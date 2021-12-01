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Самый красивый маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти, который пленит всех вокруг

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

1 декабря 2021, 06:01

Новогодний маникюр на короткие ногти 2022 пробудит в вашем сердце веру в сказку и все самое лучшее.

  • Маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти
    Маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти Instagram
  • Маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти
    Маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти Instagram
  • Маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти
    Маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти Instagram
  • Маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти
    Маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти Instagram
  • Маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти
    Маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти Instagram
  • Маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти
    Маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти Instagram
  • Маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти
    Маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти Instagram
  • Маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти
    Маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти Instagram
  • Маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти
    Маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти Instagram
  • Маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти
    Маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти Instagram

Зима пришла, а это значит, что пришло время готовиться к праздникам и обдумать, какой маникюр сделать на Новый год 2022. Наконец можно щедро усыпать свои ногти блеском и наслаждаться его сиянием, ведь этот период способствует этому. И даже если у вас короткие ногти, то это не повод отказываться от ярких красок и украшений.

Новогодний маникюр на короткие ногти 2022 впечатлит вас необыкновенными узорами и пробудит в вашем сердце веру в сказку и все самое лучшее – а то, что мы чувствуем, имеет огромное значение.

Конечно же, красивый маникюр на новый год 2022 на короткие ногти "соткан" из снежинок невероятной красоты, фантастических звездочек и сказочных новогодних персонажей. При этом учтите: короткие ногти довольно незаметные, поэтому смело можете себе позволить воплотить на ногтях самые невероятные идеи дизайна ногтей 2022.

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Новогодний маникюр на короткие ногти - это, в первую очередь, акцент на сказку. А так как хозяином следующего года будет Черный Водяной Тигр, то ваши ногти на Новый год 2022 могут украсить забавные тигрята.

А если хотите задобрить хозяина следующего года, то обязательно разлейте на своих ногтях следующие лаки: бирюзовый, синий, черный, голубой, песочный, коричневый, темно-зеленый, серебристый или золотой.

Маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти
Маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти / Instagram

Такой маникюр на год тигра не только поднимет вам настроение, но и превратит вас в центр Вселенной за новогодним столом и пленит всех вокруг. Поэтому смело покупайте лаки вышеуказанных расцветок, если планируете украшать свои ногти в домашних условиях самостоятельно, и будете на высоте.

Читайте такжеВ чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного Тигра

Мы сегодня расскажем вам о том, какой новогодний дизайн ногтей 2022 год заслуживает особого внимания, а в нашей фотогалерее вы найдете яркие образцы для вдохновения.

Новогодний маникюр 2022 на короткие ногти – на что обратить внимание

Новогодний маникюр с блестками

Короткие ногти, слегка украшенные блестками, не будут выглядеть вульгарно. Наоборот, в преддверии новогодних и рождественских праздников крупные и мелкие блестки на ногтях – отличное решение.

Маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти
Маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти / Instagram

Новогодний маникюр вязаный

Будете приятно удивлены, но на коротких ногтях эффектно смотрится вязаный маникюр. Главное, без фанатизма – свитер в идеале лучше сделать на одном или двух ногтях. Такой маникюр станет находкой для тех, кто собирается встречать Новый год 2022 в теплой домашней обстановке.

Маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти
Маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти / Instagram

Маникюр с золотом на короткие ногти

Модный маникюр на новый год 2022 на короткие ногти – это обязательное наличие золотистых ноготков, при этом остальные ногти нужно покрасить лаком, который будет гармонично сочетаться с вашим новогодним нарядом. Кроме того, вы можете просто разлить золото на некоторых ногтях – легкие золотистые штрихи выглядят очень изысканно.

Маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти
Маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти / Instagram

Маникюр с рисунком на короткие ногти

Роспись на коротких ногтях выглядит оригинально и неповторимо. Можете нарисовать тигра на ногтях, снежинку, Деда Мороза, елочку и все то, что лично у вас вызывает приятные ассоциации с новым годом.

Маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти
Маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти / Instagram

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viber
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