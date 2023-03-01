Самые злые собаки в мире: 5 пород, только от вида которых мурашки по коже

Агрессия у собак этих пяти пород не является их врожденной чертой, но она вызывается недостатком социализации и обучения.

Питбуль / pixabay.com

Если вы любите собак и думаете о том, чтобы завести одну, то обязательно ознакомьтесь с нашим списком самых опасных пород. Некоторые из них могут быть настолько агрессивными, что могут стать угрозой не только для окружающих, но и для своих владельцев.

Какая самая опасная собака в мире?

Несмотря на то, что все собаки могут быть опасными, некоторые породы заслуживают особого внимания:

Питбуль

Ротвейлер

Дог аргентино

Стаффордширский терьер

Американский бандог

Питбуль

Питбуль имеет репутацию опасной, что связано с их физической силой и агрессивным поведением. Питбули изначально были выведены для участия в боях с другими собаками, поэтому они имеют высокий уровень бойцовских качеств и желания побеждать.

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Питбуль / pixabay.com

Однако, необходимо отметить, что агрессия у собак породы питбуль не является их врожденной характеристикой. В большинстве случаев, агрессивное поведение у питбулей вызывается недостатком социализации и обучения, а также неправильным воспитанием.

Ротвейлер

Из-за своей мощной мускулатуры и агрессивного поведения собаки этой породы считаются очень опасными. Ротвейлеры были выведены как рабочие собаки для охраны и защиты, поэтому они обладают высоким уровнем бдительности.

Ротвейлер / pixabay.com

Дог аргентино

Животные этой породы имеют высокий уровень агрессии и потенциально опасна для людей и других животных. Они были выведены в Аргентине в 1928 году, чтобы использоваться для охоты на диких животных, но позже были использованы для других целей, таких как охрана и бои с другими собаками.

Дог аргентино / Википедия

Стаффордширский терьер

Хотя большинство собак Стаффордширский терьер являются добрыми и ласковыми, но некоторые экземпляры могут быть склонны к агрессивному поведению, особенно если они были подвергнуты неправильной социализации или стали жертвой жестокого обращения.

Стаффордширский терьер / pixabay.com

Американский Бандог

Американский Бандог может быть очень сильным и иметь сильную челюсть, что делает их опасными в случае нападения. Они могут причинить серьезные травмы, особенно детям и другим животным. Кроме того, порода Американский Бандог может быть склонна к защите своих владельцев, что может привести к нападению на других людей или животных, если собака почувствует угрозу для своей семьи.

Американский бандог / zoo.dp.ua

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