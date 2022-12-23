Самые плохие родители по знаку зодиака: кто они и почему им лучше не рожать детей

Астрологи выяснили, кто из знаков зодиака будет ужасным родителем.

Плохие родители по знаку зодиака / GoodFon

Каждый человек может сказать, что именно отношения с родителями влияют на то, как складывается вся последующая жизнь. Одни родители могут вдохновить ребенка и настроить на счастливый жизненный путь, другие дарят только комплексы и обиды. Астрологи узнали, какие знаки зодиака, скорее всего, не будут хорошими родителями для своих детей.

Тираны и эгоисты

Уроженцы горящего знака Овны довольно эгоистичны в своих желаниях. Они не умеют делить пространство с другими людьми, не умеют договариваться и находить компромиссы. Уставший Овен никогда не сможет терпеть отсутствие тишины и суету вокруг себя, как обычно это бывает с детьми. Овнам-родителям также будет сложно находить общий язык со взрослыми детьми.

Безответственные мечтатели

Представители знака Близнецы часто поздно взрослеют или не взрослеют вообще. Люди, рожденные под этим знаком, практически никогда не хотят брать на себя ответственность за что-либо и, как правило, перекладывают ее на других. В большинстве случае Близнецы- родители не будут воспитывать должным образом, однако обеспечить детство-сказку они всё-таки могут.

Гиперопекающие и непроницательные

С родителями-Козерогами дети будут лишены детства. Как правило Козероги очень дисциплинированы и не дают своим детям спокойной жизни, занимая их всем, чем только возможно. Жесткий график не даст детям Козерогов узнать, что такое настоящее беззаботное детство.

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