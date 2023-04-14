УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Самые опасные три дня: экстрасенс назвал даты, когда РФ может ударить ракетами по Украине

Алёна Воронина
14 апреля 2023, 08:39 обновлено 14 апреля, 09:07
88
Особенно осторожными стоит быть на Пасху, ведь в этот день очень вероятен ракетный обстрел, говорит Гордеев.
ракетный удар по Львовской области, российская ракета
Экстрасенс назвал даты, когда РФ может ударить ракетами/ Коллаж фото Минобороны РФ, общественное

В апреле будет три самых опасных дня, в которые российские оккупанты могут ударить ракетами по Украине. Угроза ракетного удара будет сохраняться, в частности, на Пасху.

Еще один опасный день придется не конец месяца. Такой прогноз дал экстрасенс Макс Гордеев в интервью "УНИАН".

"В апреле самыми опасными днями будут те, на которые приходится Пасха. Есть возможность ракетных обстрелов. Поэтому стоит быть осторожными 16-17 апреля. Также в День памяти Чернобыля, 26 апреля", – спрогнозировал Гордеев.

видео дня

Опасность ракетных обстрелов будет сохраняться и в начале мая – с 1 по 9 мая.

"Оккупанты хотят что-то "запустить", но, я думаю, что они будут заняты немножко другим. То есть в эти дни возможны терроры, но это не будет масштабно", – сказал экстрасенс.

Ранее астролог Влад Росс прогнозировал, что первые звоночки победы Украины над страной-агрессором Россией в войне мы увидим в 20-х числах апреля этого года. Тогда на Москву полетят 200-300 дронов.

Также раньше астролог Влад Росс назвал удачные дни апреля-мая для ВСУ. В апреле и мае 2023 года Вооруженные силы Украины смогут достичь блестящих результатов в борьбе с российскими оккупантами, и для успешных действий украинских защитников будет несколько крайне благоприятных периодов до начала лета.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения не могут быть проверены или доказаны научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

война в Украине экстрасенс астрологический прогноз Максим Гордеев ракетный удар
Реклама

Главное за день

Фанерные Т-34 и страх Путина перед Украиной: почему россияне отменяют парады 9 мая

Фанерные Т-34 и страх Путина перед Украиной: почему россияне отменяют парады 9 мая

09:00 Мнения
"Без этого война не закончится": у ВСУ есть не один вариант развития событий на фронте – Данилов

"Без этого война не закончится": у ВСУ есть не один вариант развития событий на фронте – Данилов

07:52 Украина
Правительство Германии дало разрешение Польше на передачу истребителей МиГ-29 Украине – Spiegel

Правительство Германии дало разрешение Польше на передачу истребителей МиГ-29 Украине – Spiegel

07:18 Мир
Все главные новости

Последние новости

09:00

Фанерные Т-34 и страх Путина перед Украиной: почему россияне отменяют парады 9 мая

08:39

Самые опасные три дня: экстрасенс назвал даты, когда РФ может ударить ракетами по УкраинеВидео

08:10

Гороскоп на сегодня 14 апреля 2023: Тельцам – деньги, Львам - вечеринкаВидео

07:57

В боях под Бахмутом погиб педагог из Запорожской области Евгений Кулепов

07:52

"Без этого война не закончится": у ВСУ есть не один вариант развития событий на фронте – ДаниловВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

07:18

Правительство Германии дало разрешение Польше на передачу истребителей МиГ-29 Украине – SpiegelВидео

07:12

Почему нельзя ставить зеркало напротив окна: испортит благополучие в семье

06:51

Поражение Украины в войне будет означать начало конца "золотого века" Запада - премьер Польши

06:26

США давали 96 часов Мариуполю, три дня Киеву и две недели странемнение

Реклама
04:30

Чем подкормить перцы, чтобы был хороший урожай: простые советы для дачников

03:30

"Уже не будет как на Харьковщине": полковник назвал препятствия для успеха контрнаступления ВСУВидео

03:30

ТОП 3 вкуснейших закуски на Пасху 2023: самый быстрый рецепт за 5 минутВидео

02:50

Муса Таипов спрогнозировал, сможет ли Украина привлечь Россию к ответственности.Видео

02:19

Если ВСУ не начнут контрнаступление в мае, все сдвинется на 2024 год - СвитанВидео

01:30

17-летняя дочь Ольги Фреймут засветила фирменный бюст в пикантном мини

00:51

Страстная пятница 2023: что нельзя делать в самый строгий день года - приметы 14 апреляВидео

13 апреля, четверг
23:52

Американского военного, который "слил" документы, вычислили по столешнице на кухне - NYTВидео

23:40

Что лечит чай каркаде и кому категорически он противопоказан

23:08

Путиниста Жерара Депардье 13 женщин обвиняют в сексуальных домагательствах

23:04

"Я у нее первый мужчина": Остапчук публично показал новую жену и шокировал признаниемВидео

Реклама
23:01

"Весомый вклад": пропавший Олег Винник "засветился" в ВСУВидео

22:54

Что мешает женщинам выглядеть моложе: 5 "смертных грехов", которые портят макияж

22:26

Головокружительная оптическая иллюзия: есть всего 30 секунд, чтобы найти пасхального кроликаВидео

22:19

"Мы уже начинаем": Свитан описал, как будет развиваться контрнаступление ВСУВидео

21:29

Китай согласился поставить оружие России – The Washington PostВидео

21:19

Роман Цимбалюк. Системный сбой на РосТВ - они критикуют Путина!Видеоблоги

21:16

Что можно сделать со старыми шторами: 3 варианта, как подарить портьерам новую жизнь

21:13

Светлана Лобода в зеленых лосинах показала пятую точку крупным планом

21:07

"Приближаем победу": ВСУ готовятся к мощным действиям на фронте - ЗеленскийВидео

20:18

Кто слил секретные документы Пентагона: появилось фото и все данные о 21-летнем военном СШАВидео

20:06

Женщина назвала дочь в честь своей любимой закуски

20:00

Как будет разворачиваться контрнаступление: прогноз на месяцмнение

19:47

Зачем масло в супе: ингредиент, который до неузнаваемости поменяет вкус блюда

19:45

Если ВСУ в октябре-ноябре подойдут к Крыму, войска РФ будут бежать – ГрабскийВидео

19:19

"Не то будущее, которое мы себе представляли": Камалия разводится с миллиардером после 20 лет бракаВидео

19:04

"Процесс начался": ВСУ пойдут в контрнаступления в начале мая - СвитанВидео

18:25

Китай на следующий день нападет на Тайвань, если падет Украина – премьер ПольшиВидео

18:06

"Возможны массированные удары": в ВСУ заявили о подготовке к ракетным атакам РФ на ПасхуВидео

17:48

В пасхальную корзинку смотреть будут все: как покрасить яйца в желтый и синий цветВидео

17:19

ФСБ "наехала" на Минобороны, вмешаться пришлось Путину – NYTВидео

Реклама
17:14

"Совсем дедок поехал": россияне в ужасе, что устроил Киркоров на сценеВидео

16:27

Байден впервые сделал заявление об утечке документов ПентагонаВидео

16:13

После крушения "моста Путина" Россия не удержит Крым, ей надо окапываться в 5 областях – СвитанВидео

16:11

Лолита призналась, что ее бросил молодой любовникВидео

16:08

Еврокомиссия не передаст Украине замороженные резервы РФ - Die WeltВидео

15:49

Украину накроет мощная жара: когда ждать серьезного потепления - картаВидео

15:46

"Благодарим за защиту": "Украинская команда" передала бойцам паски

15:27

Гороскоп на неделю 17-23 апреля 2023: Рыбам – выгорание, Ракам – много работыВидео

15:27

Умерла невестка Аллы Пугачевой

15:26

Артист-путинист Пореченков выдал бред об украинцах, которые его "ждут"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять