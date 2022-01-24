УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Самые модные женские стрижки для круглого лица 2022, которые чудесно стройнят

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

24 января 2022, 06:01

Главная цель стрижки для круглого лица – не замаскировать его за волосами, а визуально удлинить и сместить акценты.

  • Женские стрижки для круглого лица 2022
    Женские стрижки для круглого лица 2022 Instagram
  • Женские стрижки для круглого лица 2022
    Женские стрижки для круглого лица 2022 Instagram
  • Женские стрижки для круглого лица 2022
    Женские стрижки для круглого лица 2022 Instagram
  • Женские стрижки для круглого лица 2022
    Женские стрижки для круглого лица 2022 Instagram
  • Женские стрижки для круглого лица 2022
    Женские стрижки для круглого лица 2022 Instagram
  • Женские стрижки для круглого лица 2022
    Женские стрижки для круглого лица 2022 Instagram
  • Женские стрижки для круглого лица 2022
    Женские стрижки для круглого лица 2022 Instagram
  • Женские стрижки для круглого лица 2022
    Женские стрижки для круглого лица 2022 Instagram
  • Женские стрижки для круглого лица 2022
    Женские стрижки для круглого лица 2022 Instagram
  • Женские стрижки для круглого лица 2022
    Женские стрижки для круглого лица 2022 Instagram
  • Женские стрижки для круглого лица 2022
    Женские стрижки для круглого лица 2022 Instagram
  • Женские стрижки для круглого лица 2022
    Женские стрижки для круглого лица 2022 Instagram

Женская стрижка должна быть не только модной, но и удачной. Ведь все мы разные, и у каждой из нас лицо определенной формы. Поэтому прежде, чем выбирать ту или иную прическу, убедитесь в том, что она вам идеально подходит.

В любом случае, форма лица – не приговор, и не нужно пытаться спрятаться за волосами. Если у вас круглое лицо – когда ширина и высота примерно одинаковые - то не спешите напускать на лицо локоны. Дело в том, что ключевая цель стрижки для круглого лица – не замаскировать его за волосами, а визуально удлинить и сместить акценты.

Реклама

Модные стрижки 2022 для круглого лица - это именно то, что поможет сделать вашу жизнь по утрам проще, поскольку больше не придется носить темную одежду и тратить время на макияж, чтобы казаться визуально стройнее. Секрет не в том, чтобы пытаться выглядеть худой или скрыть то, что вызывает у вас неоднозначные эмоции, а в том, чтобы вы почувствовали себя красивее и увереннее после посещения парикмахера.

Мы сегодня расскажем вам о том, какие стрижки женские для круглого лица будут модными в этом году, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для вдохновения.

Модные женские стрижки 2022 для круглого лица: на что обратить внимание

Женская стрижка для круглого лица тупой боб 2022

Обладательницы круглых лиц в 2022 году должны обратить внимание на стрижку тупой боб. В основе стрижки абсолютно прямые волосы длиной ниже подбородка и очень ровная линия среза. Добавьте мягкие блики и получите невероятную прическу, которая визуально сделает вас стройнее и покорит всех вокруг.

Женские стрижки для круглого лица 2022
Женские стрижки для круглого лица 2022 / Instagram

Стрижка для круглого лица женская шегги 2022

Независимо от того, сколько вам лет, если вы ищете стильную стрижку на длинные волосы для круглого лица, то попробуйте знаменитую шегги родом из 70-х, или как ее еще называют – махорку. В основе стрижки хаотичные слои и челка с пробором по центру или боковая - все это может визуально освежить образ, сделать вас стройнее и даже моложе.

Женские стрижки для круглого лица 2022
Женские стрижки для круглого лица 2022 / Instagram

Модная стрижка для круглого лица маллет 2022

Суть этой трендовой стрижки в том, что в верхней и задней части шеи делают объем, а по бокам волосы стригут чуть короче. Изюминкой стрижки маллет является челка. Так вот, благодаря удлиненной форме визуально улучшаются черты лица, а также создается потрясающий лифтинг-эффект, который сделает вас стройнее.

Женские стрижки для круглого лица 2022
Женские стрижки для круглого лица 2022 / Instagram

Модная женская стрижка A-line боб 2022

Одной из самых популярных стрижек для обладательниц круглых лиц является A-line боб. Стригут ее так: сзади волосы делают короче, а потом их постепенно удлиняют вперед. Визуально получается буква "А". Так вот, этот четкий угол позволяет скрыть щеки и создать эффект похудения, что помогает сбалансировать черты круглого лица.

Женские стрижки для круглого лица 2022
Женские стрижки для круглого лица 2022 / Instagram

Стрижка пикси для круглого лица 2022

Все те, кто предпочитает короткие волосы, могут взять на вооружение классическую стрижку пикси с удлиненной челкой, которая нарезана своего рода перьями. Благодаря асимметрии смещаются акценты. Это действительно удивительная стрижка, ведь она действует на окружающих, словно магнит, и никому дела не будет до того, какой формы у вас лицо.

Женские стрижки для круглого лица 2022
Женские стрижки для круглого лица 2022 / Instagram

Вам может быть интересно:

viber
новости моды стрижка боб стрижка пикси стрижка шегги стрижка маллет женские стрижки стрижки для круглого лица мода 2022
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 21 января: что нельзя делать в Емельянов день и как не попасть в бедуПриметы на 21 января: что нельзя делать в Емельянов день и как не попасть в беду Деньги на ветер: названы самые большие транжиры гороскопаДеньги на ветер: названы самые большие транжиры гороскопа Магнитом притягивают бедность: какие привычки не дают разбогатеть и отпугивают удачуМагнитом притягивают бедность: какие привычки не дают разбогатеть и отпугивают удачу Деньги льются рекой:  названы знаки, которые притягивают деньги магнитомДеньги льются рекой:  названы знаки, которые притягивают деньги магнитом Украина – великая держава: Зеленский ответил Байдену на слова о "незначительном" вторжении РоссииУкраина – великая держава: Зеленский ответил Байдену на слова о "незначительном" вторжении России
06:29

Награда таки нашла своих героев

06:01

Самые модные женские стрижки для круглого лица 2022, которые чудесно стройнятФото

05:45

Большая война России с Украиной и провокации со стороны Москвы: Илларионов назвал сценарийВидео

05:28

Вкуснейшие картофельные блины на Масленицу 2022: готовить очень быстроВидео

05:02

Украинцы узнали ледяной прогноз: когда и где врежут морозы -20ºВидео

Реклама
04:22

Гороскоп Таро для Скорпионов на февраль 2022: грандиозные перемены, большие деньги и успех в любвиВидео

03:50

Самые вкусные и полезные гренки на завтрак: готовить 5 минутВидео

03:14

Опаснее Омикрона: в ВОЗ предупредили о новом штамме-мутантеВидео

02:41

Вернет к жизни, избавит растения от болезней: как приготовить эффективное удобрение из луковой шелухи

02:16

Каменских в мини-юбке показала, как поправилась за время отдыхаВидео

01:46

"Симптомы, как у простуды": врач назвал 5 признаков, которые могут указывать на Омикрон у привитыхВидео

01:17

Доллар может "пробить потолок": украинцам назвал новый курсВидео

00:51

Приметы на 24 января: что нельзя делать в Федосеев день и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня, 24 января 2022: Близнецам – потери, Львам – прибыль, Стрельцам – невероятный шансВидео

00:07

Голос країни-12 - 1 выпуск слепых прослушиваний: кто пополнил команды звездных тренеровВидео

23 января, воскресенье
23:57

В Украине разрешили покупать лекарства за "ковидную тысячу" с 24 января: главные правилаВидео

23:28

Врач рассказала о коварной опасности морской капустыВидео

22:59

"Украина понесла огромные потери": Кулеба резко высказался в адрес Германии из-за агрессии РоссииВидео

22:33

В Украину прибыло более 80 тонн летального оружия из СШАВидео

21:57

Дефицит или паника: украинцам объяснили исчезновение с прилавков гречки и сахараВидео

Реклама
21:41

Какие растения вредят счастью и богатству в домеВидео

21:33

Мураевым займутся правоохранители: в ОП намекнули, что ждет ставленника КремляВидео

20:57

"РФ - не враг": в МИД жестко ответили на скандальные заявления премьера БаварииВидео

20:44

Звездная украинская дзюдоистка показала роскошное тело в одном бодиВидео

20:29

Нафтогаз отказывает украинцам в подключении: кому не повезет и в чем причинаВидео

19:57

В Украине ударит мороз -18 и заметет снегом по коленоВидео

19:30

Чего не учел Путин, когда начал угрожать Украине войноймнение

19:16

Андрей Шевченко согласился возглавить сборную ПольшиВидео

18:54

Трагическая гибель жены известного футболиста: Данченко прервал молчаниеВидео

18:36

США отказались ударить санкциями до нападения РФ на Украину и назвали причинуВидео

18:24

Президент Армении неожиданно подал в отставкуВидео

18:17

Знаменитый футболист жестоко изнасиловал девушку и поплатился карьерой

17:58

Взрывать бункеры и уничтожать танки: США вооружили Украину Javelin, гранатометами и огнеметамиВидео

17:57

На границе с Румынией нашли тело убитого 19-летнего пограничникаВидео

17:39

Дефицит газа в Европе из-за РФ: Евросоюз взвинтит импорт топлива из США и АзербайджанаВидео

17:36

Немецкая авиакомпания Lufthansa экстренно изменила график рейсов в Киев из-за угрозы нападения РФВидео

17:22

"РФ продвигает мелкие фигуры": у Зеленского оценили сценарий с прокремлевским МураевымВидео

17:14

Никаких гарантий России по нерасширению НАТО: Шольц упрекнул Москву из-за требований к АльянсуВидео

17:00

Приметы на 25 января: что нельзя делать в Татьянин день и как не попасть в бедуВидео

16:43

Украинцы рискуют остаться без пенсий: в Ощадбанке поставили дедлайн по обмену картВидео

Реклама
16:29

Для украинских школьников готовят новое меню после громких скандаловВидео

15:57

В ФРГ не хотят видеть Украину в НАТО и усомнились в пользе санкций против РФВидео

15:29

Угроза вторжения РФ в Украину: у Байдена раскрыли сценарий жесткого ответаВидео

15:11

"Больше нам никто не поможет": врач предрек по 40 тысяч больных COVID-19 украинцев в день через неделюВидео

15:09

"Ужасы нацистской оккупации и шок украинцев": посол Украины разнес ФРГ из-за скандала с Крымом

14:40

Самая модная женская обувь 2022, которую захочется с удовольствием носить хоть каждый деньФотоВидео

14:39

Лечение кашля соком редьки с медом: Комаровский разнес популярное "лекарство"Видео

14:30

Бустерная доза и отсутствие AstraZeneca: Ляшко рассказал о вакцинации в Украине в этом годуВидео

14:16

Как сделать слайм: 5 рецептов из подручных материалов, которые есть в каждом доме

13:55

Кулеба заявил, что украинцы десятилетиями будут помнить об отказе Германии дать Киеву оружиеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять