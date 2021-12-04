Самые модные женские стрижки 2022, которые помогут открыть новую страницу в жизни

Если на пороге нового 2022 года вы чувствуете, что пришло время провести условную черту и открыть новую главу в своей жизни, то начните со стрижки. Ведь необычная прическа способна вмиг поднять ваш стиль на более высокий уровень и заставить посмотреть на мир другими глазами. Поэтому легко отпускайте прошлое, и впустите в свою жизнь модные стрижки 2022 женские.

И даже если вы пока не собираетесь кардинально менять имидж, полезно знать, чем дышит непредсказуемое парикмахерское искусство. Конечно же, в следующем году нас могут поджидать сюрпризы. Тем не менее, уже сейчас отчетливо вырисовались некоторые тенденции стрижек 2022.

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Мы сегодня расскажем вам о том, какие стрижки женские 2022 заслуживают особого внимания, а в нашей фотогалерее вы найдете актуальные образцы для вдохновения. Наверняка, когда вы дочитаете этот текст до конца и посмотрите все фото, то сразу захотите записаться на стрижку к своему проверенному мастеру.

Модные стрижки 2022 на короткие волосы

Стрижка пикси

Для тех, кто готов пойти на самые радикальные шаги ради рождения новой версии себя, советуем попробовать одну из самых крутых коротких стрижек грядущего модного сезона – стрижку пикси 2022. Она гарантированно добавит вашему образу характер, уникальность и легкость. Суть этой стрижки в том, что сзади и в области висков волосы стригут коротко, а сверху – чуть длиннее. Фишка – в челке, которая смягчает образ.

Женские стрижки 2022 / Instagram

Каре до подбородка

Короткие женские стрижки 2022 немыслимы без каре до уровня подбородка. Уже сейчас такая длина очаровала многих женщин во всем мире, и в следующем году эта страсть вряд ли утихнет. Это одна из немногих стрижек, которая идеально подходит всем женщинам независимо от возраста, формы лица и структуры волос, при этом не выглядит банально. А благодаря деталям – укладка гладкая или волнистая, пробор боковой или прямой, челка или ее отсутствие – каре до подбородка в каждом конкретном случае выглядит неповторимо, словно маленький шедевр.

Женские стрижки 2022 / Instagram

Стрижки 2022 женские на средние волосы

Асимметричный боб

Ярким и эффектным представителем модных стрижек средней длины является боб с асимметрией. Эта удивительная стрижка умеет придать волосам колоссальный объем и движение. Секрет прически в том, что сзади волосы короче, а спереди – длиннее. Женская стрижка 2022 боб с асимметрией станет находкой для тех женщин, которым не хватает смелости и уверенности в себе – результат вас приятно удивит!

Женские стрижки 2022 / Instagram

Стрижка маллет

Современная стрижка маллет подкупает своей неординарностью и бунтарским стилем. Если вдруг вам все надоело, и вы хотите показать миру свой характер, то стрижка маллет 2022 – то, что вам нужно. Немного непонятная и очень привлекательная, стрижка маллет вернулась в моду из 80-х, при этом изменилась до неузнаваемости. В ее основе – короткие волосы спереди и сверху, и удлиненные – на затылке.

Женские стрижки 2022 / Instagram

Стрижка волка

Вершину моды 2022 покоряет необыкновенная женская стрижка волка. Она немного напоминает прическу маллет, а чем-то похожа на знаменитую лохматую стрижку шегги из 70-х. Стригут ее слоями, при этом обязательно должна быть челка-шторка – она объемная, красиво растекается по сторонам и эффектно обрамляет лицо. В результате получается модный эффект "волка".

Женские стрижки 2022 / Instagram

Удлиненный боб

В 2022 году нам никуда не деться от любимой стрижки знаменитостей под названием лоб, или лонг боб. Ее многие обожают за то, что она красиво обрамляет лицо и добавляет образу особого шарма. Универсальная стрижка на средние волосы 2022 удлиненный боб идеально подходит и для волнистых волос, и для вьющихся, и для прямых.

Женские стрижки 2022 / Instagram

Стрижки 2022 на длинные волосы

Если у вас длинные волосы, то не спешите с ними прощаться. В 2022 году в моде супер длинные волосы. Только есть одно условие – волосы должны быть здоровыми. Поэтому прежде, чем брать в руки ножницы, попытайтесь просто добавить своим волосам блеска и жизни.

Что касается укладки длинных волос, то не стремитесь сделать свою шевелюру идеально гладкой. Наоборот, добавьте несколько слоев – они подарят вашему образу легкости, а волосам – шикарного объема.

Женские стрижки 2022 / Instagram

Кроме того, вы можете изменить образ при помощи челки – сейчас особого внимания заслуживает челка на две стороны в стиле романтических 70-х.

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