский маникюр на Новый год 2023

Матовый френч снова в центре внимания. Всегда утонченный, он выводит значение "шика" на новый уровень, а для праздника это находка. Добавьте немного украшений - и получите потрясающий зимний маникюр.

Новогодний маникюр 2023 френч
Новогодний маникюр 2023 френч / Instagram

Серебристый френч новогодний 2023

Зимой очень актуальными становятся всяческие серебристые элементы в маникюре. Поэтому смело создавайте сияющий френч маникюр Новый год 2023. Для этого достаточно просто покрасить серебристым лаком "улыбки". Также вы можете сделать классический френч, и добавить немного блеска.

Новогодний маникюр 2023 френч
Новогодний маникюр 2023 френч / Instagram

Французский маникюр с рисунком

В этом году мы будем встречать год Черного Водяного Кролика (или Кота), которому нравятся красный, розовый, синий и зеленый цвета. Используйте лаки таких оттенков, когда будете рисовать на ногтях то, что у вас ассоциируется с праздником. Кроме того, можно использовать черный цвет - хозяин будущего года Кролик за подобный выбор вам точно будет симпатизировать.

Новогодний маникюр 2023 френч
Новогодний маникюр 2023 френч / Instagram

Красный зимний френч 2023

Самый красивый маникюр на Новый год 2023 – это красный френч. Он выглядит на миллион долларов, он очарует всех вокруг и он как никакой другой идеально подходит для новогодних праздников.

Новогодний маникюр 2023 френч
Новогодний маникюр 2023 френч / Instagram

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