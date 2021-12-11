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Самые счастливые и самые ужасные дни 2022 года: астролог назвал даты

11 декабря 2021, 07:10

По мнению астролога Влада Росса, март 2022-го будет самым опасным месяцем года.

Астролог назвал самые благоприятные и самые неблагоприятные даты 2022 года
Планируя важные мероприятия в 2022 году, следует обратить внимание на самые удачные и самые неблагоприятные дни, названные астрологом / ua.depositphotos.com

Гороскоп на 2022 год говорит, что апрель станет самым удачным и благоприятным месяцем 2022 года – "месяцем большого счастья". Однако особенно следует отметить два дня, когда фартить будет всем и во всем. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Самым удачным днем 2022 года, по словам астролога, станет 27 апреля.

"Счастливые события не только этого дня, но и всего месяца, будут обусловлены большим парадом планет, когда соединятся Луна, Венера, Юпитер и Нептун. Это сулит счастье, удачу в бизнесе, деньгах и любви. На 27 апреля смело можно назначать бракосочетания", – отметил Влад Росс.

Второй наиболее удачный день 2022 года, по мнению астролога, выпадет на 12 апреля.

"Это будет обусловлено соединением Юпитера и Нептуна, которое происходит раз в 600 лет. Обе планеты управляют Рыбами. В это время все будет замечательно, без сложностей и проблем", – заверил Росс.

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При этом астролог отметил, что самый негативный момент 2022 года тоже случится весной и тоже будет связан с парадом планет. Самая неблагоприятная дата года, по словам Влада Росса, – это 2 марта.

"Этот день будет настолько неблагоприятен и опасен, что на Землю может упасть метеорит или астероид. Впрочем, это может случиться еще в феврале. 2 марта в одном из 38 градусов соберется сразу девять планет (все, кроме Урана), может разразиться великая катастрофа, или произойдут события, которые будут иметь серьезные последствия для миллионов людей. Например, Путин может напасть на Украину, или в России случится переворот", – пояснил Росс.

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Потому март – самый опасный и катастрофический месяц, резюмировал астролог.

Однако на этом неудачные дни 2022 года не заканчиваются – нас еще ждут опасные периоды вблизи солнечных затмений, предупредил Росс.

"Речь идет о 30 апреля – солнечном затмении в знаке Тельца (сложный период продлится с 27 апреля до 3 мая), а также 25 октября – солнечном затмении в Скорпионе (сложный период – 22-28 октября)", – отметил астролог.

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По его словам, в эти дни проблем и хлопот доставят вопросы, связанные с финансами, ценностями, собственностью, физическими и материальными ресурсами, а также сопротивлением переменам.

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