Самые злые собаки в мире: 5 пород, только от вида которых мурашки по коже

Если вы любите собак и думаете о том, чтобы завести одну, то обязательно ознакомьтесь с нашим списком самых опасных пород. Некоторые из них могут быть настолько агрессивными, что могут стать угрозой не только для окружающих, но и для своих владельцев.
Какая самая опасная собака в мире?
Несмотря на то, что все собаки могут быть опасными, некоторые породы заслуживают особого внимания:
- Питбуль
- Ротвейлер
- Дог аргентино
- Стаффордширский терьер
- Американский бандог
Питбуль
Питбуль имеет репутацию опасной, что связано с их физической силой и агрессивным поведением. Питбули изначально были выведены для участия в боях с другими собаками, поэтому они имеют высокий уровень бойцовских качеств и желания побеждать.
Однако, необходимо отметить, что агрессия у собак породы питбуль не является их врожденной характеристикой. В большинстве случаев, агрессивное поведение у питбулей вызывается недостатком социализации и обучения, а также неправильным воспитанием.
Ротвейлер
Из-за своей мощной мускулатуры и агрессивного поведения собаки этой породы считаются очень опасными. Ротвейлеры были выведены как рабочие собаки для охраны и защиты, поэтому они обладают высоким уровнем бдительности.
Дог аргентино
Животные этой породы имеют высокий уровень агрессии и потенциально опасна для людей и других животных. Они были выведены в Аргентине в 1928 году, чтобы использоваться для охоты на диких животных, но позже были использованы для других целей, таких как охрана и бои с другими собаками.
Стаффордширский терьер
Хотя большинство собак Стаффордширский терьер являются добрыми и ласковыми, но некоторые экземпляры могут быть склонны к агрессивному поведению, особенно если они были подвергнуты неправильной социализации или стали жертвой жестокого обращения.
Американский Бандог
Американский Бандог может быть очень сильным и иметь сильную челюсть, что делает их опасными в случае нападения. Они могут причинить серьезные травмы, особенно детям и другим животным. Кроме того, порода Американский Бандог может быть склонна к защите своих владельцев, что может привести к нападению на других людей или животных, если собака почувствует угрозу для своей семьи.
Вам может быть интересно:
- Какая собака приносит удачу, а какая - деньги и любовь: приметы и суеверия
- "У меня собака на заводе так воет": в сеть попало видео, как поет критик Соседов
- Принесет достаток и везение: как назвать собаку со смыслом