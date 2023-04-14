Самые опасные три дня: экстрасенс назвал даты, когда РФ может ударить ракетами по Украине

Особенно осторожными стоит быть на Пасху, ведь в этот день очень вероятен ракетный обстрел, говорит Гордеев.

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Экстрасенс назвал даты, когда РФ может ударить ракетами/ Коллаж фото Минобороны РФ, общественное

В апреле будет три самых опасных дня, в которые российские оккупанты могут ударить ракетами по Украине. Угроза ракетного удара будет сохраняться, в частности, на Пасху.

Еще один опасный день придется не конец месяца. Такой прогноз дал экстрасенс Макс Гордеев в интервью "УНИАН".

"В апреле самыми опасными днями будут те, на которые приходится Пасха. Есть возможность ракетных обстрелов. Поэтому стоит быть осторожными 16-17 апреля. Также в День памяти Чернобыля, 26 апреля", – спрогнозировал Гордеев.

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Опасность ракетных обстрелов будет сохраняться и в начале мая – с 1 по 9 мая.

"Оккупанты хотят что-то "запустить", но, я думаю, что они будут заняты немножко другим. То есть в эти дни возможны терроры, но это не будет масштабно", – сказал экстрасенс.

Ранее астролог Влад Росс прогнозировал, что первые звоночки победы Украины над страной-агрессором Россией в войне мы увидим в 20-х числах апреля этого года. Тогда на Москву полетят 200-300 дронов.

Также раньше астролог Влад Росс назвал удачные дни апреля-мая для ВСУ. В апреле и мае 2023 года Вооруженные силы Украины смогут достичь блестящих результатов в борьбе с российскими оккупантами, и для успешных действий украинских защитников будет несколько крайне благоприятных периодов до начала лета.

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