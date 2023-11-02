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Самые опасные животные убийцы: топ-10 главных убийц планеты

Алена Кюпели
2 ноября 2023, 10:27
Даже маленькие жуки могут быть убийцами и опасными для человека.
Самые опасные животные в мире
Самые опасные животные в мире / Коллаж Главред, фото Pixabay

Вот вам неприятный вопрос: какие самые опасные животные в мире?

Хотя голливудские фильмы предполагают, что наши самые большие угрозы — это акулы и неистовые обезьяны, самые смертоносные существа часто намного меньше — и с большей вероятностью убивают из-за болезней, а не острых как бритва зубов.

Но кто самый опасный хищник в мире?

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Львы – убивают 200 человек в год

Лев по-прежнему остается свирепым хищником, с которым не хотелось бы связываться. Его рев в 114 дБ должен быть достаточным предупреждением.

Обычно лев нападает ночью, используя острые когти, чтобы нанести глубокие раны, и укус, который может сломать кости и череп. Лев — грозный зверь. Эти большие кошки преследуют свою жертву небольшими группами, окружая неудачливую особь, прежде чем броситься на убийство.

Подойдите слишком близко к прайду, и вас тоже могут съесть. Особенно во время ухаживания или когда с детенышами. Эти величественные большие кошки нападают из-за голода и для защиты своих детенышей.

Бегемоты – убивают 500 человек в год

Благодаря агрессивному характеру бегемот является одним из самых опасных животных на планете.

Бегемоты используют свои длинные (до полуметра) острые клыки для борьбы, и всего один укус существа может разрезать человеческое тело пополам. Ой. Укус бегемота в три раза сильнее, чем у льва.

Яростно территориальные гиппопотамы могут нападать на человека, когда тот приближается к его среде обитания, и, как известно, они нападают и опрокидывают лодки, защищаясь, принимая их за хищников. Известно, что бегемоты даже в отчаянии поедали себе подобных.

Слоны – убивают 600 человек в год

Могучий слон — одно из самых опасных животных в мире благодаря своим огромным размерам и может нападать на людей различными способами.

Слоны обычно убивают людей, затаптывая их. Поскольку африканский слон может весить до восьми тонн (азиатский — до пяти с половиной тонн), силы, с которой его отбросит и затопчет, будет достаточно, чтобы убить.

Слон также может использовать свой хобот, чтобы поднимать, бросать людей и разбивать их о землю. Известно также, что слоны забодали людей своими бивнями.

Крокодилы – убивают 1000 человек в год

Крокодил — известное свирепое животное, которое, как сообщается, является причиной до 1000 смертельных случаев в год. Достаточно одного взгляда на эти зубы, чтобы понять, почему эти рептилии так опасны.

Морские крокодилы поедают свою добычу и могут совершить бросок на смерть, чтобы добавить еще больше боли. Нильские крокодилы используют свой невероятно мощный укус, чтобы просто раздавить свою добычу, прежде чем часто проглатывать ее целиком.

Крокодилы агрессивны и чрезвычайно территориальны и нападают на все, что входит в их среду обитания, часто устраивая засаду на добычу в воде.

Скорпионы – убивают 3300 человек в год

Эти древние и агрессивные пресмыкающиеся жалят хвостом и вводят яд в свою добычу. Из более чем 2600 видов паукообразных только около 25 несут достаточно мощный токсин, способный убить человека.

Один из самых опасных — Deathstalker (подсказка в названии). Этих желтых носителей смерти можно встретить в засушливых и засушливых ландшафтах и пустынях Северной Африки и Ближнего Востока. С ними нельзя шутить.

Яда, которым обладает смертоносный охотник, достаточно, чтобы убить молодых, пожилых людей и людей с хроническими проблемами со здоровьем, включая болезни сердца.

Жуки-убийцы (болезнь Шагаса) – убивают 10 000 человек в год

Клопы-убийцы являются основными распространителями смертельной болезни Шагаса. Благодаря этому эти кровососущие насекомые-хищники представляют реальную угрозу в Центральной и Южной Америке.

Болезнь Шагаса потенциально смертельна и передается через укус клопа-убийцы или при употреблении холодной еды или питья, зараженных насекомым, и/или его фекалиями, переносчиками простейших Trypanosoma cruzi (T.cruzi).

По данным Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ), это ужасное заболевание, поражающее сердце, пищеварительную и нервную системы. Хуже того, болезнь может передаваться от матери к ребенку через плаценту во время беременности.

Собаки (бешенство) – убивают 59 000 в год

Лучший друг человека может оказаться его злейшим врагом, когда дело касается бешенства.

Собаки любят охранять своих владельцев от возможных злоумышленников и нападают, кусая. Хотя смертельные случаи от нападений собак являются редкостью, случаи смерти людей от бешенства, передающегося через укусы собак, не являются чем-то необычным и происходят в основном в более бедных частях мира, включая Африку и Азию.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), "собаки являются основным источником смертности людей от бешенства, на их долю приходится до 99 процентов всех случаев передачи бешенства людям". Он передается через слюну через укусы, царапины и прямой контакт с зараженными участками тела собаки.

Змеи – убивают 138 000 человек в год

Опасных змей можно встретить по всему миру, и они могут убивать людей самыми разными и жестокими способами.

Черная мамба, например, может убить человека всего двумя каплями яда от укуса, тогда как питоны могут проглотить взрослую особь целиком.

Питоны нападают, обхватывая жертву своим длинным телом и сжимая ее, душат ее и ломают кости. Затем они используют свои эластичные челюсти, чтобы проглотить добычу целиком. Да, они вырастают достаточно большими, чтобы проглотить человека целиком, а питоны, как известно, вырастают до 10 метров в длину.

Комары – убивают 725 000 человек в год

Комары являются самыми смертоносными животными в мире, ежегодно убивая 725 000 человек в результате распространения таких болезней, как малярия. Кусают только самки комаров, что делает их наиболее опасными.

Благодаря своей высокой способности убивать, это крошечное летающее насекомое неоднократно определяло ход человеческой истории, что имело важное значение для независимости Америки, а также для взлета и падения Рима.

Инфекция малярии особенно опасна в Африке, где на этот регион приходится 95 процентов случаев заболевания и 96 процентов смертей во всем мире.

Лучше всего избегать комаров, насколько это возможно, купив и установив москитную сетку, если вы планируете путешествовать в районы, где насекомые являются проблемой.

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