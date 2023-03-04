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Самые везучие знаки зодиака марта 2023: лишь 4 знакам повезет во всем

4 марта 2023, 05:00
Всего несколько знаков зодиака в марте 2023 года смело могут ожидать повышения, прибавки и налаживания любовных отношений.
Влад Росс, гороскоп 2023
Влад Росс назвал заков зодиака, которым повезет в марте 2023 года / Коллаж фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Для некоторых знаков зодиака март 2023 года принесет неудачи, но для четырех знаков он станет невероятно счастливым и везучим периодом. Известный астролог Влад Росс в интервью Главреду рассказал о том, кто будет беззаботно жить в марте 2023 года.

Гороскоп Близнецы на март 2023

У Близнецов март-2023 пройдет под большим знаком плюс. В марте представители этого знака будут стараться быть в курсе происходящих событий. Чем более информированы будут Близнецы в разных сферах, тем больше полезного почерпнут для себя.

"У них появится шанс не только добиться своего места под солнцем, но и решить наболевшие денежные вопросы. Большой фарт, удача в игре, финансах, жизненных ставках – все это намечается именно в марте", - говорит Влад Росс.

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Карьера. Профессиональные задачи будут решены Близнецами довольно быстро и без особых усилий. Чаще стоит интересоваться тем, что происходит вокруг, ведь это поможет не упустить из виду что-то очень важное. Кроме того, успеху Близнецов будут способствовать гармоничные отношения с коллегами, которые всегда будут готовы им помочь своим советом. Удачно будут складываться переговоры, краткосрочные поездки и командировки.

Деньги. В плане финансов период достаточно ровный и хороший.

Любовь. Близнецы в марте будут настроены на легкомысленный лад. Им может захотеться чего-то волнующего, особенно вблизи 8 марта. Вполне можно позволить себе небольшое приключение, но заигрываться не стоит.

"Постоянный партнер, возможно, захочет заставить Близнецов поревновать, чем вызовет всплеск эмоций. Лучше в это время не изменять, а то может быть большой скандал. Одиноким Близнецам новые отношения могут показаться поначалу безоблачными, но затем они поймут, что соединили свою судьбу с человеком, который им совершенно не подходит", - добавил астролог.

Здоровье. Март – хороший месяц для спортивных занятий. Пока еще Марс в Близнецах, благоприятно записаться в секцию карате, бокса, в фитнес-клуб, на плавание. Однако стоит избегать экстремальных видов спорта вроде горных лыж или прыжков с парашютом. Благоприятными будут физиотерапевтические процедуры, лечебная гимнастика, массаж, а также визит к косметологу.

Гороскоп Рак на март 2023

Март-2023 будет удачным месяцем для Рака. Представители этого знака будут вознаграждены за их терпение и труд. Раки, которые прилагали максимальные усилия для достижения заветной цели, будут пожинать заслуженные плоды. Конечная цель будет достигнута. Те Раки, которые долгое время пытались занять какую-то интересную им должность, в марте наконец смогут добиться желаемого.

"Март – это время для Рака, чтобы заняться совершенствованием и наверстать упущенное в личной жизни. Рак будет находиться на вершине успеха. В профессиональном плане Рак будет настроен на позитив, ведь от настроя будет многое зависеть в его жизни. Рак – это очень атмосферный знак зодиака, и для него важно настроение. Месяц будет эмоциональным, интересным. Однако рискованные ситуации не следует исключать, потому что во второй половине месяца Марс войдет в знак Рака. Потому представителей знака могут ожидать ДТП, несчастные случаи и переломы", - сказал Росс.

Деньги. В финансовом плане Рака ждут очень большие вознаграждения, хорошие премии и повышение заработка. Поэтому если Раку давно не повышали зарплату, он смело может просить о повышении – он его получит. Но расслабляться не стоит, нужно и дальше трудиться, прилагать усилия, чтобы карман не опустел. Звезды советуют меньше тратить полученные средства и больше экономить.

Любовь. В личной жизни Раку не стоит прятать голову в песок. Если для Рака человек дорог, то с ним всегда можно будет найти компромисс. Любые компромиссы, возвращение бывших супругов для Рака очень благоприятны в этом месяце. Необходимо услышать своего партнера.

"Раки-одиночки в марте получат возможность познакомиться с представителями противоположного пола, но перспективными эти отношения станут только в том случае, если сами Раки настроены на это. То есть если Рак захочет, чтобы отношения стали прочными и длительными, они такими станут", - отметил астролог.

Здоровье. Гороскоп здоровья предупреждает Рака о возможных проблемах, связанных с обострением хронических заболеваний, особенно желудочно-кишечного тракта. Не стоит забывать о мерах профилактики, вовремя обращаться к врачу. Кроме того, следует укреплять иммунитет и избегать переохлаждения.

Гороскоп Лев на март 2023

У Львов март 2023 года пройдет под двумя жирными плюсами, это счастливчики месяца. Они сумеют избежать всех ненужных соблазнов и достичь успеха как в финансовой сфере, так и в любви.

"Львы возьмут хороший темп ранней весной: лидерство на работе, эффективные начинания, но стоит сбавить немного обороты, иначе завистники начнут вставлять палки в колеса. Искать поддержку следует среди домашних", - объяснил астролог.

Карьера. Трудовая деятельность Льва в марте 2023 года будет складываться суперуспешно, его ждет звездный час. Появится возможность реализовывать задуманные идеи. Особенно удачно будут развиваться события для Львов, задействованных в науке и IT-индустрии – есть вероятность сделать открытие, защитить новый проект. Чтобы добиться успеха, нужно проявлять настойчивость и усердие. Некоторые в Львы в марте получат очень хорошую высокую должность, возможен стремительный карьерный рост.

"Льву в марте важно избегать конфликтов с деловыми партнерами, поскольку могут быть разные осложнения. Однако отчаиваться не стоит – все наладится очень быстро, и у Львов могут быть хорошие финансовые партнерские проекты", - сказал Влад Росс.

Здоровье. Самая большая опасность для Льва будет исходить от повышенного артериального давления и сердечной недостаточности. Поэтому не рекомендуется в этом месяце много бегать. Следует щадить себя в спорте, работе, можно даже на некоторое время отложить спортзал. Полноценный отдых обязателен, хороший сон в этом месяце – исцеление для Льва. Кроме того, стоит преодолеть свою тягу к вкусной еде, изобилию и полному столу, лучше сесть на диету. Потому что тяжелая еда и употребление алкоголя являются фактором риска при сердечно-сосудистых заболеваниях. Льву стоит придерживаться поста.

Гороскоп Весы на март 2023

У Весов в марте-2023 будет отличный период. У них появятся большие творческие возможности, и им не стоит сдерживать свои порывы. В марте именно это качество принесет Весам успех, удачу, новые потрясающие знакомства, связи. Дипломатический подход ко всему будет оказывать большое влияние на других людей, что будет способствовать возвышению Весов.

Карьера. В профессиональной сфере звезды будут способствовать Весам и всячески помогать им достигать результата, особенно, в новых начинаниях: новые дела, новые проекты, новые планы. Особенно если Весы будут проявлять трудолюбие и настойчивость. В любом случае в деловом партнерстве представителей этого знака ждет грандиозный успех.

Деньги. В марте Весам нужно быть осмотрительнее со своими тратами. Всегда нужно оставлять запас средств.

"Если Весам предложат хорошую должность, то именно в этом месяце их ждет большая удача. Будет шанс очень удачно сменить место работы, и перед Весами откроются прекрасные мощные перспективы развития", - говорит Росс.

Любовь. Одинокие Весы в марте-2023 могут встретить родственную душу. Но случится это только с теми, кто уже морально готов к судьбоносной встрече и полностью отпустил свои прошлые отношения. Благоприятно узаконить отношения и заключить брак, особенно во второй половине месяца, когда Венера войдет в знак Тельца.

Здоровье. В марте у Весов возможны проблемы с сосудами, головные боли и перепады давления, общая усталость, слабость, авитаминоз. Все это будет говорить о том, что пришла необходимость пересмотреть свой режим дня и больше отдыхать. При ухудшении состояния необходимо обратиться за помощью к врачу.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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