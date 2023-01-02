Самый черный день года: приметы на 4 января, которые нельзя нарушать

4 января церковь почитает память святой Анастасии. В народе называли праздник Настасьин день. Анастасию считали покровительницей будущих матерей.
Женщины старались помолиться святой о здоровье своих детей. Молодые девушки просили у Анастасии родить здорового малыша.
Доброй традицией было дарили подарки старшим родственникам, чтобы предки славили свой род.
Раньше 4 января называли - "Черным днем". Считалось, что Настасья покровительствует заключенным, помогает тем, кто находится в тяжелых условиях и облегчает муки умирающих.
Женщинам категорически было запрещено выполнять тяжелую и черную работу. Верили, что в дом прийдет неприятность и смерть.
Что нельзя делать 4 января
Нельзя 4 января прокалывать уши.
Нельзя 4 января есть мясо. Верили, что можно заболеть.
Нельзя 4 января ходить босыми в доме.
Нельзя 4 января шить, вышивать, вязать.
Приметы на 4 января
Если облака плывут навстречу ветру, то ждать снегопад.
Если воды в озере или реке мало, то летом будет засуха.
Если деревья покрылись инеем, то ждать потепления.
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