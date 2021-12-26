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Самый красивый голубой новогодний маникюр 2022, который растопит все сердца

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

26 декабря 2021, 06:01

Голубой маникюр на Новый год 2022 – потрясающий вариант для уверенных в себе женщин, которые находятся в состоянии гармонии со своим внутренним миром.

  • Голубой маникюр на Новый год 2022
    Голубой маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Голубой маникюр на Новый год 2022
    Голубой маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Голубой маникюр на Новый год 2022
    Голубой маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Голубой маникюр на Новый год 2022
    Голубой маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Голубой маникюр на Новый год 2022
    Голубой маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Голубой маникюр на Новый год 2022
    Голубой маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Голубой маникюр на Новый год 2022
    Голубой маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Голубой маникюр на Новый год 2022
    Голубой маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Голубой маникюр на Новый год 2022
    Голубой маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Голубой маникюр на Новый год 2022
    Голубой маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Голубой маникюр на Новый год 2022
    Голубой маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Голубой маникюр на Новый год 2022
    Голубой маникюр на Новый год 2022 Instagram

Новогодний маникюр в голубых тонах станет находкой для тех, кто в восторге от цвета воды и неба, символизирующего чистоту, надежду и мечты – это тот случай, когда оттенок должен вызывать какие-то эмоции. Зато в ответ вы получите море позитива, радости и ощущение спокойствия.

Кроме того, голубой маникюр может стать своего рода защитой для тех, кому предстоит встреча на празднике с не слишком приятными людьми – если верить психологам, то голубой цвет поможет избежать конфликта, он охладит пыл, успокоит всех вокруг и растопит все сердца.

А еще голубой маникюр на Новый год 2022 – потрясающий вариант для уверенных в себе женщин, которые находятся в состоянии гармонии со своим внутренним миром.

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При этом маникюр голубого цвета 2022 – это не только решение для праздника. Даже если вы щедро украсите свои голубые ногти блестками и рисунками, цвет удивительным образом "впитает" все яркое и на выходе вы получите чудесный маникюр для повседневной жизни.

Главным преимуществом голубого цвета является то, что он не привередливый. При желании вы можете "нарисовать" несметное количество вариантов дизайна ногтей в дуэте с голубым лаком. Розовый, белый, лиловый, фиолетовый, черный, желтый, синий и бежевый цвета помогут поднять ваш голубой новогодний маникюр 2022 на совершенно другой уровень, и вы точно получите в конце шедевр, достойный громких оваций.

Голубой маникюр на Новый год 2022
Голубой маникюр на Новый год 2022 / Instagram

Голубой новогодний маникюр на 2022 год с рисунком

В преддверии праздников хочется чуда, и нужно постараться сделать все, чтобы "сказка" пришла в вашу жизнь. Открыть дверь чудесам помогут всевозможные новогодние элементы на ногтях: снеговик, тигр, звезды, снежинки, подарки, елочные игрушки и неподражаемые скандинавские узоры. Яркий голубой маникюр с рисунком гарантированно заставит вас улыбнутся, а в главную ночь года это имеет большое значение.

Голубой маникюр на Новый год 2022
Голубой маникюр на Новый год 2022 / Instagram

Голубой новогодний маникюр с блестками 2022

Чтобы ваши ногти на Новый год 2022 стали магнитом для окружающих, достаточно добавить крохотный, но блестящий штрих, тем более, что минимализм и лаконичность – в тренде. Покрасьте все ногти лаком голубого цвета, и добавьте немного блеска – получится безумно красивый маникюр на Новый год Тигра. Вы также можете некоторые ногти покрасить каким-то другим цветом со списка "дружелюбных", и в качестве украшения использовать блестки или лаки с мелкими блестками – результат будет впечатляющим.

Голубой маникюр на Новый год 2022
Голубой маникюр на Новый год 2022 / Instagram

Роскошный новогодний маникюр френч 2022

Если хотите создать новогодний французский маникюр 2022, то лаки для ногтей нежных голубых оттенков вам в этом помогут. Как только вы разольете на ногтях голубой лак, то сразу увидите, какими волшебными и завораживающими стали ваши ногти. Но на этом точку ставить рано: обсыпьте свой новогодний френч блестками или разрисовать очаровательными снежинками и всем тем, что у вас вызывает ассоциации с зимними праздниками.

Голубой маникюр на Новый год 2022
Голубой маникюр на Новый год 2022 / Instagram

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