Самые тяжелые бои – в августе: астролог спрогнозировал сроки завершения войны

Астролог спрогнозировал сроки завершения войны/ Reuters, pixabay.com

Последние дни мая будут тяжелыми, однако самые тяжелые бои в войне России против Украины могут состояться в августе.

Война затянется, боевые действия, скорее всего, не прекратятся даже до конца 2022 года. Таков прогноз сделал астролог Андрей Денисенко.

По его словам, самые жестокие и тяжелые бои происходят тогда, когда активизируются земные знаки зодиака. Так как прошло время знака Тельца, можно сделать вывод, что приближаются бои за освобождение захваченных российскими оккупантами территорий.

"Телец с астрологической точки зрения, в отличие от двух других земных знаков – Девы и Козерога, связан непосредственно с землей как территорией. Поэтому очень вероятно, что начнутся бои за освобождение территорий", – говорит астролог.

Самая активная фаза боевых действий может продолжаться с 1 по 15 августа. До апреля 2023 года будет продолжаться влияние Сатурна и Лунных узлов на планеты Украины, это указывает на период сильнейших страданий и большой глубины эмоциональной напряженности, отмечает астролог.

По словам Денисенко, по наиболее пессимистичному варианту война в Украине может завершиться весной 2023 года.

"Тогда возникает резонный вопрос: когда закончится война? Неужели в апреле 2023 года? Базовый постулат астрологии говорит, что будущее многовариантно, а потому самый пессимистичный вариант – весна 2023 года. Есть и другие, потому что не всё так просто в мире под сиянием Луны", – уточнил он.

Напомним, ранее астролог Дмитрий Уранус рассказал о тяжелом для Украины периоде в войне с Россией, который продлится до июля 2022 года. По мнению астролога, Украине может грозить даже потеря территорий.

Также ранее встролог Яна Эзотеричка составила гороскоп для Украины на июнь. Она отметила, что июнь будет очень тяжелым для Украины. Многие страны, которые поддерживали Украину, начнут играть на два фронта.

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