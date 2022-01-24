Самые модные женские стрижки для круглого лица 2022, которые чудесно стройнят

Женская стрижка должна быть не только модной, но и удачной. Ведь все мы разные, и у каждой из нас лицо определенной формы. Поэтому прежде, чем выбирать ту или иную прическу, убедитесь в том, что она вам идеально подходит.

В любом случае, форма лица – не приговор, и не нужно пытаться спрятаться за волосами. Если у вас круглое лицо – когда ширина и высота примерно одинаковые - то не спешите напускать на лицо локоны. Дело в том, что ключевая цель стрижки для круглого лица – не замаскировать его за волосами, а визуально удлинить и сместить акценты.

Реклама

Модные стрижки 2022 для круглого лица - это именно то, что поможет сделать вашу жизнь по утрам проще, поскольку больше не придется носить темную одежду и тратить время на макияж, чтобы казаться визуально стройнее. Секрет не в том, чтобы пытаться выглядеть худой или скрыть то, что вызывает у вас неоднозначные эмоции, а в том, чтобы вы почувствовали себя красивее и увереннее после посещения парикмахера.

Мы сегодня расскажем вам о том, какие стрижки женские для круглого лица будут модными в этом году, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для вдохновения.

Модные женские стрижки 2022 для круглого лица: на что обратить внимание

Женская стрижка для круглого лица тупой боб 2022

Обладательницы круглых лиц в 2022 году должны обратить внимание на стрижку тупой боб. В основе стрижки абсолютно прямые волосы длиной ниже подбородка и очень ровная линия среза. Добавьте мягкие блики и получите невероятную прическу, которая визуально сделает вас стройнее и покорит всех вокруг.

Женские стрижки для круглого лица 2022 / Instagram

Стрижка для круглого лица женская шегги 2022

Независимо от того, сколько вам лет, если вы ищете стильную стрижку на длинные волосы для круглого лица, то попробуйте знаменитую шегги родом из 70-х, или как ее еще называют – махорку. В основе стрижки хаотичные слои и челка с пробором по центру или боковая - все это может визуально освежить образ, сделать вас стройнее и даже моложе.

Женские стрижки для круглого лица 2022 / Instagram

Модная стрижка для круглого лица маллет 2022

Суть этой трендовой стрижки в том, что в верхней и задней части шеи делают объем, а по бокам волосы стригут чуть короче. Изюминкой стрижки маллет является челка. Так вот, благодаря удлиненной форме визуально улучшаются черты лица, а также создается потрясающий лифтинг-эффект, который сделает вас стройнее.

Женские стрижки для круглого лица 2022 / Instagram

Модная женская стрижка A-line боб 2022

Одной из самых популярных стрижек для обладательниц круглых лиц является A-line боб. Стригут ее так: сзади волосы делают короче, а потом их постепенно удлиняют вперед. Визуально получается буква "А". Так вот, этот четкий угол позволяет скрыть щеки и создать эффект похудения, что помогает сбалансировать черты круглого лица.

Женские стрижки для круглого лица 2022 / Instagram

Стрижка пикси для круглого лица 2022

Все те, кто предпочитает короткие волосы, могут взять на вооружение классическую стрижку пикси с удлиненной челкой, которая нарезана своего рода перьями. Благодаря асимметрии смещаются акценты. Это действительно удивительная стрижка, ведь она действует на окружающих, словно магнит, и никому дела не будет до того, какой формы у вас лицо.

Женские стрижки для круглого лица 2022 / Instagram

Вам может быть интересно: